Bier mit mehr Geschmack brauen, und das in Eigenregie, das war schon immer der Traum von Braumeister Kolja Gigla. Im Jahr 2014 fiel der Startschuss zur Planerfüllung: Mit Biersommelier Alexander Herold eröffnete der Bierverliebte die eigene Mashsee Brauerei und das Craft Beer Kontor in Hannovers Südstadt. (Der Brauerei-Name wird denglisch ausgesprochen und kombiniert „Mash“, aus dem Englischen für „Maische“ stammend, und das Wörtchen „See“.)

Im April 2016 gaben die beiden das Craft Beer Kontor an Janina Crowder ab und zogen mit ihrer Kreativ-Bier-Küche in eine größere Location um. Dort widmet sich Kolja nach der kürzlichen Trennung von Geschäftspartner Alexander verstärkt seinen Neu-Kreationen aus der Mikrobrauanlage. Mit Gregor Jordan, einem zweiten Brauer, an der Seite, kombiniert er hier in Handarbeit auf einer selbstkonstruierten Mikrobrauanlage, mit der etwa 120 Liter Bier pro Sud hergestellt werden können, etablierte Bierstile mit aktuellen Geschmacksrichtungen, interpretiert alte Bierstile neu, oder experimentiert einfach mal völlig frei drauflos. Erst wenn die beiden ein Bier richtig überzeugt, brauen sie es auf einer großen Anlage im befreundeten Wiesener Brauhaus in Unterfranken. Dort fahren sie alle zehn Tage hin und produzieren ihre Biere selbst – während sie von der eigenen Brauerei in Hannover träumen. „Damit dieser Wunsch in Erfüllung geht, müssten die Hannoveraner aber noch sehr viel mehr Mashsee-Bier trinken,“ lacht Kolja, als wir bei einem „Beverly Pils“ zusammensitzen. Diese Kreation ist ein kalt gehopftes und unfiltriertes Pils mit der Hopfenfrucht­komponente Holunder/ Litschi, das sich am besten schluckweise genießen lässt (es unbedacht hinunter­zustürzen, wäre wahrer Frevel). „Anstatt Craft Beer kann man auch gut Kreativ-Bier sagen“, erzählt Kolja, denn aus Kombis von hunderten von Hopfen- und Malzsorten ergeben sich unendliche Möglichkeiten, die sich auf dem Craft-Beer-Sektor ausleben lassen.

„Alle kommerziellen Biere aus der Mashsee Brauerei sind trotzdem nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, sie schmecken nur anders – das ist dem Hopfen geschuldet,“ erklärt der Diplombraumeister weiter. Er hat nicht nur an der VLB in Berlin studiert, sondern im Anschluss daran auch drei Jahre in deren Versuchsbrauerei gearbeitet und festgestellt, dass er sich keineswegs auf die Einseitigkeit von Industrie­bieren festlegen lassen will. In der eigenen Kreativ-Bier-Küche entstanden dann auch Biere wie das „TrainingsLager“, mit dem 2014 alles begann: Nach Malzauswahl (das Lager ist recht dunkelorange) und Maischprozess (da bleiben bewusst ein paar mehr unvergärbare Zucker drin) wird das Ganze kaltgehopft. Mit Crystal. Nie gehört? „Crystal wird selten ver­wendet, mit fällt spontan kein anderes Bier aus Deutschland ein. Ich finde den Hopfen super, der bringt eine klare Mangonote mit – eigentlich“, sagt Kolja und grinst. Mit dem „Triple 20“ geht‘s in die nächste Runde: Hier steuern die drei Hopfensorten Crystal, Mosaic und Taurus jeweils 20 Bittereinheiten bei und rücken die Hopfencharakteristik in den Vordergrund. Aktuell arbeiten Kolja und Gregor schon an etwas Weihnachtlichem…

Probieren kann man die Eigenkreationen weiterhin im Craft Beer Kontor, auch im The Harp, Jo‘s Food & Craft, Soulkitchen, Locorito und in der Craft Beer Bar gibt es die Mashsee-Biere (vom Fass), über 70 Bezugsquellen (für die Flaschenbiere) lassen sich mit dem praktischen Finder auf der Seite www.mashsee.de aufspüren. Wer an den Fassbieren interessiert ist, kann sich außerdem gerne direkt an die Mashsee Brauer wenden. In naher Zukunft will sich die Mashsee Brauerei ohnehin stärker öffnen: Lagerverkäufe mit speziellen Bieren zu speziellen Preisen und Brauer-Kurse sollen stattfinden – die Termine werden im Vorfeld auf den Social-Media-Seiten und im STADTKIND-Kalender angekündigt. Und wer noch mehr über die Story hinter Hannovers eigenem Bier erfahren möchte, der kann sich einen ausführlichen Podcast unter https://soundcloud.com/hhopcast/hhopcast-podcast-11-mashsee-kolja-gigla anhören. Sinnigerweise mit einem sommerlichen Baltic Porter „Captain Blaubeer“ mit blaubeeriger Note oder einem karamellig-malzbetonten „Hafensänger“ in der Hand …

Anke Wittkopp

Mashsee Brauerei GmbH & Co. KG

Am Eisenwerk 17

30519 Hannover

Tel. (0511) 37 02 29 74

info@mashsee.de

www.mashsee.de