Prinzenstudio – Sabine Berkefeld

Viele Jahre hat Diplom Grafik-Designerin Sabine Berkefeld klassisch in Agenturen gearbeitet und ihre Leidenschaft für Fotografie seit Familiengründung 2003 freiberuflich eingesetzt. Ein privater Schicksalsschlag 2012 zwang die Mutter einer heute 16-jährigen Tochter zum Full-Time-Job. Der lässt sich aber in einer Agentur mit den Familienaufgaben kaum vereinbaren und führte sie in die Selbst-ständigkeit. Im Oktober 2019 hat sie endgültig den Schritt gewagt und das „Prinzenstudio“ in Hannover eröffnet – ein Full-Service-Angebot vom professionellen Foto bis zum fertigen Werbeprospekt.

Das neue Studio in der Prinzenstraße bietet einen Wohlfühlort für den direkten Kundenkontakt und viel Platz für das technische Foto-Equipment. Sabine schmunzelt: „Und ja, irgendwie sollten wir uns alle mal königlich fühlen dürfen, wie Prinzessinnen und Prinzen. Dieses Gefühl will ich im Prinzenstudio erlebbar machen.“ Dort verbindet sie ihr Know-how aus dem Grafik-Design und der Fotografie, wie sie erzählt: „Ich richte mich vor allem an BusinesskundInnen – von der Arztpraxis bis zum Hotel in Familienhand: Ich übernehme alle Arbeiten vom Teamfoto bis zur Gestaltung von Unternehmensbroschüren, Websites, Flyern, Visitenkarten, Verpackungsdesign oder Illustration und biete den Rundum-Service von der kreativen Idee bis zum Druck. Neben der Fotografie und Gestaltung beherrsche ich eben auch die professionelle Bildbearbeitung, habe unter anderem für KundInnen auch schon innovative Messestände umgesetzt. Natürlich freue ich mich auch über KundInnen, die ein besonderes Partner- oder Familienbild haben möchten, und Fotoshootings mit portablem Fotostudio – drinnen und draußen – werden auch gerne gebucht, zu Firmenevents oder privat.“

Über die Zusammenarbeit mit hannover-impuls zu Beginn berichtet Sabine überschwenglich: „Echt klasse, dass es diese Form der Unterstützung gibt! Ohne hannoverimpuls hätte ich den Schritt in die Selbstständigkeit mit eigenem Studio nicht so schnell und so gut hinbekommen. Ich fühle mich in der Beratung begleitet von jemandem, der immer die richtige Antwort weiß.“

Sabines Maxime für das Prinzenstudio ist: „Positiv denken, denn negativ denken blockiert. Jede schwierige Zeit, die du versuchst zu meistern, macht dich stärker. So nutze ich die Corona-Auszeit einerseits für eigene Fortbildungen –

ich besuche Video-Tutorials, um mich beispielsweise in Studiotechnik und Ähnlichem voranzubringen – und schiebe andererseits neue Projekte an: Ich habe bei Instagram eine neue Fotoserie aufgelegt, die „Held*innen des Tages“, ich vermarkte meine Bilder jetzt auch über Foto-Stocks und tausche mich in Webinaren mit anderen FotografInnen und KünstlerInnen aus, um uns gegenseitig zu informieren. Not macht erfinderisch. Ich arbeite an Kunstbildern, also bearbeiteten Fotografien, und wünsche mir, dass sich meine eigenen Kunstfotos verkaufen lassen und ich in der Zukunft einen noch größeren Kundenstamm aufbauen kann, der auch Krisensituationen standhält.“

Anderen GründerInnen gibt sie mit: „Existenzängste lassen GründerInnen nie ganz los. Durchhalten in schwierigen Phasen ist die besondere Herausforderung! Bleibt nicht stehen, sondern erfindet euch immer wieder neu. Der Austausch mit anderen ist wichtig und hilft. Zwischendurch abschalten nicht vergessen. Ich mache das bei Spaziergängen in der Natur und beim Fotografieren – da kann ich alles andere vergessen.“

Prinzenstudio – Fotos & Design

Prinzenstraße 1

30159 Hannover

www.prinzenstudio.de

E-Mail: info@prinzenstudio.de

Tel.: 0172 54 88 194 (Termine nur auf Anfrage)

Instagram: @prinzenstudio

Foto: Sabine Berkefeld