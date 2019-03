Mode mit Wohlfühlfaktor: Handgemachte Mitwachskleidung

Eigentlich hat sich Susanne Zenker in ihrem Beruf im Tourismusmanagement ganz wohl gefühlt, doch mit ihren Kindern entdeckte sie eine neue Leidenschaft: das Nähen. Ihre Mitwachsmode für Groß und Klein ist mittlerweile so gefragt, dass sie im November 2017 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat. Mit love2be gibt sie zugleich auch eine Antwort auf gelebte Nachhaltigkeit.

Als das Interesse von anderen immer größer wurde und sie kaum noch Schlaf bekommen hat zwischen ihren Bürozeiten, den Kindern und dem neuen „Hobby“, musste sie sich entscheiden, was sie will. Als dann auch noch die Beraterin von hannoverimpuls sie in ihrer Geschäfts­idee bestärkte, hat sie den Schritt gewagt und sich vom alten Job verabschiedet. „Ich hätte nicht gegründet, wenn mir die Beraterin von hannoverimpuls nicht so den Rücken gestärkt und wichtige Tipps wie den zum Gründungszuschuss gegeben hätte. Kostenlose passgenaue Beratung, perfekt. Mich hat sehr gefreut, dass man sich dort auch nach der Gründung noch für mich interessiert und einfach mal fragt, wie es läuft“, rekapituliert Susanne.

Heute fertigt sie unter ihrem Label herrliche Wohlfühlkleidung für Erwachsene und Kinder, auf Wunsch mit ganz persönlicher Note per Siebdruck. Das besondere an ihrem Angebot beschreibt Susanne wie folgt: „Ich fertige individuelle bequeme Mode. So haben Hosen bei mir Bündchen, die sich weiten, und sie sind verlängerbar. Mode von love2be wächst mit, bei Kindern über mehrere Größen. Love2be ändert auch Lieblingsstücke oder gibt ihnen eine neue Funktion. So kann aus einem Sweatshirt ein Rock werden oder aus Papas Lieblingshose eine Tasche, ein Kissenbezug oder vielleicht eine Hose für das Kind. Aus alten T-Shirts beispielsweise fertige ich Patchwork-Decken. So lebt unser Lieblingsteil weit länger als eine Saison, und wir leisten wie nebenbei einen Beitrag für die Umwelt.“

Bekommen kann man die Wohlfühlteile bei Quinas in Burgdorf: Acht kreative Frauen mit ganz verschiedenen Ausrichtungen haben hier ein gemeinsames Ladengeschäft bzw. einen ständigen Ausstellungsort und Anlaufpunkt für Kunst und Handwerk. Donnerstagsvormittags ist Susanne Zenker vor Ort, baut aber auch ihren Internetauftritt und den Webshop weiter aus. „Ich habe noch so viele Ideen“, sagt sie „dazu gehören Kurse und Anleitungen zum Selbermachen. Und es wäre klasse, wenn ich fürs Backoffice irgendwann eine Assistenz hätte.“ Anderen Gründungsinteressierten empfiehlt sie: „So eine Gründung ist ein Weg, der auch Stolpersteine wie Versicherungsfragen und Businesspläne fordert, da muss man durch. Aber ich habe festgestellt, dass so eine Idee nicht statisch ist, man muss sich Zeit nehmen, Dinge auszuprobieren. Selbst wenn das eine nicht klappt, weist es den Weg zu was Neuem. So war ich anfangs für viel Geld auf großen Messen, das hat kaum funktioniert. Die regionale Anbindung aber und die kleinen Netzwerke vor Ort sind für mich und love2be perfekt. Und ganz wichtig: Gönnt euch immer mal wieder auch kleine Auszeiten. Ein Kaffee in der Sonne, ein Saunabesuch – all das hilft, mit voller Energie am Ball zu bleiben.“

Fotos: Simone Bürger, love2be



love2be

Susanne Zenker

im Quinas, Braunschweiger Straße 1, 31303 Burgdorf

Öffnungszeiten:

Di – Samstag von 10-12.30 Uhr, Di und Do auch von 15-18 Uhr

Tel. 0176 21917701

www.love2be.de

susanne@love2be.de