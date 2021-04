HERZ-BLATT Design – Individuelles als Standard

Melina Leibelt ist Grafikdesignerin, Illustratorin und kreative Allrounderin. Unter dem Label HERZ-BLATT entwirft sie individuelle Papeterie-Konzepte. Ihre Ideen sind anders und ihre Papeterie besteht nicht nur aus Papier. Es werden unterschiedlichste Materialien und Accessoires verarbeitet, um für jedes Paar eine einzigartige, faszinierende Kombination zu schaffen. Und genau dafür wurde sie jetzt ausgezeichnet: Im Frühjahr 2021 erhielt sie den „Wedding Award Germany“ in der Kategorie „Papeterie Gesamtkonzept“, der als „Bambi der Hochzeitsbranche“ gilt.

Melinas Hochzeitsausstattung ist deshalb so anders, weil sie ihren Beruf von der Pike auf gelernt hat. Zuerst an der Fachoberschule Gestaltung, danach hat sie eine Ausbildung zur Mediengestalterin Digital und Print gemacht sowie den Bachelor und Master als Grafikdesignerin. Sie präzisiert und stellt ihre Machart dar: „Ich orientiere mich in meiner Arbeit an der Trendforschung, liefere anspruchsvolle Designs, gedruckt auf hochwertigen Feinstpapieren, veredelt durch verschiedenste Techniken oder aufwendig von Hand finalisiert. Meine Entwürfe sind mehr Understatement als Romantik, eher puristisch als verspielt. Vielleicht habe ich genau deshalb den Preis gewonnen.“

Die Idee zu HERZ-BLATT ist entstanden, als eine Freundin Melina vor Jahren um die Gestaltung ihrer Hochzeitseinladung gebeten hat, was sie selbstverständlich gerne übernommen hat. Aus der Hochzeit ist zwar doch nichts geworden, aber sie durfte die Karte trotzdem ins Netz stellen – daraus haben sich erste kleinere Aufträge ergeben. „Den Business-Plan für HERZ-BLATT habe ich 2015 während meiner Elternzeit geschrieben, bei hannoverimpuls eingereicht und den drei|v-Wettbewerb gewonnen, den hannoverimpuls gemeinsam mit dem kre|H|tiv-Netzwerk Hannover und anderen Partnern verliehen hat“, berichtet die Gründerin. „Er umfasste Seminare rund um die Selbstständigkeit und die Teilnahme an einem Mentoring-Programm, bei dem mich Gründungsberater*innen von hannoverimpuls und ein Mentor aus dem kre|H|tiv-Netzwerk beraten und unterstützt haben.“

Im März 2020 hat sie dann mutig beschlossen, ihre beiden Standbeine klassische Grafik und Hochzeits-Papeterie unter dem Namen HERZ-BLATT Design zu bündeln. Im letzten Jahr sind viele Hochzeiten verschoben worden, das konnte Melina jedoch zum Glück durch Aufträge im Bereich Firmen-Branding auffangen. 2021 will sie weiter exklusiv unterwegs sein mit Markenaufträgen und Hochzeiten, arbeitet verstärkt mit Wedding-Planern zusammen. Hier wissen die Brautpaare die Qualität zu schätzen und sind auch bereit, etwas mehr auszugeben.

Anderen Gründer*innen legt Melina ans Herz, sich mit Betriebswirtschaft zu beschäftigen: „Am Anfang habe ich gedacht, dass ich das bei meiner Ausbildung nicht brauche. Weit gefehlt. Heute nutze ich die Tools, die mir angeboten werden. Und ganz wichtig: Ein*e gute Steuerberater*in, der*die mitdenkt und sich auch mit Themen wie der Künstlersozialkasse auskennt. hannoverimpuls hat mir da gut zur Seite gestanden. Durch Seminare und Mentoring habe ich viel dazugelernt und vor allem mein Netzwerk ausgebaut. Dadurch ist etwa das erste Style-Shooting entstanden. Ich kann nur jedem empfehlen, die Angebote der Wirtschaftsförderung zu nutzen. Es bringt wirklich viel, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.“

HERZ-BLATT Design

Melina Leibelt

Lindenstr. 23 30855 Langenhagen

(0511) 37398440

info@herz-blatt.com

www.herz-blatt.com