Bezahlbare Pflege auf Augenhöhe

Philipp Alexander Hierner und Marc-Andre Dommenget haben sich mit ihrem Startup „Frontida“ (griechisch „Φροντίδα“, deutsch „Pflege“) die Lösung eines großen gesellschaftlichen Problems auf die Fahnen geschrieben: Sie vermitteln qualifiziertes Pflegepersonal zu bezahlbaren Preisen, damit Pflege im eigenen Zuhause für uns alle denkbar wird. Im Juli 2018 haben sie ihr Unternehmen in Hessen gegründet und seit Mai dieses Jahres haben sie ihren Firmensitz im Medical Park in Hannover, denn mit ihrem Konzept haben die beiden den „Plug & Work“-Wettbewerb von hannoverimpuls gewonnen.

Die beiden Gründer gehen ein wichtiges ungelöstes Thema unserer Gesellschaft an: Wie können wir in Würde alt werden? Ein Unternehmen in einem so schwierigen Markt wie der Pflege zu gründen, war für Philipp naheliegend, da er als Student selbst Mitarbeiter einer Pflegevermittlung in Berlin war und die Probleme der Branche aus eigenem Erleben kannte. Er sagt: „Der Pflegebereich ist ein riesiger Markt, aber völlig intransparent. Wir wollen mit Frontida ein Bindeglied zwischen hoch qualifizierten Pflegekräften und anspruchsvollen KundInnen sein. Wir bieten qualifizierte Pflege im eigenen Zuhause – und das bezahlbar. Unser zweites großes Anliegen ist die „Junge Pflege“: In Deutschland gibt es über 100.000 pflegebedürftige Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene unter 40 Jahren. Bislang gab es in diesem Bereich nur wenig Unterstützung für Eltern oder Angehörige und meistens überfüllte Krankenhäuser. Als junge Gründer ist es uns eine Herzenssache, dass auch junge PatientInnen eine würdevolle und fachlich richtige Pflegeleistung erhalten.“ Zuverlässigkeit, Transparenz und Effizienz sind die drei Schlagworte, an denen die Gründer sich messen lassen wollen. Ein wesentlicher Punkt in der Pflege ist der persönliche Kontakt zwischen Menschen, deshalb ermöglichen sie ihren KundInnen vor ihrer Entscheidung ein Gespräch mit ihren potenziellen Pflegekräften per Telefon oder Video-Call, um sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen – Philipp und Marc-Andre nennen das treffend „Pflege-Matching“.

Über die passenden Pläne für die Zukunft erzählen die beiden Frontida-Gründer: „Wir wollen stetig wachsen und noch schneller handeln können. Die Zufriedenheit unserer KundInnen und auch der Pflegekräfte steht bei uns an erster Stelle. Somit möchten wir stetig an unserem Qualitätsmanagement arbeiten. Darüber hinaus soll die technische Entwicklung eine große Rolle spielen: Themen wie „Telemedizin“ sind für uns sehr wichtig. Wir möchten KundInnen, die keine Spezialisten vor Ort haben oder bei denen der Weg zu weit wäre, mit ÄrztInnen verbinden.“

Anderen Gründungswilligen sprechen sie Mut zu: „Traut euch und fangt an! Natürlich wird es oft Fragen und Probleme geben, aber nur dadurch, dass man sie angeht, kann man sie auch lösen. Den perfekten Moment gibt es nicht, auch nicht die perfekte „neue“ Idee. Seid einfach gewissenhaft. Die Idee verbunden mit einem guten Team, mit dem ihr langfristig auch schwere Zeiten meistern könnt, ist die perfekte Grundvoraussetzung. Lasst euch nicht von eurem Weg abbringen, haltet durch!“ Und sie loben ihre neue Firmenheimat: „Hannover hat uns wirklich mit offenen Armen aufgenommen, wir haben vom ersten Tag an von hannoverimpuls jede denkbare Unterstützung erhalten. Die Organisation ist hier super, alles geht schnell!“

Frontida UG & Co. KG

Medical Park Hannover

Tel. (0511) 87 45 82 42

info@frontida.de

www.frontida.de