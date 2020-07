Neu in der Stadt im Juli

me and all hotel

Ein wenig später als geplant hat der neue me and all hotel-Standort im umgebauten Eckgebäude am Aegi eröffnet. Mit dem LED-Schriftzug „Don‘t stop me now!“ in der Lounge signalisiert das Team um Hotelmanager Francisco Sordo nicht nur seine Entschlossenheit, selbst unter Corona-Bedingungen einen möglichst flüssigen Betrieb zu ermöglichen, sondern vor allem seine Liebe zur Musik, die aber nicht nur in der Einrichtung zum Ausdruck kommt. Denn auch in Hannover wird bald auf das bewährte Local-Heroes-Konzept der Hotelmarke gesetzt, örtliche VertreterInnen der Musik- und Kulturszene in die eigene Lobby einzuladen. Bis Konzerte und Lesungen wieder möglich sind, können die Gäste zumindest schon in Sachen Kulinarik lokale Erzeugnisse aus Hannover genießen: Zum Frühstück etwa gibt es Brötchen und Brote aus der Bäckerei Borchers, aromatischen Honig von Marmelonig und Lebkuchenspezialitäten von Lenchen. Aber auch in dem Pop-up-Restaurant La Rock in der Hotellounge wird auf regionale Produkte sowie raffinierte Rezepturen gesetzt, z.B. bei dem Klassiker Pommes mit Thymiansalz und Trüffelmayo. Abgerundet wird das Angebot durch Longdrinks von Niemand Gin sowie Bier der Lokal-Marken Herrenhäuser und Mashsee, mit denen man sich gepflegt in die Afterwork-Party bzw. den Feierabend verabschieden kann. Ob man über Nacht bleiben oder nur tagsüber einen Office-Space buchen will – LiebhaberInnen des Urban Lifestyle kommen hier voll auf ihre Kosten! Wer sich das Hotel einmal genauer anschauen möchte, kann sich für eine halbstündige (kostenfreie) Hausführung anmelden unter contact.hannover@meandallhotels.com. Bis zum 31. August gilt außerdem ein spezielles Eröffnungsangebot: Eine Übernachtung im Einzelzimmer kostet 84 Euro, im Doppelzimmer 98 Euro, Frühstück ist inklusive. Aegidientorplatz 3, 30159 Hannover, Tel. (0511) 93 68 73 0, Infos unter hannover.meandallhotels.com.

werk / statt / ding

Was als Corona-Notgeburt begann, hat sich mittlerweile zu einem waschechten Start-up ausgewachsen: Lucas Kreuzer arbeitet normalerweise als selbstständiger Fotograf im Messebau. Da er dieser Tätigkeit momentan nicht nachgehen kann, hat er die viele unfreiwillige Freizeit dazu genutzt, ein altes Hobby wiederzubeleben, nämlich eigene Möbel zu bauen. Aus dem anfänglichen Zeitvertreib hat sich mittlerweile ein richtiges Geschäftsmodell ausgewachsen, das aktuell unter dem Arbeitstitel „werk I statt I ding“ läuft. In der hauseigenen Werkstatt in Linderte fertigt Kreuzer ab sofort Einrichtungsgegenstände nach individuellen Wünschen an, z.B. Wandregale, Couchtische und Waschtischchen. Die Bestellungen werden zunächst per E-Mail und Telefon abgewickelt, wobei auch die Maße, das Aussehen und das zu verwendende Material abgesprochen werden. Der Preis für das Einzelstück richtet sich nach der Holzart und dem Arbeitsaufwand. Die fertigen Möbel können anschließend vor Ort in Linderte abgeholt werden, eine Lieferung im Umkreis Hannover ist aber auch möglich. Wer Interesse an einem handgearbeiteten Möbelstück nach Maß hat, kann sich melden bei Lucas Kreuzer unter moebel@lucaskreuzer.de. Ein Ladengeschäft gibt es derzeit noch nicht, demnächst sollen einzelne Musterbeispiele aber in ausgewählten Möbelgeschäften ausgestellt werden, um Interessierten einen Eindruck von den Arbeiten zu vermitteln.

Pop-up-Store am E-Damm

Über dem Atelier von notmadeinKINA* der Modeschöpferin Julia Penkina findet die geneigte Schaufensterbummlerin im Juli einen Pop-up-Shop mit Produkten von lokalen DesignerInnen. Zum Sortiment gehören zum Beispiel die handgefertigten Schmuckstücke aus dem Programm von OhMyGoddess, einer Marke, die 2019 von Luise Kokkelink und Mira Reuter gegründet wurde. Die Idee zu einem exklusiven Schmuckangebot kam den Freundinnen bei einer Reise nach Athen, wo ihnen die kunstvollen Arbeiten der dort ansässigen Schmuckdesignerinnen auffielen, die absolut jede Frau zur Göttin machen. Mittlerweile arbeiten sie mit insgesamt neun griechischen Kunsthandwerkerinnen zusammen, deren Produkte im Online-Shop von OhMyGoddess zu bekommen sind – und für kurze Zeit auch in dem neuen Pop-up-Store am E-Damm. Ebenfalls handgearbeitet sind die Interieur-Ideen von 21neun. Hier wirkt ein Team aus lokalen KünstlerInnen, DesignerInnen, ArchitektInnen und FotografInnen zusammen, um die Einrichtungskonzepte ihrer Kundschaft zu verwirklichen. Im Pop-up-Store vorgestellt wird eine Auswahl ihrer schönsten Designobjekte, darunter aufgearbeitete Industrielampen, Taschen und diverse (Wohn-)Accessoires. Noch mehr „Made in Germany“ gibt es von dem Modelabel moski.to, das bei der Produktion seiner Streetstyle Fashion und Accessoires einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen legt. Da die Stücke nur in einer limitierten Auflage erscheinen, ist die Gefahr auch nicht allzu groß, auf der Straße einem modischen Doppelgänger zu begegnen. Das Gleiche gilt für die Slow Fashion von eingarten, die ausschließlich in Hamburg produziert wird. Nur vom 1. bis zum 31. Juli. Engelbosteler Damm 25, 30167 Hannover, Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr 11-19 und Sa 11-16 Uhr, mehr Infos unter www.notmadeinkina.com, www.ohmygoddess.de, www.21neun.de, www.moski.to und www.eingarten.com.

Fairbase Coffee

Auf das Schlagwort „vegan“ möchte Café-Besitzer Chokri Khiari nicht reduziert werden. Denn auch wenn er für die Herstellung der kleinen, aber feinen Kuchenauswahl, die es in seinem Nordstädter Lokal zum Kaffee gibt, bewusst auf tierische Produkte verzichtet, zählen für ihn an erster Stelle Geschmack und Qualität. Diesen Maßstab legt er auch an die Kaffeebohnen an, die er ausschließlich von der hannoverschen Kleinrösterei Wood Grouse bezieht. Deren Inhaber Arno Auer setzt auf fairen Direkthandel und schonende Zubereitung, was perfekt zu der Philosophie von Khiari passt. Corona zum Trotz hat er sich Ende April seinen langgehegten Traum erfüllt und in einer ehemaligen Garage auf der Appelstraße das lauschige Café eröffnet, das schon jetzt eine eingeschworene Fangemeinde besitzt. Mit reduzierter Tischzahl gibt es hier auch weiterhin verschiedene Kaffeespezialitäten zu genießen, dazu ein täglich wechselndes Angebot an Gebäckteilen und Kuchen aus eigener Arbeit oder von der Biobäckerei Linden backt. Appelstraße 21, 30167 Hannover, Öffnungszeiten: Mo–Fr 8–17 Uhr, Sa–So 12–17 Uhr, www.fairbase.coffee und FAIRBASE.coffee auf Facebook, Kontakt mail@fairbase.coffee.

Mulembe Kaffee

Angefangen hat es mit einem kleinen Nebenjob in einer hannoverschen Rösterei, bei der Anna Lina Bartls Faszination für das Thema Kaffee entfacht wurde. Besonders interessieren sie die einzelnen Akteure entlang der Wertschöpfungskette, allen voran die ProduzentInnen, die bei der Kaffeeherstellung zwar eine tragende Rolle spielen, in vielen Fällen jedoch unzureichend bezahlt werden oder in prekären Arbeitsverhältnissen feststecken. Seit 2017 untersucht Bartl nun im Rahmen einer Promotionsarbeit Wege, wie die Einkommenssituation und die Lebensbedingungen der KaffeebauerInnen in Uganda gezielt verbessert werden können. Ein Ergebnis ihrer Forschung vor Ort ist die Gründung von Mulembe Kaffee, einem Direkthandel mit transparenten und fairen Handelswegen. Ihr Angebot umfasst sowohl kräftigere Röstungen, die sich für die Zubereitung von starkem Kaffee oder Espresso eignen, als auch mildere Varianten mit einem explizit fruchtigen Geschmack. Abgepackt in Portionen von 250 Gramm bis hin zu 1-Kilo-Packungen können die Kaffeebohnen entweder in ihrem Online-Shop oder im kleinen Ladencafé in Limmer erstanden werden. Von dem Erlös wird sichergestellt, dass die ProduzentInnen die höchsten Marktpreise für ihren Rohkaffee erhalten. Außerdem fließen etwa 5 Euro pro verkauftes Kilo in die Förderung von forschungsbasierten Entwicklungsprojekten vor Ort. Harenberger Str. 3, 30453 Hannover, Tel. (0511) 44 45 80 10, Öffnungszeiten (vorübergehend): Mi–Fr, 15–18 Uhr, Sa–So, 11–18 Uhr, Online-Shop auf mulembe-kaffee.de.

John Reed Fitness

In den Hallen des ehemaligen Hauptgüterbahnhofs am Weidendamm hat Anfang Juni der erste Fitness & Music Club der Marke John Reed in Hannover eröffnet. In dem schicken Sportgym können Mitglieder ihr Workout zu live-gemischter Musik von den DJs Henry Schwarz, Felix Böttcher und Mauro Pollicino absolvieren. Für Atmosphäre sorgt außerdem das stimmige Design des Innenraums, das Industrial Style und Shabby Look miteinander kombiniert. Aufgepeppt wird das Ganze durch Werke von Graffiti Artist BeNeR1 aus Garbsen und Jonas Wömpner vom Hannoveraner Künstlerduo Hochkreativ. Auch in der aktuellen Situation empfängt der Club bereits Sportfans, die sich unter anderem an den TechnoGym-Geräten, im Biocircuit-Zirkeltraining oder im Freihantel- und Cardio-Bereich verausgaben können. Lediglich die Duschen und der Wellnessbereich müssen vorerst noch geschlossen bleiben. Weidendamm 2, 30167 Hannover, Tel. 01516 59 20 36 7, Öffnungszeiten: Mo–Fr 6–23 Uhr, Sa u. So 8–22 Uhr. Weitere Infos unter johnreed.fitness/club-hannover-hauptgueterbahnhof.