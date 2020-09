Macht bitte nichts kaputt!

Wir kommen gar nicht drumherum, wir müssen uns in dieser Ausgabe nochmal der Hauptsache widmen. Nein, nicht Corona, ich meine die Kultur. Das mit der Hauptsache ist ein bisschen hoch gegriffen, angesichts einer weltweiten Krise und einer globalen Wirtschaft im Sinkflug? Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es gerade die Kultur, die genau jetzt sehr gut helfen kann. Mehr dazu in dieser Ausgabe ab Seite 32.

Aber zugegeben, wir sind in unserer „Stadtkind-Blase“ natürlich auf diesen Bereich besonders fokussiert bzw. für diesen Bereich sensibilisiert. Wir sind ein Veranstaltungsmagazin, manche behaupten sogar, wir wären ein Kulturmagazin. Das heißt, dass wir sehr viele Kontakte haben, dass wir uns tagtäglich mit den Kulturschaffenden der Stadt austauschen, dass wir telefonieren, mailen, dass wir gerade in diesen für viele in der Kulturbranche unfassbar heftigen Zeiten ein offenes Ohr haben für die Belange der Szene.

Wir haben für unsere September-Ausgabe beschlossen, die Kultur in Hannover im Bereich Kunst und Theater noch einmal besonders zu präsentieren, mit zwei 32-seitigen Beilagen in dieser Ausgabe. Und wir verbinden damit eine Hoffnung. Nämlich jene, dass genau die Leute, die den Kulturschaffenden eher skeptisch gegenüberstehen, sich mal auf den Weg machen, um die Szene kennenzulernen. Vielleicht trägt ein Besuch im Theater zum Verständnis bei. Vielleicht ist ein ausgedehnter Zinnober-Spaziergang am 5. oder 6. September eine gute Idee. Was man nicht kennt, darf man eigentlich nicht „einfach so“ ablehnen und für nichtig erklären. Das tun aber momentan schon recht viele. Kultur? Systemrelevant? Es gibt ja wohl Wichtigeres! Wir sind da wie gesagt ganz anderer Meinung – und das nicht nur, weil wir in und mit dieser Branche arbeiten. Wir haben auch ein paar wirklich gute Argumente. Unsere September-Ausgabe versteht sich als Appell. Die verschiedenen Szenen versuchen, ganz allmählich die Kultur wieder ein bisschen hochzufahren. Es wäre schade, wenn bei den vielen kleinen Veranstaltungen auch nur ein Sitzplatz leer bleibt!

Viel Spaß mit dieser Ausgabe!