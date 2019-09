Neu in der Stadt im September

1st Floor Edam

Wer sich außerhalb der großen Kaufhäuser und Labels einkleiden und auch mal etwas ganz Besonderes tragen will, der bekommt mit dem neuen Atelier „1st Floor Edam“ eine Möglichkeit mehr, Mode direkt aus Hannover zu kaufen. Gründerin ist die junge Designerin Lorena Winkler, die ihr eigenes, regionales Label WAYÓM betreibt. Nach ihrem Abschluss bei der Fahmoda Akademie arbeitete sie zuerst zwei Jahre in einer Modefirma, bevor sie den Schritt zum eigenen Label wagte. Sie selbst beschreibt ihren Stil als langlebig und nachhaltig, ihr Markenzeichen sind vor allem limitierte Einzelteile mit 15 bis 30 Exemplaren für Frau und Mann. Nachproduziert wird nicht, das garantiert einen einzigartigen Look sowie einen ständigen Wechsel an verfügbarer Kleidung und Accessoires. Auch online ist Lorena Winklers Mode erwerben sowie im House of Camey (Linden Mitte), Karla (List) und Marie Jo (Hannover Mitte). Engelbosteler Damm 25, 30167 Hannover, Tel. 0176 21757561, öffnet Di und Fr von 11.30 bis 18 Uhr, Infos unter www.wayom.de. Text: Stuart Smith

Veats

„Gemüse ist mein Fleisch“ – dieser Satz ist zum Lebensmotto vieler Menschen geworden. Familie Mermertas möchte diese Entwicklung aufgreifen. 20 Jahre ist die Familie bereits in der Langen Laube tätig, jetzt bietet sie eine grünere Alternative zum Burger: Das Veats hat es sich auf die Fahne geschrieben, gesunde, hochwertige Küche für jederman zugänglich zu machen. Auf der Karte stehen Foodtrends aus frischen Lebensmitteln, die das Veats ohne Umwege vom familieneigenen Supermarkt geliefert bekommt. Eine Tasse Kaffee aus einer hannoverschen Privatrösterei zusammen mit kreativen Smoothie Bowls aus Drachenfrucht, Mango, Ananas, Chiasamen und vielen weiteren Zutaten bilden einen guten Start in den Tag. Mittags kann entweder aus zahlreichen Salaten wählen, sich für Wraps oder die Suppe des Tages entscheiden. Sogar am Tresen spiegelt sich die grüne Unternehmensphilosophie wider: Hier hängen kleine Blumenvasen vor einer Wand aus Rasen und sorgen für ein sympathisch-frisches Gesamtbild. Lange Laube 17, 30159 Hannover, Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8-18 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Infos demnächst auch unter www.veats.de. Text: Lisbeth Leupold, Foto: Frank Rohne

Büro für Eskapismus

Im März 2019 gründete die Dramaturgin Miriam Wendschoff das Büro für Eskapismus, unter dessen Dach sie mit der Bühnenbildnerin Katharina Laage und der Autorin Stefanie Schweizer das Format Fictional Reality Games geschaffen hat: An der Schnittstelle von Theater, Escape Room und Schatzsuche werden die Teilnehmer selbst zur Hauptfigur in einem analogen Game. Das Erleben einer interaktiven Geschichte steht dabei im Mittelpunkt; jedes Rätsel fördert neue Informationen zutage, die sich wie die Teile eines Puzzles nach und nach zu einer komplexen Story zusammenfügen. Während einer Spieldauer von rund 2,5 Stunden bekommen die Spielenden Hinweise auf ihre Smartphone gesendet. Die Games finden teils in aufwendig gestalteten Innenräumen, teils draußen im öffentlichen Raum statt, wo die Spielenden den Spuren quer durch die Stadt folgen. Man kann entweder mit einer kleinen Gruppe teilnehmen oder bei dem gemeinsamen Abenteuer neue Kontakte knüpfen. Am 20. Juli startete „Dritter.Vierter.77“, die erste Episode einer mehrteilige Serie, deren Episoden auch unabhängig voneinander gespielt werden können. Auch das STADTKIND hat sich schon in Hannovers erstes Fictional Reality Game gestürzt und war so erfolgreich wie begeistert (siehe facebook-Seite)! Wer ebenfalls Lust hat, die imaginäre Sherlock-Holmes-Mütze aufzusetzen und in den Fall einzutauchen, bucht für 19,50 Euro pro Person (ermäßigt 15,50 Euro) ein Game unter www.büro-für-eskapismus.de! Text: Anke Wittkopp, Foto: Miriam Wendschoff

Lisboa Café

Ein bisschen vom Flair Portugals in die Südstadt zu bringen, das haben sich der gebürtige Portugiese Miguel und Kollegin Lena in den Kopf gesetzt. Also: Gastfreundschaft wie in Portugal, mit Herzblut und viel „Alegría“, typisch portugiesisch, aber nicht klischeehaft. Während man vormittags ein portugiesisches Frühstück mit belegten Croissants und Tostas Mistas genießen oder die legendären Pasteis de Nata kosten kann, ändert das Lisboa ab Mittag sein Gesicht und wird zu einer portugiesischen Weinbar. Zu wechselnden Weinen von kleinen Winzern aus Portugal können die Gäste typische Tapas kosten. Ob Kroketten mit Scampi, typischer portugiesischer Stockfisch oder Oktopusringe, über 80 Prozent der Waren werden von einem Lieferanten aus Portugal bezogen. Auf drei Räume und eine Terrasse verteilt bietet das Lisboa Platz für ca. 50 Gäste, für Feiern können die Räumlichkeiten bis zu 100 Gäste beherbergen oder es kann ein einzelner Raum angemietet werden. Neue Mitarbeiter werden mit Freude aufgenommen. Rehbergstr. 1, 30173 Hannover, Tel. (0511) 79000797, Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr 8-22 Uhr, Sa+So 9-22 Uhr. Text: Lisbeth Leupold, Foto: Frank Rohne