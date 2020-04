Neu in der Stadt

Göing eröffnet erste Vortagsbäckerei

Seit März ist in der Göing-Filiale in Hannover Mühlenberg der Ofen aus – denn hier wird ab sofort nicht mehr jeden Morgen frisch gebacken. Verkauft werden die vom Vortag übrig gebliebenen Waren aus den 32 anderen Göing-Filialen in Hannover zu stark reduzierten Preisen. Mit ihrer „Mehrwert“-Marke will das Hannoveraner Familienunternehmen zu mehr Nachhaltigkeit anregen, denn obwohl Bäckereien normalerweise mit dem Duft frisch gebackener Brötchen in Verbindung gebracht werden, sind die etwas älteren Backwaren immer noch gut zu genießen. Manche entfalten ihr volles Aroma ohnehin erst, wenn sie einen Tag lang gestanden haben, so zum Beispiel viele Brotsorten. In der Filiale werden sie trotzdem vergünstigt angeboten, ein Gerstenbrot etwa für 1,80 Euro statt der üblichen 3,50 Euro und ein Chiasamenbrot für 2,60 Euro statt 4,95 Euro. Auch Donuts, Kuchenstücke und andere Süßspeisen gehen hier über die Theke, dazu gibt es reduzierte Gesamtpakete, wie zum Beispiel eine 10er Mischung Brötchen oder Frühstücksgebäcke für 4 beziehungsweise 6,50 Euro. Neben dem Nachhaltigkeitsgedanken steht hinter der Vortagsbäckerei auch die Idee, dass finanziell schlechter gestellte Menschen sich die Bäckereiwaren zum Discounterpreis leisten können. Übrigens: Was bei Ladenschluss immer noch nicht verkauft worden ist, wird selbstverständlich trotzdem nicht weggeschmissen, sondern an Bauernhöfe abgegeben, wo es zu Tierfutter verarbeitet wird. Mühlenbergzentrum 12, 30457 Hannover, Tel. (0511) 81 12 176, Öffnungszeiten Mo–Do 06–18 Uhr, Fr 06–17.30 Uhr, Sa 07–12 Uhr, So 08–12 Uhr.

Mama’s Kitchen

Seit zwanzig Jahren lebt die gebürtige Hongkongerin Edith jetzt schon in Hannover. Da sie in all der Zeit kein Restaurant gefunden hat, in dem sie den Geschmack ihrer Kindheit erleben konnte, hat sie Ende letzten Jahres nun eine eigene Küche eröffnet, in der es Essen wie bei Muttern gibt –

zum Beispiel Suppen nach kantonesischer Art, Schweine-, Rind- und Geflügelgerichte mit selbstgemachten Saucen oder vegane Tofupfannen mit bunter Gemüsemischung. Ein komplettes Menü mit Suppe, Vor- und Hauptspeise gibt es für 15 Euro pro Person, dazu werden traditionelle asiatische Grün- und Schwarztees sowie eine Auswahl an Kaltgetränken gereicht. Wer Mama Ediths hausgemachtes Essen auch daheim genießen möchte, hat dank des Online-Shops auch diese Möglichkeit. Hier können die vorgekochten und eingefrorenen Speisen ausgewählt und für einen bestimmten Wunschtermin bestellt werden, danach müssen sie nur noch abgeholt und zu Hause aufgetaut werden. Engelbosteler Damm 104, 30167 Hannover, Tel. (0511) 56 97 16 31, Öffnungszeiten Mo, Di, Do–Sa 17–21 Uhr, Mi geschlossen. Online-Shop unter www.shop.mamaskitchen-hannover.de.

Kitchendate Events & Feinkost

Wer schon immer lernen wollte, wie man zarte Schoko-Tartelettes, einen würzigen Spanferkelbraten oder deftige American Beef Burger zubereitet, der findet bei Kitchendate den richtigen Kochkurs. Seit der Eröffnung im Oktober letzten Jahres bietet das kreative Kochstudio von Daria Lishevskaya eine Vielzahl Lehrgänge, in denen Interessierte Rezepte aus verschiedenen, auch internationalen Küchen ausprobieren. Zum Beispiel kann man kulinarische Reisen nach Spanien, Italien, Frankreich oder quer durch Asien unternehmen, alles Wichtige über das Kochen mit Gin erfahren oder in einem Food-Pairing-Kurs das gezielte Kombinieren von Aromen lernen. In allen Kursen wird auf die Verwendung möglichst regionaler und vor allem saisonaler Zutaten geachtet, sodass das Angebot je nach Jahreszeit variiert. Neben den Kochkursen können in den Räumlichkeiten außerdem Firmenfeiern, Junggesell(inn)enabschiede sowie Teambuilding-Events ausgerichtet werden, bei denen unter Anleitung von professionellen GastronomInnen gemeinsam gekocht, gebraten und zum Schluss auch gegessen wird. Die Teilnahme an einem Kurs kann man auch verschenken – oder gleich mehrere Plätze auf einmal buchen und gemeinsam mit Familie oder FreundInnen kochen lernen. Calenberger Str. 49, 30169 Hannover, Tel. (0511) 85 00 96 39. Infos zu den Angeboten unter www.kitchendate.de.