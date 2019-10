Im September 2015 haben die Vereinten Nationen die Sustainable Development Goals (SDGs) beschlossen: 17 Ziele für eine bessere und nachhaltige Welt, entwickelt von tausenden von Experten. Ein potenzielles Weltwunder, befand die Hannoveranerin Stephanie Ristig-Bresser damals – auch weil sie im Projekt „Weltwunder – Wandel statt Wachstum“ beschäftigt war, das die globalen Nachhaltigkeitsziele thematisierte. Das Thema ließ sie nicht mehr los. Und schließlich wurde ein ganzes Buch daraus.

„Die Ziele geben einen Überblick und ein Gefühl der Machbarkeit, die Transformation in Angriff zu nehmen“, sagt die Autorin. „Ich bekam Hoffnung, nun, da es eine Landkarte des Wandels gab.“ Freilich können die Ziele nicht allein von einem Menschen oder einem Staatschef bewältigt werden, sondern nur von einer großen Zahl von Menschen. Aber sie geben Mut und Orientierung und Stephanie Ristig-Bresser hofft nun, das Potenzial in den einzelnen Menschen zu entfachen, sodass jeder seinen Teil beitragen kann.

Ristig-Bresser bezeichnet ihr Buchprojekt als erzählendes Sachbuch. Die Sprache ist emotional, es gibt viele Illustrierte Seiten und Elemente des Storytellings, dennoch bleibt alles faktenreich. Informationen zu den SDGs werden einfach und mit Elan vermittelt, erfolgreiche Beispiele aufgezeigt. „Ich will die Menschen emotional berühren und auf einer tieferen Schicht abholen“, meint die Autorin. Für sie ist „Make World Wonder“ Teil des Weckrufes, aber nicht der Weckruf, mit dem sie darauf aufmerksam machen will, wie viel Wandel es bereits in der Welt gibt, wie viele Bewegungen bereits existieren – mit dem Ansinnen, aus diesen Bewegungen eine Allianz der Alternativen zu formieren.

Um möglichst viele Menschen abzuholen, beispielsweise auch jene, die seltener Bücher lesen, ist das Buch aufwendig gestaltet. Für die kreative Deko sorgt u.a. der Illustrator und Graffiti-Künstler Joy Lohmann. Gerade sein Graffiti-Background ist für die Autorin eine glückliche Fügung. „Reclaim the streets – erobern wir uns die Straße zurück, ist ein Ausspruch in der Graffiti-Szene“, erzählt Ristig-Bresser. „So sollten wir uns auch die globale Nachhaltigkeitsziele erobern.“

Das Buch ist seit drei Jahren eine Passion der Autorin – viel Herz, Fleiß und auch finanzielle Mittel hat sie inzwischen investiert. Und mit dem Sheema-Verlag hat sie auch schon einen Verlag gefunden, der ihr Buch veröffentlichen würde. Um die aufwendige Gestaltung zu finanzieren, hat Ristig-Bresser nun eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die seit dem 12. September noch bis zum 22. Oktober läuft (siehe www.startnext.com).

„Ich wünsche mir, dass immer mehr Menschen begreifen, wie mächtig sie sind, wie sehr sie mit jeder Handlung dazu beitragen können, diese andere Welt zu erschaffen, die wir haben wollen, und ich hoffe, dass es mir gelingt, mit meinem Buch einen Beitrag dazu zu leisten.“ Wer Interesse an diesem einzigartigen Projekt hat, der kann sich am Crowdfunding beteiligen und bekommt als Dankeschön u.a. natürlich das farbenfrohe und konstruktive Buch.

Text: Stuart Smith

Link zur Crowdfunding-Kampagne:

www.startnext.com/make-world-wonder

Make World Wonder –

Für die Welt, die wir uns wünschen

Sheema Verlag

ca. 340 Seiten