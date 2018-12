Ein digitaler Marktplatz für neue Unternehmen

Antonio Cerro bietet einen Onlineshop für neue Startup-Produkte: Der Mediengestalter präsentiert auf seiner Website www.startuplove.de Kreationen von Startups – vom Key Organizer bis hin zur innovativen Fahrradtasche – und das kostenfrei für die Neulinge am Markt. Erst wenn der Rubel rollt, verdient er mit seinem Startup mit.

Auf die Idee mit der Plattform ist er gekommen, weil es schlicht noch keine zentrale Stelle gab, bei der man Startups gebündelt finden konnte: „Bei den großen Marktplätzen im Internet ist einerseits alles bunt durcheinander gemischt, sodass man neue Produkte schlecht findet, und andererseits sind die Plattformen mit ihren Gebühren für Startups kaum bezahlbar. Da wollte ich ran und habe eine Seite entwickelt, auf der sich nur neue Unternehmen mit ihren Produkten präsentieren dürfen. Mittlerweile haben wir auch einen Onlineshop aktiviert, so können Interessierte die Artikel auch gleich kaufen,“ schildert Antonio seinen Ausgangspunkt und führt weiter aus: „Hinter startuplove.de steckt die Idee echter Starthilfe für NeuunternehmerInnen. Bei uns gibt es nur Produkte, die mit viel Herz, Fleiß und Mut hergestellt werden. Niemals wird es Massenproduktionen auf unserem Marktplatz geben. Wir legen für unsere Startups das Profil an, pflegen die ersten neuen Produkte ein, lassen Texte neu texten, bearbeiten Bilder, posten in den sozialen Medien, kümmern uns um Fragen der User und vieles mehr. Das Startup bleibt selbst Verkäufer seiner Ware und kann sein Angebot jederzeit im eigenen Backend verändern oder aktualisieren. Wir machen den Einstieg bei uns für die Gründer so einfach wie möglich. Erst bei echten Umsätzen fällt eine Provision für die Plattform an. Wir verschaffen so neuen Produkten eine Reichweite, die sie allein zum Auftakt kaum erzielen würden.“

Startuplove.de ist selbst noch in der Aufbauphase, aber es geht schnell voran: „Zurzeit präsentieren wir Produkte von 26 Unternehmen. Es sollen schnell 100 Startups werden, danach wollen wir im Marketing richtig trommeln und die Reichweite deutlich steigern! Im Moment betreibe ich die Plattform noch alleine. Ich bin also Gründer, Sekretär, Buchhalter und Programmierer in einem. Ich arbeite täglich am Marktplatz und bin immer auf der Suche nach neuen, innovativen Artikeln. Ziel ist es, den größten Marktplatz Deutschlands für Startup-Produkte zu erschaffen,“ berichtet Antonio. Anderen Gründungswilligen rät er: „Ein langer Atem ist wichtig und Unterstützung durch die Familie. Alles braucht seine Zeit. Aber es ist klasse, genau das zu tun, an das man glaubt. Gebt nicht auf, haltet durch und vor allem habt Spaß, denn nur dann könnt ihr auch wirklich erfolgreich werden.“ Und: „Die Beratung bei hannoverimpuls war sehr wichtig für mich, ich habe dort Unterstützung für meine Idee gefunden. Das Netzwerk ist klasse, so habe ich bereits eine Startup-Messe besucht: Eine Top-Gelegenheit, um neue Unternehmen auf mein Angebot aufmerksam zu machen.“ Und Marcus Rohde von hannoverimpuls betont andersherum: „Die unternehmerische Idee von Antonio Cerro bedient einerseits für VerbraucherInnen eine echte Nische – endlich kann man Neues gebündelt finden –, aber es beinhaltet auch eine echte Chance für viele andere Startups, schnell am Markt zu punkten. Das macht startuplove.de und seinen Gründer besonders sympathisch.“

Foto: Mirella Cerro (@trav.ella)

startuplove.de

Antonio Cerro

Tel: 0178 133 88 88

Mail: antonio@startuplove.de