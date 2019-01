Das Ecklokal mit Stil und ganz viel Herz

Die Idee eines eigenen Lokals begleitet Pasan Milisic eigentlich schon sein Leben lang. Nach der Ausbildung zum Hotelfachmann und vielen Jahren in der gehobenen Gastronomie hat er im Juni 2018 den Schritt gewagt und das Corner am Schmuckplatz Ecke Velberstraße eröffnet. Ein Ort zum Verweilen und Genießen – unter anderem von vielen hausgemachten Köstlichkeiten. Und das in seinem Kiez, Linden-Nord, dem Szene-Viertel, in dem der 40-Jährige geboren und aufgewachsen ist.

Nach Stationen wie Pier 51, Gattopardo und Möwenpick war die Zeit reif, den Traum vom eigenen Lokal in die Tat umzusetzen. „Die Suche nach der perfekten Location hat allerdings eine ganze Weile gedauert. Das es jetzt hier in Linden-Nord geklappt hat, war echtes Glück. Ich konnte mit meinem Businessplan die anderen Interessierten für die ehemalige Bäckerei ausstechen. Dann habe ich mit Unterstützung meiner gesamten Familie mehr als zwei Monate lang in Eigenregie das gesamte Interieur umgekrempelt und umgebaut. Am 13. Juni war der große Tag: Wir haben eröffnet“, erzählt Pasan. Fragt man ihn, wofür das Corner steht, antwortet er: „Für ehrliche Küche. Unser Angebot ist nicht übergroß, aber für jeden Geschmack ist etwas dabei. Besondere Eierspezialitäten, hausgemachte Kuchen oder unsere leckeren Brotzeiten. Auch VeganerInnen kommen bei uns auf ihre Kosten – beispielsweise mit Gemüsebrot und selbstgemachter Tomatenmarmelade. Wir haben mit viel Liebe zum Detail ein schönes Ambiente geschaffen, das zum Verweilen, aber auch zum Feiern mit bis zu 50 Personen einlädt. Bei Sonne erwartet die Gäste auch unsere schöne Außenterrasse mit 45 Plätzen. Das Corner zeichnet sich durch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wir nehmen die Wünsche unserer Kund­Innen ernst.“

Große Pläne hat der zufriedene Ladeninhaber gar nicht, es soll einfach so laufen wie bisher: „Ich bin glücklich über meine Entscheidung und freue mich, dass wir als Corner im Viertel direkt angenommen wurden und den Geschmack der Menschen getroffen haben. Die Gäste kommen aus allen Stadtteilen zu uns. Der lange, schöne Sommer war ein echtes Geschenk, wir haben an manchen Tagen sogar die Tische von drinnen mit raus getragen, um allen BesucherInnen einen Platz an der Sonne zu verschaffen. Es wäre einfach schön, wenn es für mich, mein sechsköpfiges Team und unser Baby, das Corner, so weiterginge.“ Nach einem Tipp für andere Gründungsinteressierte gefragt, wird Pasan ernst und meint: „Ich bin eigentlich ein eher zaudernder Typ, aber zum Gründen gehören Mut und auch Risikobereitschaft. Es gilt, Existenzängste zu überwinden. Trefft aber keine vorschnellen Entscheidungen, die Lage der Immobilie ist immens wichtig. Und: Wir nutzen vom ersten Tag an Facebook und Instagram, der Dialog ist wichtig. So haben wir beispielsweise jüngst einen neuen Sirup für unseren Chai selbst gemacht und entsprechend gepostet. Am nächsten Tag kamen gleich einige Gäste, die probieren wollten. Das macht Spaß.“ Und: Hilfe darf und sollte man sich auch holen! „Freunde hatten mir ans Herz gelegt, die Beratung von hannoverimpuls für meine Gründung zu nutzen. Das war ein super Tipp! Ich habe die Beratung intensiv genutzt und mich wirklich unterstützt gefühlt. Meine Beraterin war immer für mich erreichbar und hat die richtigen Fragen gestellt. Nur deshalb ist unser Businessplan so strukturiert und detailreich ausgefallen, dass sogar die Bank ihn gelobt hat. Auch menschlich war das wirklich toll. Sie hat mich quasi auf den richtigen Weg geschickt. “

