Nicole Schmidt und Karin Hübner haben sich mit dem Babyfachmarkt „Nika Kinderwelt“ einen gemeinsamen Wunsch erfüllt. Jahrelang haben die beiden Seite an Seite die Filiale eines Babyfachmarktes in Hannover geleitet. Als das Unternehmen aus privaten Gründen schloss, haben sich die zwei Frauen ein Jahr lang mit ihrer großen Idee auseinandergesetzt, ein eigenes Fachgeschäft zu eröffnen – und dann den großen Schritt gewagt. Im August 2017 haben sie „Nika Kinderwelt“ eröffnet.

Die erste Besonderheit fällt sofort ins Auge: Die Öffnungszeiten gehen von 9.26 Uhr bis 19.03 Uhr. Augenzwinkernd erklären die Inhaberinnen: „Das macht viele Menschen neugierig und zaubert jedem ein kleines Lächeln ins Gesicht. Das sind wir, das macht uns aus. Das ist ein Statement. Unser Sortiment ist mit Liebe ausgewählt. Wir stehen hinter jedem Produkt. Wir legen Wert auf Bioprodukte und Nachhaltigkeit in der Herstellung. Unser Augenmerk liegt natürlich auch auf Qualität, beispielsweise bei Kinderwagen, Autositzen, Hochstühlen und vielen anderen Produkten. Wir beraten jeden gerne ganz individuell und bieten als besonderen Service Beratungstermine in- oder außerhalb unserer Geschäftszeiten. Auch Leihsitze fürs Auto, falls Oma und Opa mit dem Baby einen Ausflug machen wollen, verleihen wir gerne gegen eine kleine Gebühr.“ Im Firmennamen „Nika Kinderwelt“ verbirgt sich eigentlich alles, was das Geschäft der beiden ausmacht: „Nika ist einerseits eine Buchstaben-Kombination aus unseren beiden Vornamen, und andererseits kommt das Wort aus dem Griechischen und bedeutet „Sieg“. Über Monate haben wir damals jeden Tag von morgens früh bis abends spät zusammengesessen und überlegt, ob wir beiden diesen großen Schritt realisieren wollen und können.

Schließlich war klar, das ist ein großes Projekt, mit dem wir auch unseren bisherigen Kolleginnen, fünf an der Zahl, eine neue Arbeitsstelle bieten wollten. Unsere Familien haben uns wunderbar unterstützt, als wir den ehemaligen Edeka-Markt in Bothfeld entdeckt hatten und haben monatelang mit uns gemeinsam gemalert, geschraubt und renoviert, bis alles so war, wie wir es uns vorgestellt haben. Jetzt führen wir unseren Babyfachmarkt seit gut einem Jahr. Und wenn uns jemand fragt, ob wir irgendetwas heute anders machen würden, dann können wir das mit einem deutlichen Nein beantworten.“ Ein paar Tipps für andere Gründungswillige haben die beiden erfolgreichen Gründerinnen auch: „Unterschätzt nicht das Arbeitsvolumen! Es gibt viel zu tun, bis so ein eigenes Geschäft steht und läuft. Wir möchten beispielsweise, dass Nika Kinderwelt in Hannover irgendwann die erste Adresse für werdende Eltern, Großeltern, Paten, Tanten, Onkel u.s.w. ist. Dahinter steckt insgesamt eine lange To-do-Liste. Da muss man wirklich brennen für seine Idee. Und: Wir empfehlen allen Gründungswilligen – geht zu hannoverimpuls! Einen Businessplan zu machen, fanden wir beide sehr wichtig. Die Profis haben die richtigen Fragen gestellt und wir haben uns mit Dingen wie beispielsweise Ertragsvorschau, Liquiditätsplan oder Produktkalkulationen auseinandergesetzt, die wir uns immer noch vor Augen halten müssen. Außerdem ist Networking wichtig – wir haben über hannoverimpuls andere Startups kennengelernt. Darunter Kitz Heimat, deren Baby-Overalls aus Bio-Merinowolle führen wir heute sogar in unserem Sortiment.“

Fotos: Nika Kinderwelt

Nika Kinderwelt

Karin Hübner + Nicole Schmidt

Prinz-Albrecht-Ring 4-6

30657 Hannover

Tel. (0511) 90 88 40 90

www.nika-kinderwelt.de