Keine Angst vor Flughöhe

Mit einer Mini-Drohne hat alles angefangen, doch Martin Bennat ist schon lange mehr als ein begeisterter Drohnen-Pilot. Der 39-Jährige hat im April sein Hobby zum Beruf gemacht und bietet mit SPINFAST an der Copter-Szene-Interessierten eine digitale und reale Plattform, die Kontakte in die Szene vermittelt und Drohnenflug-Events ausrichtet. Vom 11. bis 15. Juni will er auf der CEBIT in Halle 26 täglich für Besucher-Highlights sorgen.

Die Geschäftsidee, so erzählt Martin Bennat, hatte für ihn viel mit dem alten Parkhaus unter Hannovers Beton-Koloss, dem Ihme-Zentrum, zu tun: „Als ich im vergangenen Jahr meine erste Renndrohne gekauft habe, kam mir im Gespräch mit meinem ehemaligen Chef die Idee – genau genommen war es eine Wette –, ein Rennen mit anderen Piloten im Parkhaus des Ihme-Zentrums zu organisieren. Ein halbes Jahr lang habe ich da alle Energie reingegeben, Sponsoren gesucht, die Technik und das ganze Drumherum organisiert. Das Feedback war gewaltig. 25 Piloten waren am Start, 26 Firmen haben das Event unterstützt, die Szene und die Medien waren begeistert. Das hat mich gepusht. Als dann die CEBIT bei mir angefragt hat, war das die Initialzündung.“ SPINFAST – der Name ist Programm: SPINFAST heißt „Alles dreht sich schnell“. Das passte als Name für das Rennen und Martin Bennat fand ihn auch als Firmennamen griffig und hat ihn übernommen.

„Die Copter-Szene ist groß. Ich sehe mich und mein Unternehmen da als Netzwerker und Eventmanager. Szenefremde finden über mich den Einstieg. Mittlerweile habe ich auch einen Onlinehandel für passende Fashion. Ich möchte pro Jahr mindestens zwei Großevents organisieren und flexibler Kooperations- und Ansprechpartner für alles rund um die Szene sein. Es gibt in Deutschland kein vergleichbares Unternehmen.“.

Auf der CEBIT hat der Drohnen-Netzwerker Großes vor: In der Halle 26 heißt das Leitthema „Perspektivwechsel“. In der Arena wird es dort Leinwände geben, über die Besucher mit Videobrillen passenderweise die Sicht der Drohnen einnehmen können. Jeden Tag warten Höhepunkte wie Freestylefliegen im Teamwettkampf sowie Showflüge, außerdem werden einige Künstler der Szene wie Steele Davis (bekannt als „Mr Steele“, der beste Drohnenpilot der Welt), jeden Tag vor Ort sein. Zu seinem Erfolgsrezept, dem Netzwerken, rät Martin anderen Gründungsinteressierten: „Nichts unversucht lassen. Auf keinen Fall gleich aufgeben, immer nachhaken und dranbleiben. Ich hatte beispielsweise Kontakt zu einem Unternehmen, das mir drei Absagen erteilt hat, aber jetzt doch bei der CEBIT als Partner an Bord ist. Ein weiterer Tipp: Verschließt euch nicht der Konkurrenz, da ergeben sich oft spannende Kooperationen. Hannover hat für Gründungswillige viel zu bieten, nutzt das!“ Und auch für die Zusammenarbeit mit hannoverimpuls hat er motivierende Worte: „Die Unterstützung durch hannoverimpuls ist klasse, sie hat mir bereits eine Menge gebracht. Neben dem Sponsoring meiner „Drone Vention“ habe ich mich beispielsweise auch bei „12min.me“ präsentiert. Daraus ist ein Geschäftskontakt zu einer großen Filmproduktionsfirma entstanden, die mit mir zusammenarbeiten will.“ Ein bisschen Idealismus, Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit zahlen sich also aus, wie man am Senkrechtstart von SPINFAST sehen kann …

