In dem mehr als netten Einrichtungsstore findet die geneigte Jägerin der schönen Dinge alles, was das eigene Heim (oder das von jemandem, den man gerne beschenkt) schicker und zugleich gemütlicher macht. Mit Produkten von der Wohndeko, die einen harmonischen Interiorstil perfektioniert, über vielfältige Wohnaccessoires im zeitlosen nordischen Design bis hin zu individueller, einfach nicer Mode und süßen Geschenkideen hat Ladeninhaberin Birte Markert die Südstadt 2015 um einen schmucken Independent-Store reicher gemacht. Über den Onlineshop gibt es zurzeit viele Schmuckstücke aus dem Ladensortiment zum Nach-hause-liefern-Lassen sowie die Möglichkeit, Gutscheine zur späteren Verwendung (oder zum Verschenken) zu erwerben.

Decken, Kissen, Teppiche, gestrickt oder aus samtenen oder seidig-glänzenden Stoffen, Kerzenständer, Minigewächshäuser und vieles mehr, je nach Interieur-Geschmack edel silberfarbend, im warmen Kupferton oder aus Messing im angesagten Vintage-Stil – das Super Nice macht gleich auf den ersten Blick mit zauberhaften Elementen einen ausgeglichenen Eindruck und liefert Wohlfühlakzente zum Mitnehmen. Für poppige Farbtupfer und gute Laune sorgen Neonkerzen in gelb, orange und pink, natürliche Ruhepole für das Auge sind Geschirrstücke in Aqua-und Sandtönen (etwa aus der Sea & Sand-Serie von Broste Copenhagen), ovale Teller in Blau / Pfirsichton oder etwa pastellfarbene Vasen mit zartem Schimmer. Neben Schönem von der Firma House Doctor präsentiert Birte eine Fülle kleinerer, unbekannterer Labels. Bei jeder Entscheidung, was das Angebot des Ladens erweitern soll und was nicht, verlässt sie sich auf ihr Bauchgefühl und folgt ihrem persönlichen Geschmack: Sie bietet an, was sie selbst schön findet und was in das Gesamtbild passt. Bei der angebotenen Mode, die den unaufgeregten und geschmackvollen Style ihrer Auswahl in den Bekleidungsstil transportiert, überwiegen ebenfalls Erd- und Wasserfarben mit und ohne dezenten Mustern.

Da normalerweise der Bus die Sallstraße herunterfährt und viel Berufsverkehr den Laden passiert, ist die Wahrnehmung super und Super Nice hat schon viele StammkundInnen gewonnen. Bei Events mit dem Namen „Super Delicious“, die Birte in unregelmäßigen Abständen veranstaltet, kommen diese und neue KundInnen in einer loungigen Atmosphäre bei Musik und Häppchen zusammen, stöbern entspannt durch die Neuheiten, beraten sich gegenseitig und quatschen miteinander (Termine auch in Zukunft auf der Facebookseite!).

In der heutigen Ausnahmesituation musste schnell eine Möglichkeit her, das Super Nice trotz Ladenöffnungsverbot am Laufen zu halten, weswegen Birte sofort anfing, Gutscheine anzubieten. Das so hereingekommene Geld hat die Ladenbesitzerin reinvestiert und davon Verpackungsmaterial und ein Shopsystem gekauft, sodass inzwischen ein gut gefüllter Onlineshop zur Verfügung steht – einfach mal reinschauen! Wer lieber oder zusätzlich weiter Gutscheine erwerben oder verschenken möchte um das Super Nice zu unterstützen, schreibt eine E-Mail an hello@superniceshop.de oder auf Instagram eine PN mit Name, E-Mail-adresse, Lieferanschrift und Gutscheinwert, bekommt umgehend die Rechnung per Mail zugeschickt und nachdem das Geld überwiesen ist, den Gutschein per Post. Und schon bald kann man sich selbst oder der glückliche Beschenkte über ein super nices neues Stück aus dem überaus netten Südstadtladen freuen! Anke Wittkopp

Sallstraße 31

30171 Hannover

Tel. (0511) 89 90 58 76

www.superniceshop.de

Öffnungszeiten:

Di – Fr 11-18 Uhr

Sa 11-14 Uhr

Fotos: Frank Rohne