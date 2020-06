Neu in der Stadt im Juni

Ron & Rogers

Crêpes und Croques – darauf haben sich Ronald Oseland & Roger Kasten-Prinz spezialisiert. In ihrem gemeinsamen Restaurant „Ron & Rogers“, das Ende Februar am E-Damm seine Pforten geöffnet hat, werden diese beiden Highlights aus der französischen Küche serviert. Die Crêpes sind wahlweise deftig (mit Zwiebeln, Crème fraîche und Speck) oder süß (mit Birne, Honig und Walnüssen) zu genießen, die Croques gibt es in verschiedenen Variationen, beispielsweise in der Grundversion „Monsieur“ mit Käse, Salat und Kochschinken gefüllt. Darüber hinaus sind aber auch diverse Pizzen im Angebot, vom Klassiker Margeritha bis hin zu einer Spezialzubereitung mit Birne, Ziegenfrischkäse und Honig, dazu eine Auswahl an Erfrischungs- und Feierabendgetränken. Da momentan nur durchs Fenster verkauft werden kann, gibt es eine leicht veränderte 2GO-Speisekarte, die Bezahlung läuft über eine Geldschale (nur in bar). Engelbosteler Damm 34, 30167 Hannover, Tel. (0511) 70 10 10 7, Öffnungszeiten: aktuell Mo–Sa 14–21 Uhr, So 14–20 Uhr, www.ron-rogers.de oder bistro_ronandrogers auf Instagram.

Kochschule minzblatt liefert Kochboxen

Wenn man aktuell schon nicht in fremde Länder fahren kann, wie wäre es dann zumindest mit einer kulinarischen Reise? Damit die auch in der heimischen Küche problemlos gelingt, hat sich das Ehepaar Sarah und Nils Röder von der Kochschule minzblatt etwas Besonderes einfallen lassen: Jeden Freitag liefern sie auf Bestellung Kochboxen, die ein oder zwei Rezepte aus ihrem aktuellen Kochkursangebot sowie alle dafür nötigen Zutaten beinhalten – inklusive Ölen, Salz und sämtlichen Gewürzen. Dabei kostet das Set für eine Person 20 Euro, für jede weitere 15 Euro zusätzlich. Die Pakete können bis zwei Tage vor dem wöchentlichen Liefertermin auf der Website gebucht werden. Danach kann man die Box entweder direkt in der Kochschule abholen oder das minzblatt-Team bringt sie einem persönlich nach Hause. Die ersten Boxen, die am 17. April verteilt wurden, widmeten sich der Peruanischen Küche und lieferte die Zutaten und Zubereitungsanweisungen für „Papa a la Huancaína“, einer kalten Vorspeise aus Kartoffeln mit Eier-Chili-Creme sowie das Hauptgericht „Ají de Gallina“, also Hühnergeschnetzeltes mit einer Sauce aus Ají-Schoten. Mit den Kochboxen möchten die Röders experimentierfreudigen Hobbyköchen die Möglichkeit geben, sich auszutoben und exotische Speisen auszuprobieren, bis der normale Betrieb der Kochschule und der Fingerfood Catering Service wieder aufgenommen werden können. Davenstedter Straße 60, 30453 Hannover, Tel. 0178 33 83 496, www.minzblatt-catering.de.

1001 Creationen

Egal ob Hochzeiten, Jubiläumsfeiern oder Geburtstage – Ballons gehören einfach dazu. Seit gut zehn Jahren ist „1001 Creation“ im Langenhagener CCL die Adresse für ausgefallene und elegante Ballonkreationen, im März hat Inhaberin Farnoosh Rafiei nun eine zweite Filiale in der Kröpcke Passage eröffnet. Vom kleinen Heliumballon über kunstvolle Ballonskulpturen und Girlanden bis hin zu luftigen Schriftzügen bieten sie und ihr Team hier die passende Deko für jeden Anlass, entwickeln aber auch einzigartige neue Designs nach den Wünschen ihrer KundInnen. Darüber hinaus gibt es in dem stilvoll eingerichteten Laden jede Menge anderer Deko-Ideen zu entdecken, zum Beispiel Wohnaccessoires von den Firmen Casablanca, Gilde, Räder, Art Deco, Sompex, Comulder und Eulenschnitt, außerdem Duftkerzen und raumerfrischende Elemente der Marken Yankee Candle, WoodWick, Millefiori und Wortlicht. Auch auf der Suche nach Geschenken wird man hier leicht fündig – neben witzigen Figuren und edlen Geschenkkarten stehen auch verschiedene originelle Verpackungsideen für Geldgeschenke zur Auswahl. Rathenaustr. 13/14 (Kröpcke-Passage), 30159 Hannover, Tel. (0511) 98 42 92 13, Öffnungszeiten: Mo–Sa 10–18 Uhr, www.1001creationen.de.

Bellou Café

Hochwertige Arabica Bohnen, die in traditionellen Trommelröstern bei niedriger Temperatur geröstet werden: Im Bellou Café hat Qualität einen hohen Stellenwert, ebenso eine größtmögliche Transparenz in allen Phasen der Herstellung. Gesammelt werden die Kaffeebohnen in Costa Rica, wo sie im Hochland zwischen 1.000 und 1.800 Metern Höhe von Hand geerntet werden. In Wien erfolgt dann das Rösten und die Veredelung im schonenden Langzeitröstverfahren, bevor sie schließlich nach Hannover und in das Bellou Café von Vasiliki Tzontas verschickt werden, wo die single Origins nach spezieller Rezeptur gemischt und zu der individuellen Espresso House Blend verarbeitet werden. Neben verschiedenen Kaffeekreationen, die zum Beispiel mit Vanille, Salted Caramel oder Haselnusssirup verfeinert werden können, gibt es außerdem einige Tees, Belgische Hot Chocolate sowie hausgemachte Limonaden und Säfte zu genießen. Abgerundet wird das Angebot durch eine kleine, aber feine Auswahl an Speisen, nämliche diverse Salate und Sauerteigstullen, außerdem verschiedene Granola- und Porridge-Mischungen. Aktuell werden die Produkte nur „to go“ für den Verzehr außer Haus verkauft, darunter belegte Brote und Brötchen (auch vegetarisch), verschiedene Joghurtsorten, eine Kuchenauswahl sowie Salate. Luisenstr.12 (Kröpcke-Passage), 30159 Hannover, Tel. (0511) 33 6 33 44 7, Öffnungszeiten: Mo–Fr·8–18 Uhr, Sa 9.30–18 Uhr, www.belloucoffee.com

Foto-C.Jahn

aelling

„Entchen“ bedeutet der Name, den sich Isabel Lardin Diez und Rasmus Christoffersen für ihren im November 2019 eröffneten Essens-Stand in der Markthalle ausgesucht haben. Es ist eine Anspielung auf das Märchen von Hans Christian Andersen, einem der bekanntesten Schriftsteller Dänemarks. Und mindestens genauso typisch dänisch ist auch das Angebot auf aellings Speisekarte. Das umfasst vor allem viele Variationen von Smørrebrød, einer in Dänemark sehr beliebten Mittagsmahlzeit, bei der auf einer Scheibe Vollkorn-Roggenbrot kunstvolle Kombinationen aus saisonalem Gemüse, Fisch, Fleisch, Meeresfrüchten oder Ei getürmt werden. Begleitend dazu gibt es eine Auswahl von Salaten, die von deftig (Heringsfilet mit Currycreme) bis süß (Rosinen und karamellisierte Haselnüsse) reichen. Ein besonderes Highlight bilden die kräftigenden Frühstücksgerichte, zum Beispiel Bananenbrot mit Erdnussbutter oder Naturjoghurt mit hausgemachtem Granola, und auch fürs Feierabend-Bierchen gibt es eine kernige Snackauswahl aus Roggenbrotchips und dänischen Tapas. Viele der Angebote kann man auch für kleine und größere Events im Catering ordern, außerdem gibt es auf der Website von aelling die Möglichkeit zur Vorbestellung von Speisen, die dann zur gewünschten Uhrzeit vor Ort abgeholt werden können – oder aber man isst sie direkt in der stimmungsvoll eingerichteten Nische, die die beiden ehemaligen Innenarchitekten Isabel und Rasmus liebevoll gestaltet haben. Um aktuell lange Wartezeiten zu verhindern, empfiehlt es sich, vorher anzurufen oder eine E-Mail-Reservierung vorzunehmen. Markthalle Stand Nr. 11, Karmarschstraße 49, 30159 Hannover, Tel. (0511) 56 97 24 62, Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 9–16 Uhr, www.aelling.de, E-Mail: hallo@aelling.de.

Gräf-In-Design

Endlich hat man sein Traumkleid gefunden, das man bei seiner Hochzeit oder einem großen Galaabend tragen möchte – nur leider zwickt es ein wenig an den Schultern und ist um die Hüften etwas zu üppig. Kein Problem für Oksana Graf, die seit März in der Kröpcke-Passage individuelle Änderungswünsche erfüllt! Die gelernte Damenschneiderin und Modedesignerin bietet zusammen mit ihrem Team von „Gräf-In-Design“ Anpassungen von Braut- und Abendkleidern an sowie persönliche Beratungen in Sachen Stil und Passform. In gemütlicher Atmosphäre werden bei dem ersten Termin Änderungen abgesteckt und mögliche Verbesserungen besprochen, um ein Kleidungsstück zu konzipieren, in dem die Trägerin sich rundum wohlfühlt. Anschließend wird bei der zweiten Anprobe drei bis vier Wochen später noch der letzte Feinschliff vorgenommen. Bei simplen Änderungen kann auch kurzfristig der Schnelldienst in Anspruch genommen werden, sodass Anpassungen bis 24 Stunden vor dem Fest möglich sind. Zusätzlich zu der Änderungsschneiderei wird auch ein Bügelservice angeboten: Anzüge, Kostüme und Kleider werden schonend zu dem abgesprochenen Termin geglättet und können direkt wieder mitgenommen werden. Ab sofort können wieder per Telefon, WhatsApp oder E-Mail individuelle Beratungstermine vereinbart werden. Kröpcke-Passage 9/11, 30159 Hannover, Tel. (0511) 105 35 873, Öffnungszeiten: Di–Fr 9.30–17.30 Uhr, Sa 10–13 Uhr, www.graf-in-design.de.