Hey Ho, das neue STADTKIND ist da!

Die Schlechtmenschen kommen!

Läuft da gerade eine große Verschwörung der Gutmenschen, die unser Land „opfern“ wollen und unsere Wirtschaft zerstören: mit weit offenen Grenzen, auf dass es sich Millionen in unserer sozialen Hängematte bequem machen können? Arbeiten die Gutmenschen daran, dass der Islam bei uns demnächst Staatsreligion wird und unsere deutschen Jungfrauen auf Basaren meistbietend versteigert werden?

Anja Dolatta greift die irren Verschwörungstheorien rechter Fanatiker auf und befasst sich im aktuellen STADTKIND mit der Frage, warum sich immer mehr Menschen nach einer rechten Revolution sehnen: Die Titelgeschichte „Die Schlechtmenschen kommen“ beginnt auf Seite 42 im frisch gedruckten Heft!

Auch sonst gibt es viel zu lesen.

In der August-Ausgabe hat …

– Hartmut El Kurdi sich Gedanken über den weisen Mann vom Blackrock Mountain gemacht: Friedrich Merz.

– Unser offener Brief geht im Monat August an: alle Millionäre. Denn – ob ihr’s glaubt oder nicht – denen geht es tatsächlich nicht mehr so gut wie noch vor einem Jahr. Schrecklich!

– Anke Wittkopp war in der Bar Añejo und hat dort mit ihrer Begleitung Barfood mit lateinamerikanischem Einschlag genossen … Mhm, lecker. Ihr Fazit: So schmeckt der Sommer. Außerdem stellt sie Vera Marx von der hannoverschen Ortsgruppe Fridays For Future vor.

– „Angry Dad“ Martin Kontzog lässt sich in seinem Elterntagebuch über Capital Bra und den heimtückischen Einfluss des Rappers auf seine Kinder aus. Und wie? Kontzog rappt einen drauf! Check it out, man!

– Simone Niemann betreibt wieder „Feldforschung“ und hat mit ihren STADTKIND-Kolleginnen und -Kollegen die Ramones-Legende Marky Ramone getroffen: mitten in Linden beim Steh-Italiener – mehr Punkrock geht nicht!

– Illi Hinzberg schießt und trifft nicht: Ursula von der Leyen. Aua! Außerdem stellt Illi den Musiker Thorsten Wingenfelder im Porträt vor. Was der Singer-Songwriter abseits von den Furys so treibt, erfahrt ihr auf Seite 79.

– Anne Andersch philosophiert wie immer charmant verschrägt über Schamesröte. Uiuiui.

– Annika Bachem stellt die beiden Freundeskreis-Mitglieder Georg Rinke, Geschäftsführer des Straßenmagazins Asphalt, und Matthias Herter, Geschäftsführer der Immobiliengruppe Meravis, im Interview vor … Darüber hinaus hat sie ihrem Friseur etwas zu erzählen: in ihrer Kolumne „Stadtkinder bewältigen den Alltag“.

– Die Randgruppenbeleidigung geht in diesem Monat an den absolut Geilsten … (Vorsicht, nicht in Ohnmacht fallen!)

– Und Jette Groß hat mit der Schauspielerin Viktoria Miknevich gesprochen, die im September im Schauspielhaus in Anton Tschechows „Platonowa“ zu sehen ist!

Außerdem natürlich Termine, Kulturtipps, Film- und Buchkritiken und ein dicker, fetter Veranstaltungskalender.

Also, ab zum Kiosk!