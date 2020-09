In Hemmingen bei Hannover finden Garten- und Terrassenfreunde weit über 5.000 Artikel aus der Welt der Gartenmöbel, Sonnenschirme und Grills sowie ein Team, das qualifiziertes Fachwissen in kundenorientierte Beratung umzusetzen weiß. LUDWIG – draußen & drinnen wohnen gehört mit rund 4.000 m² Ausstellungsfläche zu den größten und anspruchsvollsten Gartenmöbelausstellungen Deutschlands.

Ob das wohnliche Umfeld modern oder klassisch, funktional oder verspielt, elegant oder rustikal sein darf und ob die sich daran anschließenden „grünen vier Wände“ einen einzelnen Stil aufgreifen oder von allem etwas: LUDWIG – draußen und drinnen wohnen hat Erlesenes für Haus und Garten von besonderer Qualität zusammengestellt. Für drinnen und draußen. Für Sommer und Winter. Für Trendsetter und Individualisten. Immer mit einem besonderen Anspruch an Design und Ästhetik. Im Außenbereich der Filiale werden attraktive und zugleich praktische Lösungen rund um die Garten- und Terrassengestaltung präsentiert. Beim Bummel durch die Ausstellung trifft man auf neue Ideen, kreative Gestaltungsoptionen und praktische Anwendungsbeispiele.

Großformatiges Gartenzubehör wie Gerätehäuser oder Minigaragen für Fahrräder warten ebenso auf ihren Einsatz wie unzählige Gartenstühle. Die Sitzgelegenheit im Freien bietet viele unterschiedliche Facetten; bei LUDWIG – draußen und drinnen wohnen kann man etwa zwischen Sitzsäcken, -bällen und Poufs aus wetterfesten Materialien wählen, aber auch Stühle und Sessel, Hocker und Bänke sowie Gartenliegen stehen zur Wahl bereit, weiterentwickelte Deckchairs aus Edelstahl, Aluminium, Teakholz oder Polyrattan sind ganz nach Belieben einsetzbar als Lounge Chair oder Liegemöbel. Dining-Möbel wie Stapelsessel mit Bespannung und Ausziehtische mit Glas-, Keramik oder HPL-Platte, Lounge-Serien von Marken wie Dedon, Solpuri oder Jati & Kebon, Lounge-Inseln und Daybeds runden die Außenmöbellandschaft ab. Im Gartenmöbel-Outlet warten echte Schnäppchen: Vorjahresmodelle, Ausstellungsstücke, Messerückläufer – immer im Wechsel, in Top-Qualität, zu supergünstigen Preisen.

Vor der Mittagshitze schützen edle Schattenspender wie Mittelstockschirme, Ampelschirme oder Freiarmschirme und Sonnensegel. Für Pavillons und Markisen ist ein weiterer Partner mit im Boot, der Fachbetrieb Klawiter. Um die passende Chillout-Musik zur Entspannung einspielen zu können, gibt es beleuchtete Sektkühler mit Bluetooth-Lautsprecher, für das abendliche Ambiente Feuerschalen und -körbe, Solarlampen, Laternen oder Windlichter, und wer möchte, erwirbt gleich Outdoor-Blumentöpfe, deren romantische Beleuchtung sich über die Handy-App einschalten lässt. Welch stylische Bequemlichkeit!

Zum Outdoor Living gehört auch das Grillen im Freien. Das Angebot an Grillmarken und Grillmodellen bei LUDWIG – draußen und drinnen wohnen ist groß und reicht von Gas- bis zu Holzkohlegrills von Napoleon, Everdure und Big Green Egg samt allem, was das Grillerherz begehrt. Eine ganz neue Dimension eröffnen luxuriöse Outdoorküchen, die sich bei bestechendem Design durch ein hohes Maß an Funktionalität, Variabilität und Wettertoleranz auszeichnen. Einfach mal draußen & drinnen vorbeischauen und die Innen- und Außeneinrichtung von Heim und Garten verschönern!

Anke Wittkopp

Leibniz lustwandelt bei Ludwig

von Kabarett bis Konzert

von der DESiMO-Zaubershow am 04.09.

über „Männer im Baumarkt“ mit Joachim Hieke & das Leibniz Ensemble am 13.09.

und Oliver Fischers Musical Box am 18.09.

bis zu „Ein Abend mit einem Beatle“ namens Johnny Silver am 30.09.

Im Innenhof, bei Regen im Ausstellungsraum.

Infos und Tickets unter

www.leibniz-theater.reservix.de!

Max-von-Laue-Str. 21

30966 Hemmingen

Tel. (0511) 9426560

www.wohnen-ludwig.de

Öffnungszeiten bis Ende September:

Mo – Fr 10–19 Uhr

Sa 10–16 Uhr

Oktober bis Januar verkürzte Öffnungszeiten!