Das inhabergeführte Olivenöl- und Feinkostgeschäft in Hannovers Südstadt zaubert nun bereits sein 10 Jahren in der Geibelstraße die Sonne des Mittelmeeres auf den Tisch! Insgesamt gibt es ELEA bereits seit 20 Jahren. Seine Olivenöle bezieht Inhaber Stefan Koszewski direkt von Erzeugern aus Kreta, Katalonien, Mallorca, Apulien, Sizilien und Frankreich. Zu seiner Philosophie gehört es, die Ölbauern und Erzeuger persönlich zu kennen, und sie, um guten Kontakt zu halten, auch regelmäßig zu besuchen.

Am liebsten steht er sogar mit den Ölbauern auf dem Feld und hilft bei der Ernte oder besichtigt ihre Ölmühlen. Wie die unterschiedlichen Landschaften ist auch jedes Öl einzigartig, die Aromen variieren von harmonisch mild und nussig bis kräftig-pfeffrig und pikant. Daneben finden sich in Hannovers beliebtem Olivenölfachhandel ausgesuchte Weine, Feinkost Antipasti, Pasta, Pesto und handgeschöpfte Schokoladen aus nachhaltigem und fairem Handel. Ebenfalls hier zu haben sind der fruchtig-herbe Likör, Sekt und Gin der Mascheewasser-Reihe, hergestellt mit regional geernteten Kräutern. Essigspezialitäten wie Tomatenessig oder ein weißer Balsamico, von denen Koszewski allein 29 im Angebot hat, sind natürlich ein perfekte Ergänzung zum Olivenöl.

Regelmäßig werden bei Elea Olivenölseminare im gemütlichen Ambiente des Ladens angeboten. Bei Antipasti, Tapas, Meze & Co. und natürlich einem guten Glas Wein wird probiert, gefachsimpelt und Interessantes rund um die Kultur der Olive dazugelernt. So erfährt der interessierte Laie, wie ein Öl minderer Qualität zu erkennen ist, wie unterschiedlich Olivenöle der höchsten Güteklasse schmecken, und zum Beispiel, dass die Qualität des Öls stark vom Zeitpunkt der Ernte beeinflusst ist. Zu einem frühen Zeitpunkt enthält die Frucht noch mehr Antioxidantien, gibt aber auch weniger Öl ab. Öle aus Massenproduktion werden aus ökonomischen Gründen in der Regel spät geerntet – mit negativen Einflüssen auf die Qualität. Die Seminare werden in Gruppen mit maximal 12 Personen durchgeführt und sind über die Homepage des Geschäfts buchbar.

Als besonderen Clou bietet Stefan Koszewski den bundesweiten Versand von umweltschonend verpackten Präsentkörben an. Attraktiv, insbesondere für Geschäftskunden, sind die geschmackvoll gestalteten Körbe voller liebevoll ausgesuchter Produkte aus dem reichen Elea-Sortiment.

Elea in der Südstadt steht für den funktionierenden inhabergeführten Einzelhandel in Hannover. Man kann sich – auch dauerhaft – gegen die starke Konkurrenz im Internet durchsetzen, mit guten und immer neuen Ideen und Konzepten, mit tollen Produkten und nicht zuletzt mit sehr viel Einsatz und Herz. So bleibt man mit seinem Geschäft erfolgreich, auch wenn man nicht in einer A-Lage ansässig ist. Wir gratulieren! AH

Geibelstraße 18

30173 Hannover

Öffnungszeiten:

Mo – Fr 10.00 – 18.00, Sa 10.00 – 14.00 Uhr

Tel. (0511) 534 00 417

info@elea-hannover.de

www.elea-shop.de