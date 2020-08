Hofladen Reverey

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben das Einkaufen regional erzeugter Lebensmittel für viele Menschen in den Fokus gerückt. Sei es aus Protest gegen Niedrigpreise und daraus folgende, miese Arbeitsbedingungen in der Lebensmittelindustrie, oder auch einfach nur aus dem Gedanken heraus, sich nicht an Supermarktkassen drängeln zu müssen – Hofläden erleben zurzeit einen regelrechten Boom. Für Hannoversche Stadtkinder* stellen wir einen besonders schönen, selbst mit dem Fahrrad gut erreichbaren Hofladen vor, den der Familie Reverey in Gehrden-Everloh.

Wer aus Hannover über Badenstedt und Lenthe

kommt, kann das große Hinweisschild am Ortseingang von Everloh kaum übersehen. Der Hof, auf den man gleich rechts einbiegt, ist seit 1546 im Familienbesitz und auch heute leben und arbeiten hier drei Generationen der Familie

Reverey. Weizen, Zuckerrüben, Raps, Kartoffeln und Gemüse wie Mangold, Rucola, Zucchini werden hier angebaut, außerdem verschiedene Kräuter und auch Blumen.

Der Hofladen, indem vieles hiervon angeboten wird, besteht schon seit 1963. Besonders schön ist, dass das Angebot durch Erzeugnisse anderer Betriebe der Region erweitert wird. So gibt es in der Kühltheke verschiedene Käse-sorten vom Bünkemühler Hof aus Asendorf und vom Thomashof in Burscheid sowie Quark, Joghurt und Mango-Lassi vom niedersächsischen Milchhof Grimmelmann. Schinkenspeck kommt aus einem Wunstorfer Betrieb und sogar Wildschweinwürstchen und Suppenhühner sind hier erhältlich. Weidehähnchen sind frisch zu bestellen, und wer mag, der kann sich auf der Weide nebenan schon mal mit seiner Martinsgans anfreunden. Wenn für die Gänse das Ende naht, kann man hier auch gleich einen Weihnachtsbaum kaufen, der auf der angrenzenden Fläche gewachsen ist. Inzwischen gehören selbst Knoblauch und Peperoni aus eigenem Anbau zum Sortiment.

Damit man nicht für fehlende Kleinigkeiten doch noch in die Stadt fahren muss, gibt es ein kleines Angebot an nicht regionalen Lebensmitteln. Zitronen, Bananen oder Paprika gehören dazu. „Hier achten wir aber sehr auf Qualität“, so Tanja Reverey, die sich um den Laden kümmert, bis ihre Tochter ihn (so hofft sie) übernehmen wird.

In einem offenen Holzschrank werden praktische und hübsche Gebrauchsgegenstände wie Brettchen, Schachteln und Schälchen, Küchenutensilien und Haushaltshelfer aus hellem Holz präsentiert, die in Göttingen hergestellt werden. In weiteren Schränken und Regalen stehen hausgemachte Marmeladen und Gelees, Brotaufstriche, Gewürze und Tees zur Wahl, außerdem Süßigkeiten wie Fruchtsaftbären und verschiedene Kekse. Auch raffinierte Dekoartikel aus Naturmaterialien wie Sisal und Holz sind zu erwerben, metallene Blumen- oder Tiermotive, dekorative Becher und Servietten sowie floral gemusterte Grußkarten. In geflochtenen Körben diverser Größen kann der Einkauf oder die herbstliche Pilzausbeute nach Hause getragen werden, im weiß-braunen Birkenkasten die nächste Balkonpflanze großgezogen werden.

Und auch Flüssiges gehört zum Angebot: Bredenbecker Liköre und Brände, Weine vom Weingut Müsel in Rheinhessen und Säfte aus der Privatkelterei Löffler. Und wer es nicht schafft, eigenes Obst vollständig zu verarbeiten, kann es hier vorbeibringen, um es von der Lohnmosterei zu hochwertigem Saft verarbeiten zu lassen. Für die Anlieferung der Ernte erhält man eine Gutschrift, die gegen Saft eingetauscht werden kann. So bekommt man zum Beispiel für 10 kg Äpfel 6 Flaschen à 1 Liter frisch gepressten, 100 % igen Saft. Wenn es zur Erntezeit wieder kühler wird, kann man sich über Kaminholz freuen, das man in Säcken verpackt, lose oder sogar nach Hause geliefert bekommt. Und wer sein eigenes Gemüse anbauen möchte, sich aber (noch) nicht an einen eigenen Schrebergarten herantraut, kann auf einem der Felder der

Revereys über das Onlineportal meineernte.de eine eigene Parzelle mieten. Der Clou: Man muss sich nur in der Zeit von April bis Oktober selbst um die bis zu 24 Gemüsesorten kümmern, die man auf Wunsch fertig gesät oder gepflanzt in der Erde vorfindet. Dann pflegt man die Pflänzchen ein paar Monate und kann am Ende der Saison sein eigenes Gemüse ernten. Und das Ernten ist ja sowieso das Schönste.

Annika Bachem und Anke Wittkopp

Hofladen Reverey

Harenberger Straße 16

30989 Gehrden (Everloh)

Tel. (05108) 48 50

www.hofladen.reverey.de

Öffnungszeiten

Mo & Di 15 – 18 Uhr

Mi, Do, Fr 8 – 11 Uhr und 15 – 18 Uhr

Sa 7 – 13 Uhr