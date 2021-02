Neu in der Stadt im Februar

nooks.lieblingsdinge

Wer ein bisschen fit in Fremdsprachen ist, ahnt es bereits: Das Wort „nooks“ ist Englisch und bezeichnet kuschelige Winkel und Ecken, die gerne nach dem persönlichen Geschmack geschmückt sein wollen. Gut, so blumig definiert das Pons-Wörterbuch den Begriff zwar nicht, aber in dem schnuckeligen Laden von Bettina Moritz ist genau das damit gemeint. Bei „nooks.lieblingsdinge“ findet man nämlich alles, was man fürs heimische Lieblingseck so braucht, von Wohnaccessoires über Papeterie und Geschirr bis hin zu Kochzubehör und Schreibartikeln. Und natürlich finden sich hier auch jede Menge tolle Geschenkideen für die Liebsten. Eröffnet hat die gelernte Grafikerin das Geschäft trotz Corona im Herbst 2020 und sich damit den langgehegten Traum, einen kleinen Schreibwarenladen zu besitzen, endlich erfüllt. Flugs renovierte sie die eher dunklen Räume eines ehemaligen Zeitschriftenladens in Hannovers Südstadt und verwandelte sie in ein modernes Ladengeschäft, das vor lauter schönen Schätzen beinahe platzt. Zum Sortiment gehören beispielsweise diverse Kalender und bunte Geschenkpapierrollen, Zehn-Minuten-Räucherstäbchen, Stifte von Kaweco und Küchenutensilien wie Geschirrtücher, Besteck und Teller. Ausgewählte Bio-Lebensmittel in schönen Fläschchen und Dosen, zum Beispiel leckere Öle mit Wildkräutern, Zitrone, Koriander und Orange oder tasmanisches Pesto, das von einem kleinen Unternehmen in Berlin hergestellt wird, finden sich ebenfalls in den Regalen. Außerdem gibt es jede Menge ungewöhnliche Schalen, Dosen, Vasen und Kerzenständer zu entdecken, die auf den ersten Blick nach Porzellan aussehen, in Wahrheit aber aus gefärbtem Beton geschaffen wurden. Aber auch Papier- und Pappmaschee-Kunst von jungen Designer*innen aus Deutschland und Europa können hier erworben werden. Schließlich bietet Moritz in ihrem Laden Ausstellungsflächen für lokale Künstler*innen an, deren wechselnde Arbeiten hier jeweils vier bis sechs Wochen zu sehen sind. Das Sortiment ändert sich ständig – es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen und nach neuen Lieblingsdingen zu gucken! Stephansplatz 3, 30171 Hannover. Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 11 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 16 Uhr. Kontakt: Tel. (0511) 655 800 70, E-Mail: info@m-grafik.net. Eindrücke vom Sortiment gibt es auf www.instagram.com/nooks.lieblingsdinge/.

Foto: STYLE Hannover



Daniels Genussstation by Schäfer’s

Schon allein der Name macht Appetit: Im Café Daniels Genussstation laden ab sofort frische Backwaren und Kuchen, wechselnde warme Gerichte zur Mittagszeit, frische Burger und mehr zum Schlemmen und Genießen ein – Pandemie-bedingt aber aktuell nur zum Mitnehmen. Eröffnet wurde der Neubau im Stil eines modernen Kaffeehauses am 7. Januar in Hannover-Wettbergen und ist neben Bitterfeld-Wolfen nunmehr der zweite Standort der EDEKA Minden-Hannover mit dem neuen Genuss-Konzept. Neben den bekannten Klassikern wie Brot und Brötchen (auch in Bio-Qualität) sowie Kuchen von Schäfer’s wird es im neuen Daniels auch wechselnde Mittagsgerichte geben. Die Kund*innen können sich immer auf ein warmes Schöpfgericht (zum Beispiel deftiges Gulasch mit Nudeln) sowie frische Burger vom Grill freuen. Darüber hinaus wird es, sobald es die hygienischen Rahmenbestimmungen erlauben, wochentags ein Frühstücksbuffet (von 8 bis 12 Uhr) sowie am Wochenende ein großes Schlemmerbuffet (von 8 bis 13 Uhr) im Angebot geben. Schließlich verfügt die Genussstation mit einer eigens entwickelten Kaffeemarke in hundertprozentiger FairTrade- und Bio-Qualität über ein ganz besonderes Highlight im Sortiment. Namensgeber für das neue Kaffeehaus-Konzept ist Daniel Rennekamp, der Begründer von Schäfer’s Brot und Kuchen. Dieser hatte 1898 in Porta Westfalica-Kleinenbremen eine Bäckerei eröffnet, die vielen Kund*innen auch als Treffpunkt im Ort diente. Wer wollte, konnte damals nämlich seinen Brot- oder Kuchenteig dorthin mitbringen und vom Chef persönlich ausbacken lassen. Das müssen heutige Gäste natürlich nicht mehr, aber ein Treffpunkt für den kleinen Plausch und eine kurze Auszeit zwischendurch soll der verkehrsgünstig gelegene Genuss-Standort in Wettbergen trotzdem sein. Wegen der Corona-Bestimmungen wird der Sitzbereich aber zunächst geschlossen bleiben und auch die Zahl der Personen, die sich zur gleichen Zeit im Raum aufhalten können – eigentlich bis zu 64 Gäste – ist momentan stark reduziert. Dafür werden besonders viele To-go-Spezialitäten angeboten – ein Besuch lohnt sich also trotzdem! Hauptstraße 71/Ecke Tresckowstraße, 30457 Hannover-Wettbergen. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr, Sonntag von 7 bis 18 Uhr.

Pelmeni Express

Auch die Hotels haben unter der Corona-Pandemie schwer zu leiden, weshalb viele Vertreter*innen der Branche ihren Erfindungsgeist auf die Probe stellen mussten – so auch Stanislav Mahlin, der zwei B&B Hotels in Hannover betreibt. Bereits im Juni des letzten Jahres entwickelte er das Konzept eines Foodbikes, das unter dem Namen „NiceMais“ frisch gekochte Maiskolben von örtlichen Produzent*innen in der Wedemark als Snack für Zwischendurch vertrieb. Dieses saisonal begrenzte Angebot ist erst wieder im Mai erhältlich – bis dahin ist Malhin deshalb mit einem anderen Speiseplan unterwegs. So liefert sein Foodbike als „Pelmeni Express“ seit November original russische Spezialitäten im Industriegebiet in Lahe und bald auch in der List aus. Das Team serviert neben den titelgebenden Pelmeni (Teigtaschen), die mit gemischtem Hackfleisch, Putenfleisch, Kartoffeln oder Steinpilzen abwechslungsreich gefüllt sind, auch den klassischen Borschtsch-Eintopf (mit oder ohne Fleisch). Beides zusammen wird auch als Menü für den Preis von 9 Euro angeboten. Die Produkte werden täglich frisch in Handarbeit hergestellt, wobei auf Öle und Fette verzichtet wird und die Pelmeni einfach nur schonend in heißem Wasser zubereitet werden. Unter www.pelmeni.express oder telefonisch unter 0172 51 82 41 0 kann man eine Bestellung aufgeben, die man anschließend zwischen 12 und 20 Uhr am Standort Altwarmbüchen abholen kann. Für die Zukunft ist geplant, auch einen Lieferdienst anzubieten, der einem das Essen nach Hause bringt. Außerdem wird man das Foodbike auch für Veranstaltungen, Firmenfeiern und Wochenmärkte buchen können. Ein Restaurant im Stadtteil List, bei dem es eine noch größere Auswahl an russischen Küchenspezialitäten vor Ort zu genießen gibt, ist ebenfalls bereits in Planung. Das Fahrrad steht von Montag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr auf dem Hinterhof des B&B Hotel Hannover-Lahe, Rendsburger Str. 8, 30659 Hannover. Außerdem macht es demnächst auch am Lister Platz Station – aktuelle Infos werden zeitnah auf www.pelmeni.express veröffentlicht.

Mittagstisch bei Fisch-Hampe

Seit 1958 ist das feine Ladengeschäft in Linden die Anlaufstelle für Liebhaber*innen köstlicher Fisch-Spezialitäten. Mittlerweile hat sich das Angebot von Fisch-Hampe in einen kulinarischen Partyservice gewandelt, der geschäftliche oder private Events mit einzigartigen Appetithäppchen, heißen oder kalten Platten, Fischsalaten, Meeresfrüchten und vielen anderen leckeren Fischgerichten versorgt. Da solche Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie zurzeit nicht stattfinden können, hat sich Inhaberin Martina Kreinhacke etwas Besonderes ausgedacht: Im Januar ist ein spezieller Außer-Haus-Verkauf gestartet, bei dem es jeden Donnerstag und Freitag auf Vorbestellung wechselnde Fischgerichte zum Abholen gibt. Die Speisekarte für den Monat Februar steht bereits fest: Am 4. und 5. Februar gibt es beispielsweise Fischfrikadellen mit Stampfkartoffeln und Gurkensalat im Menü 1 (6,50 Euro) und gebratenes Seelachsfilet mit Kartoffelsalat und Remoulade im Menü 2 (7,50 Euro). In den Wochen darauf stehen unter anderem Nudel-Fisch-Tomaten-Auflauf, gebratenes Kabeljaufilet und hausgemachter Heringstopf auf dem Speiseplan. Immer verfügbar im Mittagstischmenü sind zudem Herings- und Krabbensalat sowie Roter Matjes. Jeden Donnerstag und Freitag sind die vorbestellten Speisen zwischen 11 und 13 Uhr vor dem Eingang von Fisch-Hampe, Ahlemer Straße 1, 30451 Hannover abzuholen. Bestellungen sind telefonisch unter (0511) 44 15 79 immer bis spätestens Mittwoch aufzugeben. Ab März soll außerdem noch ein Lieferdienst in Büros angeboten werden für Speisen ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Aktuelle Infos gibt es auf www.fisch-hampe.de.