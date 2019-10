Alte Backkunst, solidarisch und nachhaltig

Solidarisch und nachhaltig – nach diesem Motto verkauft die Biobäckerei LINDENbackt! Backwaren an der Limmerstraße. Eigentlich hatten die meisten Angestellten der ehemaligen Vollkornbäckerei Doppelkorn in Hannover-Linden schon mit ihrem Job abgeschlossen, denn durch eine Pleite und eine gescheiterte Übernahme drohte allen die Arbeitslosigkeit. Seit März 2019 sind sie nun ihre eigenen Bosse, denn die neue Backstube wird von einer Genossenschaft geführt. Eine der zehn GründerInnen: Johanna Kienitz. Die ehemalige Filialleiterin ist jetzt Vorsitzende des Vorstands von LINDENbackt!

Die Idee, die Bäckerei in Eigenregie als Genossenschaft zu übernehmen, hat eine längere Geschichte, wie Johanna erzählt: „Das Haus hier wurde 1910 gebaut und beherbergt seitdem immer eine Bäckerei. Nach der Krise bei Doppelkorn 2017 gab es einerseits eine riesige Solidarität hier im Viertel, wir hatten beispielsweise in kürzester Zeit 5.000 Unterschriften von Menschen, die uns ihre Hilfe angeboten haben. Und: In einer 3-Tage-Guerilla-Aktion haben die MitarbeiterInnen in Eigeninitiative sehr erfolgreich gebacken und verkauft. Eine kleine Aktionsgruppe hat sich danach regelmäßig getroffen und unter anderem mich – ich war hier früher Filialleiterin – zurückgeholt. Irgendwann hat uns dann die Vermieterin die Immobilie zur Nutzung angeboten. Wir waren nach den Vorerfahrungen bereit und haben die Genossenschaft gegründet.“

Die Unterschiede zu anderen, vor allem SB-Bäckereien, sind riesig: Hier wird traditionelle Brotkunst gelebt. Dabei bestehen die Zutaten möglichst aus regionalen Bio-Produkten. Auch vegane Backwaren gibt’s im Sortiment. Nachhaltigkeit steht im Fokus, so wurde die komplette Ausstattung samt zugehörigem Café von örtlichen TischlerInnen und Schreinern hergestellt. Johanna erinnert sich: „Elektrik, Rohre und die Böden – wir mussten alles neu machen. Aus behördlicher Sicht waren wir ja eine Neugründung und deshalb gab es viele Bauvorschriften zu beachten, die vorher wegen des Bestandsschutzes nicht relevant waren. Wir verarbeiten keine Fertigbackmischungen oder Zusatzstoffe, wir sind biozertifiziert. Die Kompetenz ist da: Zwei frühere Doppelkorn-Bäcker und ein Konditor sind im Team. Wir backen tagsüber, BesucherInnen dürfen von 7 Uhr morgens bis 13 Uhr jederzeit in der Backstube zuschauen. In Zukunft wollen wir auch Vorträge, Workshops und Ausflüge zu LieferantInnen anbieten. Auch ein eigenes Getreidefeld und eine Mühle wären klasse. Zurzeit sind wir 151 GenossInnen, ab 300 Euro kann jeder bei uns mitmachen. Bei der jährlichen Generalversammlung entscheiden wir gemeinsam die nächsten großen Schritte.“ Als Tipp für andere GründerInnen fällt ihr ein: „Plant großzügig Zeit ein. Alles dauert immer länger als gedacht. Der Verwaltungsaufwand bei einer Gründung ist irre hoch. Da muss die Motivation wirklich stimmen! Wir waren insgesamt zehn GründerInnen in der Genossenschaft, ich habe an einem vierwöchigen „Gründungsworkshop“ bei hannoverimpuls teilgenommen. Mir hat das sehr geholfen, denn es ist doch eine riesige Umstellung zur Unternehmerschaft.“ Ute Rebel, Projektleiterin Gründung und Entrepreneurship Projekt Gründerinnen Consult, über LINDENbackt!: „Eine genossenschaftliche Gründung ist auch für uns etwas Besonderes. Sehr spannend und sehr intensiv für alle! LINDENbackt ist mehr als „nur“ eine Backstube, es ist eine Bereicherung für den gesamten Stadtteil.“

LINDENbackt! eG

Limmerstr. 58

30451 Hannover

Tel. (0511) 35301524

ofen@lindenbackt.de

www.lindenbackt.de



Öffnungszeiten:

Mo bis Fr 7 – 19 Uhr

Sa und So 8 – 19 Uhr