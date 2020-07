Julians Eismanufaktur Birne & Beere – Mobil, flexibel und lecker

Streuselkucheneis mit Apfelsauce, Rhabarbersorbet oder Stracciatella mit echter Schokolade: Julian Rakowski ist seit Mitte April in Hannover unterwegs und serviert per Eisfahrrad überall da, wo es bisher kein Eis gab. Dabei ist nicht nur das mobile Vehikel eine Spezialanfertigung mit Kühlung und Spüle – auch die Eissorten von „Julians Eismanufaktur Birne & Beere“ sind besonders und vor allem alle selbstgemacht. Der Gründer will mit seiner Idee der mobilen Eisdiele die eiskalten Leckereien von der Eilenriede bis hin zur Dornröschenbrücke direkt vor Ort anbieten.

„Es gab eine Vielzahl von Gründen, die mich zu meiner Idee mit dem Eisfahrrad gebracht haben,“ rekapituliert Julian Rakowski: „Erst einmal liebe ich Eis und habe mich immer über die vielen unnötigen Zusatzstoffe darin geärgert. Dazu sind mir Nachhaltigkeit und Regionalität immens wichtig – und: an so vielen schönen Orten dieser Stadt gibt es keine Eisdiele. Das zusammen waren die Inspirationen, die mich auf die Idee für meine Unternehmensgründung gebracht haben.“

Sein Eis ist zu 100 Prozent natürlich und selbst hergestellt, fast alle Zutaten kommen aus der Region. Nur bei Vanille, Schokolade und Gewürzen aus fairen und nachhaltigen Projekten macht er Ausnahmen. Zudem verwendet Julian keine industriellen (Halb-)Fertigerzeugnisse und/oder Fertigmischungen. Das macht das Birne-&-Beere-Eis in erster Linie frei von allen überflüssigen Zusatzstoffen. Immer sind zwei vegane Sorten mit im Angebot, dazu eine Variante auf Joghurt- oder Buttermilchbasis und fünf auf Milch-Sahne-Basis. Dabei werden keine klassischen Kugeln, sondern Portionen angeboten, was den Vorteil hat, dass Schleckermäuler auch zwei Sorten bei einer Portion mischen können. Mit dem Eisfahrrad liefert Julian die kalte Leckerei quasi überall hin, InteressentInnen können ihn auch für Events von Kindergeburtstagen bis zur Business-Party buchen. Über einen GPS-Tracker auf seiner Website kann jeder nachverfolgen, wo er gerade mit seinem Icebike präsent ist. Von Herbst bis Frühling – also außerhalb der Eissaison – will der Eismann sein Know-how in Eismacherkursen an Interessierte weitergeben.

Anderen GründerInnen empfiehlt er vor allem eines: „Durchhaltevermögen. Es kommt immer alles anders als man denkt oder geplant hat. Ich bin mit viel Idealismus angetreten und will mir treu bleiben, das bringt aber auch viele lange Arbeitstage mit sich. So wollte ich beispielsweise nur mit dem Rad ausliefern, doch die Nachbarn in der Calenberger Neustadt, wo ich mein Eis produziere, wünschen sich sehr eine Eisdiele. Deshalb denke ich mittlerweile neben weiteren Fahrrädern zusätzlich auch über ein stationäres Angebot nach. Der Rückenwind von Familie und FreundInnen ist wirklich wichtig, meine Mitbewohner etwa testen jede Eissorte vor. Das positive Feedback sorgt dafür, dass ich mir noch keine Regentage gewünscht habe! Und: Mein Erstkontakt zur regionalen Wirtschaftsförderung hannoverimpuls war klasse mit dem Vier-Wochen-Seminar „Gründung kompakt“! Ich habe zwar das Hotelfach gelernt und Erfahrung als ehemaliger Veranstaltungsleiter der Konditorei Kreipe, doch in diesen vier Wochen habe ich noch ganz viel Wichtiges dazugelernt und mich fit gemacht für das jetzt notwendige ,unternehmerische‘ Denken.“

Julians Eismanufaktur Birne & Beere

Julian Rakowski

Produktion: Calenberger Str. 43-45

30169 Hannover

Tel. 0163 2103147

info@birneundbeere.de

www.birneundbeere.de