Bereits seit 2014 betreibt die 35-jährige Anne-Luise Lübbe auf dem Hinterhof der Kestnerstraße 45 ihre BH-Lounge. Wer das für ein Dessousgeschäft hält, liegt nicht falsch, aber besser passt die Beschreibung als Body-Shaming-freie Oase, die niemand, der einen braucht, ohne passenden BH verlassen muss. Anprobiert wird in Ruhe und ohne Stress. Ein Satz ist der Inhaberin besonders wichtig: Alle Körper sind gut, und jeder Körper ist anders. Problemfälle gibt es hier nicht.

Auf die Frage, warum jemand Philosophie und Mathematik studiert, um im Anschluss daran BHs zu verkaufen, muss Anne-Luise Lübbe dann doch schmunzeln: „Ich habe einfach keinen passenden gefunden.“ So stößt sie selbst zum ersten Mal auf „Brafitting“. Das Wort setzt sich aus Bra, also BH und Fitting, gleich Passen oder auch Anpassen zusammen, und trägt das Konzept ihres besonderen Ladens im Grunde schon in sich: Hier wird angepasst, und zwar der BH dem Körper, keinesfalls umgekehrt. Dafür braucht man neben einem guten Sortiment in allen (nicht nur in vermeintlich gängigen) Größen vor allem eins: Gute Beratung. Die kann man lernen.

Anne-Luise Lübbe lernt über ein Online-Portal das A und O des Brafittings. Welche BH-Form passt zu welcher Brust? Wie verändert die sich in verschiedenen Lebensphasen, beim Stillen oder nach Operationen? Nebenbei fängt sie an, ehrenamtlich zu beraten. Nach GründerInnen und – ganz wichtig – Multimediakursen macht sie sich als Brafitterin selbständig, sie besucht ihre Kundschaft mit einem Koffer voller Ware.

Und es funktioniert. Bald wird der Wunsch nach einem eigenen Laden groß und sie realisiert ihn in der Kestnerstraße. Etwas versteckt ist die Lounge schon, in einem Hinterhof im zweiten Obergeschoss, aber zu ihr kommen die Menschen gezielt. „Laufkundschaft habe ich nicht, vielleicht waren das 10 Leute in fünf Jahren“, lacht die Unternehmerin. „Ich gehe sehr viel über Social Media nach außen“, so Anne-Luise Lübbe, „weil mir das Thema einfach am Herzen liegt. Und so finden die Leute mich.“

Die Brafitterin hat den Anspruch, allen Menschen, die zu ihr kommen, einen passenden BH anzubieten. „Jeder Körper ist ein guter Körper“, sagt sie „und vor allem ist jeder Körper anders!“ Es kann daher nicht funktionieren, all diese Körper in ein starres Größenraster von 75 A bis 95 DD zu pressen. Bei ihr fangen die Größen bei 60 AA an, und je nach Modell sind Körbchengrößen bis O zu bekommen. „75 B ist eine Randgröße“, so Lübbe, es gibt ganz wenige, denen das passt. Sie pflegt einen liebevollen, wertschätzenden Umgang mit den Kunden, unter denen auch viele queere Menschen und Trangsgender-Personen sind. In der BH-Lounge haben KundInnen sogar die Möglichkeit, Termine zu buchen, und den Laden so fast für sich allein zu haben, ein Angebot, das sehr gut angenommen wird. Stammkundinnen reisen sogar aus anderen Städten an, um sich von Anne-Luise Lübbe oder ihrer inzwischen auch als Brafitterin ausgebildeten Mitarbeiterin beraten zu lassen. „Die Menschen glücklich zu machen ist mir wichtiger, als viel Geld zu verdienen“, sagt Anne-Luise Lübbe, die, wenn jemand unsicher ist, eher ab- als zurät. Jede soll hier hundertprozentig zufrieden wieder rausgehen.

Zusammen mit ihrer Kollegin Gundula Schildhauer von „Liebhabereien“ produziert sie den Podcast „Möpse, Mieder und Moneten“, in dem es nicht nur um Brüste, Sexualität und die Leidenschaft für Dessous geht, sondern auch um Themen, die Ladeninhaberinnen im Alltag begegnen. Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit, Probleme, oder auch die Förderung kleiner, inhabergeführter Läden sind Themen, die sie sehr umtreiben.

Einen guten Einblick, natürlich auch in ihr Angebot und ihre Philosophie, bekommt man auf der Homepage der Lounge, am allerbesten aber bei einer persönlichen Beratung, die mit langgehegten Irrtümern wie „Pads vergrößern optisch die Brust“, oder „Bügel drücken“ aufräumt. Kleine Kostprobe gefällig? „Nähte sind toll!“, so die BH-Expertin, „Sie geben oft eine viel natürlichere Form und müssen auch gar nicht drücken.“

Kestnerstraße 45A

0511/546 175 23

www.bhlounge.de

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag & Freitag 11-14 & 15-18 Uhr, Samstag 11-14 Uhr, für Termine ist am Mittwoch und Samstag ab 14 Uhr Zeit.

Text: Annika Bachem, Fotos: BH-Lounge