Neu in der Stadt im Februar

Krökelbar

Umzug in die City: Die Krökelbar, Hochburg des Hannoverschen Tischfußballs, zieht aus Hainholz in die Innenstadt und ist fortan schneller und leichter zu erreichen. Die Betreiber der Bar, Frank Dörrie und Peter Käning, freuen sich auf einen Neuanfang, der einiges an Vorteilen bietet. So lädt die neue Krökelbar nicht nur zum Krökeln in jeder Leistungsklasse und Freunde treffen ein, sie bietet auch den Rahmen für kleinere und größere Events wie Geburtstagspartys, Firmenveranstaltungen oder sogar Hochzeitsfeiern für mit bis zu 150 Gästen. Wenn Sport und Emotionen aufeinandertreffen, entsteht immer eine ganz besondere Verbindung – das zeichnet die Bar als außergewöhnlichen Veranstaltungsort aus. Zusätzlich fehlt es nicht an eigens organisierten Veranstaltungen wie monatlichen Spaßturnieren und AfterWork-Krökeln mit Finger Food zum Networken. Dazu natürlich Turniere für Profis. Neu ist auch die Party@Krökelbar, bei der jeden 1. Samstag im Monat aktuelle Songs und Klassiker aus allen Genres aufgelegt werden. Die neue Krökelbar lädt jeden ein, der Lust auf Krökeln hat – ganz unabhängig von der Spielstärke sind hier alle Willkommen. Georgstraße 50b, 30159 Hannover, Tel. (0173) 2330411, www.kroekelbar.de, Öffnungszeiten: Di-Sa 18-22 Uhr.



Baby-Schlaf-Coaching

Nicht geschlafen? Todmüde? Frustriert? Viele Eltern kennen keinen Ausweg aus den schlaflosen Nächten ihrer Babys. Die Betreuung durch die Hebamme dauert in der Regel nur bis zwei Monate nach der Geburt und auch Kinderärzte können häufig nicht helfen, weshalb sich viele Familien alleingelassen und aufgeschmissen vorkommen. Der Schlafentzug führt zu Gereiztheit und Anspannung – was es wiederum nicht besser macht. Aus dieser Spirale möchte Baby-Schlaf-Coach Franziska ter Horst heraushelfen, denn sie weiß: Ruhige Nächte sind möglich! Die vierfache Mutter hatte selbst viel mit den Schlafproblemen ihrer Babys zu tun und hat den Umgang damit nicht nur zu ihrem Beruf, sondern zur Berufung werden lassen. Beim Schlaf-Coaching geht es darum, aus eigener Kraft und den vorhandenen Ressourcen einen Umgang mit dem Schlaf des Kindes zu finden, der für beide Seiten befriedigend ist. Dafür erstellt sie ein Konzept, das individuell auf das Kind und den Lebensrhythmus der jeweiligen Familie zugeschnitten ist und im Einklang mit deren Wünschen und Vorstellungen steht. Der Ablauf beginnt mit einem kostenlosen Informationsgespräch, dann füllen die Eltern eine Woche lang ein Schlafprotokoll aus, das beim Erstgespräch analysiert wird. Danach beginnt das eigentlich Coaching und der Weg für ruhige Nächte ist nicht mehr weit. Für Kinder zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Franziska ter Horst, Tel. (0178) 712 48 29, info@baby-schlaf-coaching.de, www.baby-schlaf-Coaching.de.

Brausebude/fremd.essen

Für die Schwestern Sonja und Mirjana Schütze ist gutes Essen eine Herzensangelegenheit, denn das hält Leib und Seele zusammen. Die beiden Gründerinnen von „fremd.essen – the streetfood network“, einem Unternehmen, das seit 2015 Streetfoodevents in Hannover und Umland organisiert, haben in der Hildesheimerstraße einen ehemaligen Kiosk renoviert und dort nicht nur das Büro für „fremd.essen“ eingerichtet, sondern die Brausebude eröffnet – einen Limoladen, der ausschließlich die Lieblingslimonaden der beiden Schwestern im Sortiment hat. Die Geschmacksrichtungen reichen hier von Tanne über Lakritz-Cola bis zu Hopfenlimonade. Zusätzlich zum stets wechselnden Brausesortiment soll es in Zukunft auch Limo-Tastings geben. Ähnlich wie bei anderen Verkostungen werden dann in einem kleinen Kreise die interessantesten und leckersten Sorten auf ihren Geschmack getestet. Feste Öffnungszeiten hat die Brausebude noch nicht, geöffnet ist, wenn jemand da ist. Wer jedoch nicht einfach auf gut Glück vorbeischauen möchte, kann sich vorher auf der Facebookseite informieren, ob der Laden gerade geöffnet hat. Hildesheimerstr. 258, 30519 Hannover Döhren, Tel. (05721) 7205993 oder (0174) 2113642, info@fremdessen.com, www.facebook.com/fremdessen, www.fremdessen.com.

Texte: Annika Lubosch