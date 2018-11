Unvergessliche Feiern für Kinder

Bahareh Gharehgaei macht als „Madame Sause­Planer“ Feiern für Kinder unvergesslich. Die Grafikdesignerin hat Anfang des Jahres ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und macht von der Babyshower bis zur Geburtstagsparty aus jeder „Sause“ ein eindrucksvolles Erlebnis.

„Ich selbst hatte tolle, unvergessliche Feiern,“ sagt die 35-Jährige. „Und als meine Tochter Merle vor vier Jahren auf die Welt kam, wollte ich es ihr genauso schön machen. Ich habe für den ersten Geburtstag passende Tischdeko genäht und jedes Detail individuell und mit Liebe arrangiert. Das hat mir unglaublich viel Feedback eingebracht. Einige haben mich direkt gebeten, sie bei ihren Kinderpartys zu unterstützen. Als dann meine Gestaltung zu Merles zweitem Geburtstag wieder so gut ankam, hat mich meine Hebamme auf die Idee gebracht, das hauptberuflich anzubieten. Et voilà: Ich habe mich an die Planungen zu ‚Madame SausePlaner‘ gemacht und versuche jetzt, aus den Festen meiner KundInnen unvergessliche Momente zu machen.“

Bahareh Gharehgaei gestaltet und organisiert Kinderfeste jeder Art – natürlich absolut individuell. „Im ersten Telefonat mit den Eltern kläre ich die Wünsche zur Feier ab. Das können Lieblingsfarben der Kinder genauso sein wie Hobbies oder Lieblingstiere. Ob Kakteen, Girlanden mit Drachen oder Schultüten – es gibt eigentlich nichts, was ich nicht bastele oder gestalte. Ich schaffe für den Tag Themenwelten – und die reichen von Einhornpartys bis hin zu Piraten- oder Spiderman-Festen, die bei Jungs zurzeit sehr beliebt sind. Ich bin da unglaublich detailversessen. Der Moment, in dem Kinder und Eltern mit strahlenden Augen die fertige Festgestaltung sehen – das sind echte Gänsehautmomente für mich, die mich wirklich glücklich machen. Ich biete neben dem Basispaket der Raum- und Tischgestaltung auch Extras von Gartengestaltung über Einladungskarten bis hin zu Popcorn an und organisiere passgenau den Auf- und Abbau. Abgerechnet wird nach Aufwand – der kann je nach Wünschen zwischen wenigen Stunden und einigen Arbeitstagen liegen.“ Mit dem Erfolg von „Madame SausePlaner“ ist Bahareh komplett zufrieden, und die KundInnen mit ihren Feiern scheinbar auch, denn die meisten kommen über Empfehlungen. Als nächstes Ziel hat sie vor Augen, mittelfristig ein oder zwei MitarbeiterInnen fest anzustellen. Anderen Gründungswilligen gibt sie mit auf den Weg: „Denkt nicht zu viel nach! Perfekt kann man nicht alles ab dem ersten Tag machen. Legt einfach los, wenn ihr für eure Idee brennt. Für mich als Kreative war der Businessplan das Allerschlimmste. Nutzt die Hilfsangebote von Experten! In der Beratung von hannoverimpuls hat man mir viele Ängste genommen und mit mir gemeinsam die Fragen geklärt, was ich wann wo erledigen muss, um mit dem eigenen Unternehmen durchzustarten. Beim Finanzplan waren die ExpertInnen von hannoverimpuls eine riesige Hilfe. Zudem habe ich dort auch viele Ideen und tollen Input erhalten.“ Ingrid Freels, Projektleiterin Gründung und Entrepreneurship Projekt Gründerinnen Consult, gibt das Kompliment quasi zurück und sagt über Bahareh Gharehgaei und ‚Madame SausePlaner‘: „Es ist unbeschreiblich, welche zauberhaften Accessoires sie sich jedes Mal aufs Neue einfallen lässt und selbst umsetzt. Man spürt die Liebe zum Detail.“

Fotos: Madame SausePlaner

Madame SausePlaner

Bahareh Gharehgaei

www.madame-sauseplaner.de

madame-sauseplaner@web.de

Tel. (0172) 6230004