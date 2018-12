Neu in der Stadt im Januar

Bar Añejo

Wie schmeckt die Karibik? Klassische und moderne Barkultur in einem und dazu noch eine große Portion lateinamerikanisches Feeling – alles zu finden in der Bar Añejo in Linden. Im ehemaligen „Vogelfrei“ dürfen Gäste nun bei karibischen Cocktails, Fingerfood und Pinchos das südamerikanische Ambiente genießen. Zwar gibt es die Bar Añejo schon seit Februar 2018, Ende September gab es allerdings einen kompletten Relaunch. Inhaber sind der aus einer Gastrofamilie stammende Johnny Chance Rodriguez und Korena Nimani. Ihre Speisekarte bezeichnen die beiden als klein aber fein, egal ob Fingerfood oder kleine Gerichte – für jeden ist etwas dabei. In der Bar Añejo ist alles frisch und handgemacht, kein Wunder also, dass Fertigsaucen und Convenience-Food dort striktes Haus­verbot haben. Neben einer wöchentlich wechselnden Karte und den verschiedensten, selbstgemachten Cocktails, führt die Bar unter anderem auch noch über 50 Rumsorten, die von allen Rum-Liebhabern auch gerne in Tastings und Flights entdeckt und probiert werden dürfen. Elisenstraße 22, 30451 Hannover, (0511) 56 86 83 3. Öffnungszeiten: Di-Sa 18 Uhr-Open end, So 17-12 Uhr. Text: Lisa Trzewik, Foto: Frank Rohne



Apartment Hannover

home of fresh bowls

Der Schwarze Bär mausert sich. Inspiriert durch einen Urlaub in Indonesien haben Monty und Frido Ende September das Apartment eröffnet. Das Lokal bietet Bowls in herzhafter Form mit verschiedensten wechselnden Leckereien, dazu auch Smoothie-Bowls. Der perfekte Start in einen vitalen Tag. Hört sich hip an, ist aber einfach nur ehrlich, lecker und gesund. Der kreative Kopf hinter den Bowls ist Küchenfee Sabrina, die alles immer frisch und aus regionalen Zutaten zubereitet. Vegan & Raw und frisch & kreativ – so könnte man das Konzept wohl am besten beschreiben. Fairness und eine bewuss­te Lebensweise sind den beiden Inhabern wichtig: „Wir versuchen Plastik – wo es geht – zu vermeiden und wollen, das unsere Lebensmittel aus fairem Anbau kommen.“ Da ist es nur konsequent, dass der Kaffee von den Wood Grouse Coffee Roasters kommt (siehe unseren Besonderen Laden in dieser Ausgabe). Natürlich kann man im Apartment auch einfach nur ein Stückchen Kuchen genießen. Ein neuer Place to be in Linden, vielleicht das neue Wohnzimmer vom Schwarzen Bär. Auf Instagram unter apartment.hannover kann man sich vor dem Besuch ein Bild von den liebevoll zubereiteten Gerichten machen. Falkenstraße 1, 30449 Hannover, (01522) 8673106. Öffnungszeiten: täglich 11 -19 Uhr. Foto: Frank Rohne

Mangal’s Kitchen

Indische Küche – und das mitten im bunten Stadtteil Linden. Im vergangenen November hat hier die Mangal´s Kitchen eröffnet, ein Restaurant, das Hannover bereits mit einer Filiale in der List bereichert. Mit 70 bis 80 Plätzen ist genug Raum, um nun auch in Linden traditionelle indische Küche mit Schwerpunkt auf Süd- und Nordindien zu genießen. Für die Inhaber Fong-Hing Kamberi und Prakash Singh geht mit Mangal‘s Kitchen ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. Prakash Singh hat vor der Eröffnung des eigenen Restaurants selber in Nord und Südindien als Koch gearbeitet und legt deshalb großen Wert auf einen sehr hohen Qualitätsstandard, schon bei den Grundzutaten, und natürlich auf die frische Zubereitung. Mangal‘s Kitchen möchte den Menschen die indische Kultur näher bringen und dabei kommen weder Fleischliebhaber noch Vegetarier zu kurz. Denn neben traditionellen Gerichten mit Lamm und Huhn sind in der Speisekarte auch zahlreiche Gerichte für Vegetarier und Veganer zu finden. Statt einer abgespeckten Version der Abendkarte erhalten die Gäste in der Mangal‘s Kitchen zum Mittagstisch das Angebot eines Thali Lunch, eine bunte Auswahl verschiedenster Beilagen, serviert mit Reis und/oder Fladenbrot. Langweilig wird’s also nie. Falkenstraße 24, 30449 Hannover, (0511) 53 071 968. Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do12-15 und 17:30-22:30 Uhr, Fr + Sa 12-15 Uhr + 17:30 bis 23 Uhr, So 14-22 Uhr. Text: Lisa Trzewik, Foto: Frank Rohne