Neu in der Stadt im Juni

SAE Institute in Hannover eröffnet

Seit April ist Hannover um eine Medienschule reicher: Bei der feierlichen Einweihung des SAE Institute Hannover im neuen Marstall Quarree waren über 200 Fachbesucher, Studierende, Interessenten und Pressevertreter zugegen. Unter den Gratulanten war auch Rainer Schumann von der Band Fury in the Slaughterhouse. Die neue Medienschule ist bereits der neunte Standort des SAE Institute in Deutschland und wurde nach einjähriger Bauzeit fertiggestellt. Das Angebot der privaten Bildungseinrichtung umfasst Studiengänge in den Fachrichtungen Animation, Audio, Film, Games, Music Business, Cross Media und Web. Highlight des neuen Campus ist die 240 Quadratmeter große und offen gestaltete Edit-Area mit modernen Workstations, die für alle Fachbereiche zugänglich ist. Zudem laden fünf Regie- und drei Aufnahmeräume zur professionellen Erstellung von Musik-, Sprach- und Tonaufnahmen ein. Für die Film- und Postproduktion stehen den Studierenden ein Greenscreen-Studio sowie mehrere Filmsuiten zur Verfügung. Für die richtige Lernatmosphäre sorgen eine Studentenlounge mit Küche, themenspezifische Projekträume, ein 130 Quadratmeter großer Veranstaltungsraum für Live-Technik-Seminare und ein 4K Dolby Atmos Kino. Das SAE Institute wurde 1976 gegründet und ist eine weltweit operierende private Bildungseinrichtung für Berufe in der Kreativ- und Medienwirtschaft mit mittlerweile über 50 Instituten in 28 Ländern. Der Lehrplan ermöglicht nach zwei Jahren einen Abschluss als Bachelor of Arts bzw. Science und bietet danach zwei Master-Studiengänge an. In Deutschland gibt es neben Hannover Niederlassungen in Berlin, Bochum, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. Am Marstall 1a, 30159 Hannover. Tel. (0511) 84 30 03 0 oder hannover@sae.edu. Informationen zum Studium unter www.sae.edu. Foto: Quinke Networks GmbH.



Stylecats

Als Anja Staege-Thylmann sich vor etwa sieben Jahren auf die Suche nach einem Kratzbaum für ihre Katze machte, war die Auswahl im üblichen Tierfachhandel mehr als ernüchternd. Solche Plüschmonster und Farbungeheuer konnte sie sich in einem modern möblierten Wohnraum nicht vorstellen. Ein Kratzbaum ohne Schnickschnack, der sich in alle Wohnumfelder selbstverständlich einbinden lässt und dennoch den Bedürfnissen des geliebten Stubentigers gerecht wird? Das müsste doch eine Geschäftsidee sein! Schon war das Konzept von Stylecats geboren, das geschmackvoll designtes Katzenzubehör zunächst in einem Online-Shop vertrieb. Am 11. Juni eröffnet in der Marienstraße jetzt Deutschlands erster Katzen-Einrichtungsstore. Auf rund 200 Quadratmetern Ladenfläche und dekoriert mit einem raumgreifenden Katzen-Graffiti werden neben Kratzmöbeln auch Kuschelhöhlen, Katzenspielzeug, Näpfe und Katzentoiletten angeboten. Die Produkte werden ausschließlich in Deutschland nach eigenen Designs hergestellt. Nach der Eröffnung soll im Laden eine Beraterin und „Vorführdame“ der besonderen Art die Kundschaft empfangen: eine Katze. „Sie wird ständige Vor-Ort-Unterstützerin sein, um aus tierischer Sicht das beste Katzen-Zuhause der Welt zu demonstrieren“, erklärt Staege-Thylmann. Eröffnung am 11. Juni. Marienstraße 32, 30171 Hannover. Öffnungszeiten: Mo–Fr, 9–17.30 Uhr. Kontakt: info@stylecats.de oder Tel. (0511) 54 30 89 70. Mehr Infos unter www.stylecats.de.

Upgration Workingspace

Drei Räume, ein Flur, eine kleine Küche – das ist für sich genommen nicht viel. Für das Cameo Kollektiv aber ist das neue Büro in der Leinstraße der Raum für seine Vision von einem Upgrade durch Migration. Upgration nennen die Mitglieder diese Idee, die ihre Vorstellung von einem Mehrgewinn durch gemeinschaftliches Arbeiten formuliert. Mit regelmäßigen Öffnungszeiten, verschiedenen Arbeitsplätzen und Equipments für Foto – und Videobearbeitung stellt das Cameo Kollektiv interessierten Kreativen Werkzeuge zur Verfügung, um Perspektiven auf Hannover, die Gesellschaft und ein gemeinschaftliches Zusammenleben zu zeigen. Zusätzlich bietet die Website eine Plattform für journalistische und künstlerische Inhalte, die sichtbar machen, wie Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenarbeiten. Darüber hinaus bietet upgration.de Projektmachern ihre Erfahrungen in Form von Leitfäden, How-tos und Berichten an. Leinstr. 16, 30159 Hannover. Öffnungszeiten: Mo–Fr, 10–18 Uhr. Kontakt über redaktion@upgration.de oder Tel. (0511) 655 26 29 8. Infos unter www.upgration.de. Foto: Cameo Kollektiv.