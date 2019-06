Neu in der Stadt im Juni

Lokal Kaffeehaus

Wer mit gutem Gewissen Kaffee trinken möchte, ist nun auf der Lister Meile genau richtig. Das Team vom „Lokal“ Kaffeehaus hat sich, wie der Name schon verrät, auf die Fahne geschrieben, lokal zu sein. Das bedeutet, es werden naturbelassene Produkte aus der Region bevorzugt, wie zum Beispiel die Milch, die von Bauer Banse aus der Region stammt. Und für den Kuchen sorgt die Pâtisserie Elysée aus Hannover. Der Kaffee kommt von Huth´s aus Celle. Und das garantiert eine ganz besondere Qualität: Nachhaltig angebaute Kaffeesorten, nachvollziehbare Wege und regionale Zusammenarbeiten, die am Ende den Käufer eine hochwertige Tasse Kaffe genießen lassen. Der Kaffee sei eine Frucht mit mehr Geschmacksnuancen als die Trauben beim Wein, so heißt es hier, und der Handfilter bringt diesen Geschmack erst so richtig zum Tragen. Zurück zum Standard, weg vom Convenience, so lautet hier das Motto. Und darum gibt es im Laden auch keinen Sirup, dafür aber fruchtige bis schokoladige, nussige, caramelige Kaffeesorten. Auch die Zubereitung lässt nichts zu wünschen übrig: Neben dem Handfilter wird auch mit Siebträger oder French Press zubereitet. Der kleine aber feine Laden (10 Plätze innen und draußen Stehtische) lädt zur Pause zwischendurch im nordischen Ambiente. Sich Zeit nehmen für richtig guten Kaffee, darum geht es hier. Für zu Hause gibt es den Kaffee auch als Bohne zum Mitnehmen, dazu Brühequipment wie Kannen, Filter, Handmühlen, Literatur zum Thema und verschiedene Kekssorten. Preiswerter und nachhaltiger Genuss neu in der List! Lister Meile 87, 30161 Hannover, Tel. (0511) 228 03 83, Öffnungszeiten: Mo–Fr 8–18.30 Uhr, Sa 10–17, So 14–18 Uhr. Text: Lina Jacobs, Foto: Frank Rohne

Fotoraum

Angelika Zwick bringt professionelle Kreativität mit ihrem Fotoraum nach Döhren. Sie hat sich in ihrem Fotostudio auf das Herausstellen der Persönlichkeit ihrer Kunden spezialisiert. Egal ob biometrisches Passbild oder Bewerbungsfoto, ein kurzes Gespräch, dann stellt sie liebevoll ihre KundInnen in den Mittelpunkt und lässt das Bild erzählen. Dass Menschen individuell sind, dass jeder seine ganz eigene Geschichte hat, diesen Gedanken hat sie verinnerlicht – und auf die daraus gewonnenen Stärken fokussieren sich ihre Bilder. Dabei ist es ihr wichtig, dass auch Leute mit weniger Geld dieselben Leistungen bekommen. Ihre Fotos haben immer einen besonderen Charakter, sie zeigen ihren speziellen Blick. Jeder soll durch das geschossene Foto ein gutes Gefühl bekommen und sich selbst aus einer anderen Perspektive neu erleben und entdecken. In jedem steckt ganz viel Schönheit. Über die Studiofotografie im Fotoraum hinaus bietet Angelika Zwick außerdem mit einem Partner Fotografie-Workshops an, beispielsweise im Rahmen einer Reise nach Paris oder einem Klosterwochenende. Bei diesen Kurztrips teilt die Dozentin für Fotografie ihr theoretisches Wissen, das dann auf der Reise direkt umgesezt wird. Am Ende gibt es meist noch eine Bildbetrachtung, um zu lernen, sich in Ruhe auf das Wesentliche zu konzentrieren. Seit September 2018 hat der Fotoraum geöffnet, Angelika Zwick und ihre Mitarbeiterin Tanja (ebenfalls Fotografin) betreiben das Studio mit Offenheit, Achtung, Wertschätzung und Freude. Eine echte Bereicherung für Döhren! Fiedelerstraße 20, 30519 Hannover, Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10–13 und 14–18Uhr, Sa nach Vereinbarung, termin@fotoraum-hannover.de, www.fotoraum-hannover.de. Foto: fotoraum



Kinderschuhu

Ein Fachgeschäft nur für die Treter unser Kleinsten hat am ersten April in Linden-Mitte eröffnet. Die farbenfrohe Einrichtung samt Spielteppichen sorgt für eine gemütliche, freundliche Atmosphäre und lädt Kinder zum Spielen ein, damit erst gar keine Langeweile entstehen kann. Durch ein breit gefächertes Sortiment von Lauflernern (Größe 18 bis 23) über Schuhe für Kleinkinder (Größe 26) und auch große Kindergrößen (Größe 27 bis 35) ist jede Altersklasse gut bedient – unter anderem mit Schuhen der Marken Ricosta, Däumling, New Balance, Frodo und Richter. Neben Übergangsschuhen, Sandalen und Gummistiefeln sind auch Turnschläppchen, Socken oder die allseits beliebten Stoppersocken erhältlich. Natürlich legt das Verkäufer-Team großen Wert auf eine fachkundige und individuelle Beratung, der persönliche Kontakt zu den kleinen Kunden steht an erster Stelle. Und natürlich gilt: Je schadstofffreier die Schuhe verarbeitet sind, desto besser. Kinderschuhu ist der neue, zuverlässige Partner für kleine und größere Füße in Linden! Kirchstraße 8, 30449 Hannover, Tel. (0511) 22032797 Öffnungszeiten: Mo & Di, Do & Fr 10.30–13 und 14.30–18 Uhr, Mi geschlossen, Sa 10–15 Uhr. Text: Katharina Pieper, Foto: Frank Rohne



Roots

Neu in Langenhagen

Seit Anfang Mai gibt es in Langenhagen im Ortsteil Kaltenweide erstmals ein neues Geschäft für Mode, Accessoires und Deko. Nach einer gelungenen, fröhlichen Eröffnungsfeier am 4. Mai mit vielen Blumen, netten Aufmerksamkeiten, Sekt, Kaffee und Popcorn aus einem Nostalgie-Automaten für die zahlreichen Besucher (der Start scheint sich vorher im Stadtteil gut herumgesprochen zu haben) geht es nun für Inhaberin Lydia Lampel und ihr Team so richtig los. Freundliche und individuelle Beratung sind hier eine Selbstverständlichkeit, man nimmt sich Zeit, um alle Kundenwünsche perfekt zu erfüllen. Shoppen in Wohlfühl-Atmosphäre. Und auch wer ein Geschenk braucht, ist hier ebenfalls an der richtigen Adresse. Eine Spezialität ist die wunderschöne Verpackung. Kananoher Straße 8, 30855 Langenhagen, Tel. (0179) 408 09 16, auch für Whatsapp, Öffnungszeiten: Mo–Di & Do–Fr 9–18 Uhr, Mi geschlossen, Sa 14–19 Uhr. Foto: roots

Bonnie & Clyde – Beauty and Bride

Am 16. Mai eröffnete Chantal Hartmann ihren Beautysalon „Bonnie & Clyde“ auf der Limmerstraße 10, direkt hinter der Backfactory. Eine große Feier mit Burlesque-Tänzerin Tronicat la Miez gab dem Auftakt einen wunderschönen Rahmen. Neben Nail-Design, Permanent-Make-up und Wimpernextensions bietet die erfahrene Inhaberin auch Modedesign, Brautmode, neu und Second Hand. Auf der 160 Quadratmeter großen Geschäftsfläche des zentral gelegenen Ladens gibt es alles, was es braucht, um Frauen zu verschönern. Die individuellen Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kundinnen liegen der gleichzeitigen Leiterin der „Luxuslashes Akademie“ Hannover besonders am Herzen. Ihre langjährigen Kenntnisse in den verschiedenen Fachgebieten nutzt Chantal Hartmann, um auf die individuellen Wünsche und Ideen der Kundinnen einzugehen. Angefangen hat Chantal als Nail-Designerin, durch verschiedene Fortbildungen und Kurse hat sie ihre Fähigkeiten bis heute im Bereich Beauty umfangreich erweitert. Sie hat bei verschiedensten internationalen Competitions vordere Plätze belegt und saß auch in der Jury. In ihrem neuen Laden führt die extravagante Schönheitskünstlerin nun alle Talente zusammen. Bis zum 15. Juni gilt ihr Eröffnungsangebot für Volume-Lashes. Limmerstraße 10, 30451 Hannover, Tel. 0152-54014745, www.bonnie-and-clyde.rocks. Öffnungszeiten: Di: 11-20 Uhr, Mi-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr. Text: Lina Jacobs, Foto: Frank Rohne.

Tante-Emmer-Laden

Ein neuer Bio-Laden in der List und dazu ein ganz besonderer. Denn Betreiber des kleinen Supermarktes in der List ist der Verein Ökologische Einkaufsgemeinschaft List/Oststadt e.V. Mit ihm als Träger können bereits jetzt zahlreiche regionale Bio-Lebensmittel günstig und fair angeboten werden. Zukünftig will man die Produktpalette noch erweitern und die Preise weiter senken. „Unsere KundInnen, die gleichzeitig auch Mitglieder sind, können jederzeit Bestellwünsche angeben, die bei der nächsten Bestellung berücksichtigt werden“, so Birgit vom Wareneinkaufsteam. Der Kunde ist also König. Und viele Mitglieder ermöglichen günstigere Preise. Sofern man noch kein Mitglied ist, kann man bis zu vier mal zur Probe einkaufen. Zusätzlich dazu soll der Laden als Treffpunkt dienen. „Hier begegnet man sich, tauscht Neuigkeiten aus dem Quartier aus und philosophiert über eine gesunde Lebensweise. Wenn das Konzept gut angenommen wird, bieten wir auch Vorträge und andere Veranstaltungen zu gesundheitsfördernden Themen an“, beschreibt Annette, die ehrenamtlich im Vorstand tätig ist, die zukünftige Ausrichtung. Im Wittekamp 24 ist damit eine echte Alternative zu den gängigen (Bio-)Supermarktketten entstanden. Tante-Emmer-Laden, Wittekamp 24, 30163 Hannover, Tel. (0511) 874 582 24, E-Mail ekg@tante-emmer-laden.de, www.tante-emmer-laden.de, Vorläufige Öffnungszeiten Do & Fr 18–20, Sa 11–15 Uhr.