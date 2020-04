Wegbegleiter: Psychologisches Coaching für Menschen mit Hund

Bereits als Kind galt Pia-Céline Delfaus besondere Liebe schon dem Hund und seiner besonderen Beziehung zum Menschen. Doch erst als die Verhaltensauffälligkeiten ihrer beiden Hunde Keno und Zora sie an ihre Grenzen brachten – sie arbeitete damals als Psychologin in der Beratung von Menschen –, ist sie auch beruflich auf den Hund gekommen und hat eine Ausbildung zur Hundeerziehungsberaterin gemacht. Seit Dezember 2019 gibt sie ihr besonderes Know-how in ihrem Startup „Wegbegleiter“ weiter.

Warum sie ihr Start-up als Hundeschule der besonderen Art bezeichnet, erzählt Pia-Céline gerne: „Ich betrachte immer Mensch und Hund und gebe auch dem Zweibeiner viel Rückmeldung. Mein Wissen als Psychologin und Hundetrainerin ist in dieser Kombination in Deutschland nahezu einmalig. Oft fehlt es dem Menschen nicht nur an Wissen über seinen Hund, es fehlt auch an der Intuition. Viele kleben quasi an angelesenem Wissen, statt dieses auch in der Praxis zu überprüfen. Was will ich als Hundehalter? Welcher Hund passt zu mir? Hunde sind sehr sensibel für unsere Empfindungen und nehmen direkt wahr, wenn wir in der Kommunikation nicht mit Überzeugung hinter unserer Aussage stehen. Bei mir wird immer mit dem Menschen und dem Hund gearbeitet, egal ob drinnen oder draußen.“

Neben Einzelcoachings, Gruppentraining und Webinaren für HundetrainerInnen bietet sie auch Trainings für Gehörlose in Gebärdensprache an, denn die Hundenärrin ist selbst im Alter von 19 Jahren ertaubt. Ihr Service reicht von der Anschaffungsberatung bis zum Training im Gelände: „Suche ich vielleicht einen Hund, der mich auch ins Büro begleiten soll? Dann wird beispielsweise ein Spitz kaum der richtige Hundepartner für mich sein, denn er ist sehr territorial veranlagt und bellt alles Neue an. Ein Beagle etwa ist zwar ein Meutehund, könnte aber als Jagdhund auch jedem Geruch nachjagen. Auch ins Tierheim begleite ich meine KundInnen zur Beratung gern“, ergänzt Pia-Céline.

Das 90-minütige Erstgespräch kostet 80 Euro, Einzelcoaching ab 80 Euro und Gruppentraining monatlich 70 Euro. Zurzeit werden für das Außentraining noch öffentliche Flächen genutzt, doch das soll sich bald ändern. Außerdem freut sich die Psychologin auf die Zukunft, wenn sie jemanden einstellen und sich noch mehr auf die psychologische Beratung konzentrieren kann, zudem würde sie gerne ein Fachbuch schreiben. Fachliche Tipps zur Gründung hat sie selbst jede Menge eingeholt und rät das auch anderen GründerInnen: „Sammelt vorher soviel Information wie möglich, gern auch gebündelt in einer Beratungsstelle. Steuern, Zeitmanagement, wo muss ich was anmelden? Das erspart viele Fehler,“ erzählt sie, und äußert zur Zusammenarbeit mit hannoverimpuls: „Als ich wegen meines heute zweieinhalbjährigen Sohnes in Elternzeit war, hat mir die Arbeitsagentur das 4-Wochen-Seminar ,Gründung Kompakt‘ von hannoverimpuls vermittelt. Ohne die Unterstützung meiner Familie hätte ich das zeitlich niemals geschafft, aber es war wirklich Gold wert. Für mich war es beispielsweise ganz wichtig, ein Gefühl für Zahlen zu bekommen und Antworten auf Fragen wie: Wie finde ich den richtigen Preis für meine Leistung? Und wie gehe ich damit um, dass es saisonal auch schwächere Monate geben wird?“

Wegbegleiter

Pia-Céline Delfau

www.wegbegleiter-mensch-hund.de

hallo@wegbegleiter-mensch-hund.de

Tel. 0176 34144165

Di, Mi und Sa 10 – 15 Uhr, Do, Fr 10 – 18 Uhr, Mo+So Ruhetag

Foto: Linda Pfeiffer