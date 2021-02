La dolce vita – das süße Leben – kann man normalerweise nicht besser genießen als mit einem starken Espresso am frühen Morgen, frisch zubereiteten Suppen- und Pasta-Köstlichkeiten in der Mittagspause, leckeren Törtchen zum Nachmittagskaffee oder bei einem Plausch mit Freunden und einem Cappuccino im oder vor dem MarktCafé, das einen Hauch aria italiana über den Lindener Marktplatz wehen lässt. Hier treffen sich schicke Junge und Alte leger zur Feier italienischer Lebensart und deutscher Zwanglosigkeit an einem Ort zum Wohlfühlen – zur Zeit kann man Kaffee und Küche italiana zwar nicht dort verkosten, aber es gibt süßes Gebäck, heiße Getränke und Mittagstisch zum Abholen!

Natürlich sehnen die MarktCafé-Stammgäste den Tag herbei, an dem sie endlich wieder auf den Barhockern hinter der Fensterfront Platz nehmen und bei ihrem Morgencappu das Erwachen des Stadtteils oder das emsige Marktgeschehen beobachten können. Genauso sehnsüchtig erwartet wird die Möglichkeit, vor dem Laden auf dem Liegestuhl mit dem Beistelltischchen samt Oranginafläschchen oder Proseccoglas in Reichweite entspannen oder sich zum Pastaessen an einem der begehrten Tische niederlassen zu können.

Die italienischen Kaffeevariationen, frisch belegten Ciabattas oder himmlischen Cornetti mit der vanilligen Creme Pasticcera kann man, solange es noch nicht wieder soweit ist, aber auch voller Vorfreude im Vorbeigehen mitnehmen. Jede Woche wird darüber hinaus ein wechselndes Menü mit vier bis sechs frisch zubereiteten Suppen- und Pasta-Kreationen all’Italia angeboten. Aber Attenzione: Der Mittagstisch ist heiß begehrt und nur von 12 bis 14 Uhr zu haben, solange der Vorrat reicht!

In nachhaltigen Leih-Transportbehältern samt Papiertüte für den Fahrradlenker bekomme ich zwei Suppen (für je 4,80 Euro) und zwei Nudelgerichte (für je 8,80 Euro) ausgehändigt, die ich schnell die wenigen Straßen weiter ins Warme und auf den Tisch meiner unweit wohnenden Freundin bringe, die zum Testessen eingeladen ist. Mit ihr trifft es heute echt die Richtige, denn sie gerät bei der Zuppa di Pesce Galiziana direkt ins Schwärmen. Der galizische Fisch-Eintopf besticht durch seine tierisch geschmackvolle Hauptzutat und wird mit Kartoffeln, Möhrchen, Stangensellerie und einer feinen Safrannote abgerundet. Die Dame des Hauses spricht hier eine klare Empfehlung aus!

Meine Vellutata die Zuchhine e Mele, eine Zucchini-Apfel-Cremesuppe, besitzt eine ausgewogene Säure und ist nett gewürzt, der beigegebene Curry entwickelt seine schöne Schärfe erst im Abgang. Auch lecker, und der Preis ist für die großen Suppenschüsseln absolut vernünftig! Ebenso gut kommen die beiden Nudelgerichte an, die Penne mit sehr bissfesten Miesmuscheln, weißen Bohnen und Karotten bietet was zum Kauen und ist weder zu trocken noch so brühig, wie es oft bei Pasta mit Muscheln der Fall ist, Majoran und guter Parmesan veredeln ergänzend. Auch die Linguine Perdifumo mit ihren Zucchini sind ungewöhnlich saftig, durch Limetten-Parmesan erhält das Gericht zusätzliche fruchtige Frische. Wieder steuert ein leichter Chiligruß im Nachhinein eine dezente Schärfe bei, die angenehm nachklingt.

Dazu hätten wir gerne noch aus dem ausgewählten Sortiment an italienischen Weinen geschöpft, das zur Mitnahme bereitsteht, doch die Schreibtischarbeit ruft und das italienische dolce fare niente – süße Nichtstun – muss leider bis zum Feierabend warten. Dafür fahre ich nach dem Essen noch einmal am MarktCafé vorbei, bringe die leergeputzten Behälter zurück und gönne mir auf dem Weg zur Redaktion einen erstklassigen Espresso, der mir den entscheidenden Energiekick verschafft, um nach der kulinarisch so schön verbrachten Mittagspause weiter den Bürostuhl und die aussagekräftigsten Tasten zu drücken. Ciao MarktCafé – a dopo, wir kommen wieder!

● Anke Wittkopp

MarktCafé

Lindener Marktplatz 5

30449 Hannover

www.marktcafe-hannover.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag–Freitag 8–15 Uhr

Samstag 8–13 Uhr