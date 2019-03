„Ich bin nicht perfekt aber trotzdem schön“, das ist das Motto von Anna N‘diaye, Besitzerin von Opulenta. Seit Juni 2018 bekommen Frauen hier ausgesuchte XXL-Damenmode ab Größe 42 aufwärts. Für N‘diaye haben Gewicht und Konfektionsgröße nichts mit der Ausstrahlung und Schönheit eines Menschen zu tun. Und das vermittelt sie auch ihren Kundinnen, die nicht nur wegen der schicken und bezahlbaren Mode, sondern vor allem wegen der ausführlichen und freundlichen Beratung immer wieder gerne einen Abstecher zu ihr in den Laden machen.



Ein eigener Laden war schon immer der Traum der gelernten Pharmareferentin. Nach vielen erfolgreichen Jahren in der Marienstraße eröffnete sie letzten Sommer ihren neuen Laden in Groß Buchholz. In den hellen, stilvoll eingerichteten Räumen bietet N‘diaye hochwertige und außergewöhnliche Kleidung in großen Größen für alle Anlässe. Die nach ihrem Geschmack ausgewählten Kleidungsstücke von Marken wie Labass, AKH oder Luba werden überwiegend aus Naturfasern und in Europa hergestellt. Erweitert wird ihr Sortiment durch verschiedene Accessoires, Kosmetik, eine Bücherecke und einen prall gefüllten Veranstaltungskalender. Bei Modenschauen, Festen und Workshops zur Herstellung eines eigenen Duftes lernen die Kundinnen nicht nur die Besitzerin und ihren Laden kennen – durch Austausch, Gespräche und gegenseitige Beratung bekommen viele Kundinnen wichtige Impulse, die es leichter machen, sich selbst zu akzeptieren und sich (noch) wohler und schöner zu fühlen. Diese intime Beratung, die weit über eine herkömmliche Beratung hinausgeht, hebt Opulenta von den großen Ketten ab.

„Von dem aktuellen Body-Positivity-Trend bekommen wir leider noch nicht so viel mit, sowohl die Selbstakzeptanz als auch die anderer ist noch mehr als ausbaufähig. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird, denn jede Frau ist auf ihre Weise schön“, weiß Anna N‘diaye. Sie erzählt, dass das Übergewicht vieler ihrer Kundinnen nicht von ungefähr kommt; manche haben schwere Schicksalsschläge erlebt oder waren erkrankt, sodass sie keine Schuld an ihrem Gewicht tragen. Es liegt ihr besonders am Herzen, diesen Frauen durch ihre Mode ein gutes Gefühl zu geben. „Fühlt man sich wohl in seiner Kleidung, so strahlt man das auch aus. Dann ist es egal, ob du 10 Kilogramm mehr oder weniger wiegst. Das ist mein Ziel.“

Zur Beratung gehören auch Tipps und Tricks zum Kaschieren von kleineren und größeren Problemzonen. Viele Frauen sind erst einmal skeptisch und wollen sich und ihre Körper verstecken. N‘diayes gutes Körpergefühl und Modeverständnis locken sie aus der Reserve und ermutigen sie, Neues zu wagen und sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen. Zweifelnden oder unsicheren Frauen rät sie, sich nicht für ihren Körper zu schämen, zu lächeln, den Kopf hoch zu strecken und auf ihre Ausstrahlung zu vertrauen.

Text: Annika Lubosch und Lisa Schleuter

Fotocredit: Lisa Schleuter

Termine

09.03.19 Düfte kreieren mit Diana Kunze

16.03.19 ab 12 Uhr Frühlingscafé

Guerickestraße 3, 30655 Hannover, Tel. (0151) 24153726,

info@opulenta-hannover.de, www.opulenta-hannover.de

Öffnungszeiten: Do und Fr 12-18 Uhr, Sa 12-17 Uhr