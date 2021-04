Neu in der Stadt im April

Schuh-Neumann eröffnet Schaufensterausstellung

Auch die acht Schaufenster des Traditions-Schuhhauses Neumann zieren ab sofort Arbeiten lokaler Kunstschaffender. Für kulturinteressierte Hannoveraner*innen bietet sich so eine weitere Gelegenheit, dem Corona-konformen Kunstgenuss zu frönen. Zum Auftakt sind derzeit zehn großformatige Bilder des Fotografen Axel Heise auf Leinwand in den Fenstern arrangiert, die unterschiedliche Perspektiven auf Hannover zeigen. Heise lebt und arbeitet seit mehr als 30 Jahren in seiner Wahlheimat Hannover und zählt hier zu den wichtigsten Vertreter*innen im Bereich Stadtfotografie. Alle Fotos der Ausstellung stehen auch zum Verkauf. Heises Bilder sind voraussichtlich noch bis in den April hinein zu sehen, danach sollen weitere Ausstellungen hannoverscher Kunstschaffender folgen. Seilwinderstraße 7, 30159 Hannover. Aktuelle Infos zu den Öffnungszeiten gibt es unter www.schuh-neumann.de. Mehr Infos zum Fotografen Axel Heise sind auf www.fotowelt-heise.de zu finden. Credit: Axel Heise

Fabrik-Kneipe Apotheke

Die Kulturfabrik Löseke (KUFA) in unserer Nachbarstadt Hildesheim ist ab dem 1. April um eine fabrikeigene Kneipe reicher: Die Apotheke, kurz APO, bietet nicht nur Getränke und einen warmen Mittagstisch an, sie möchte auch ein neuer Treffpunkt zur Vernetzung und sozialen Interaktion sein und weiteren Kulturangeboten neben dem regulären Abendprogramm in der KUFA Raum geben. Verbände, Organisation und andere Kooperationspartner*innen sollen in der Kneipe einen Ort finden, wo sie ihre Projekte planen und durchführen, aber auch Podiumsdiskussionen, Vorträge und Austauschabende mit Kulturinteressierten veranstalten können. Für diese kleinen und größeren Events wird sogar ein passendes Catering angeboten: Neben warmen und kalten Speisen stellt das APO-Team den Organisator*innen ihr Theken- und Küchenpersonal zur Seite, das schon im Vorfeld bei der Planung unterstützt und während der Veranstaltung zu einem gelingenden Abend beiträgt. Schließlich wird die APO sozialen und politischen Gruppen sowie Bündnissen mietweise als Besprechungsraum zur Verfügung stehen, um so einen Beitrag zur Vernetzung und Politisierung in Hildesheim zu leisten. Kulturfabrik Löseke (KUFA), Langer Garten 1, 31137 Hildesheim. E-Mail: kneipe@kufa.info. Mehr Infos gibt es zeitnah auf www.kufa.info.

Marktschwärmer-Wochenmarkt in der Nordstadt

Die Mehrheit der Verbraucher*innen interessiert sich dafür, was in ihren Lebensmitteln drinsteckt, wo sie herkommen und wer sie herstellt. Was liegt da näher, als die Erzeuger*innen während des Einkaufs einfach mal persönlich danach zu fragen? Auf den sogenannten „Marktschwärmer-Wochenmärkten“ wird dieser Direktkontakt möglich gemacht: Einmal in der Woche kommen Kund*innen und Erzeuger*innen für eine Stunde an einem zentralen Ort in ihrer Region zusammen, wo erstere online vorbestellte Lebensmittel direkt von ihren Hersteller*innen abholen können. In der Stadt Hannover gibt es bereits seit einiger Zeit eine solche „Schwärmerei“ auf dem REWE Parkplatz in der Heisterbergallee. Seit dem 12. März ist nun ein weiterer Standort in der Nordstadt dazugekommen: Immer freitags zwischen 16.30 und 17.30 Uhr lädt das Gastgeberpaar Vanessa und Reinhard Krapf im Innenhof des Hafven zum gemütlichen Einkauf ein. Zum wöchentlich wechselnden Sortiment, das auf der Website der Marktschwärmer einzusehen ist, gehören z.B. Obst und Gemüse, Fleisch und Wurstwaren, Brot, Honig, Käse und Molkereiprodukte sowie ausgewählte Feinkostwaren. Die Lebensmittel stammen ausschließlich von Bauernhöfen und kleineren Manufakturen aus der Region – im Durchschnitt liegen zwischen Herstellungsort un d Schwärmerei nicht mehr als 50 Kilometer Transportweg. Dank der Vorbestellung über den Onlineshop kann der*die Erzeuger*in exakt planen und vermeidet unnötige Kühl- und Transportkosten oder Verschwendung von verderblicher Ware. Die Abholung der Produkte erfolgt normalerweise persönlich durch die Kund*innen, doch sollte es einmal nicht klappen, kann bei Bedarf auch der Lieferdienst der Schwärmerei in Anspruch genommen werden. Die Idee der Online-Direktvermarktung kommt übrigens aus Frankreich, wo seit 2011 unter dem Namen „La Ruche qui dit Oui!“ („Der Bienenkorb, der Ja sagt!“) bereits über 800 Schwärmereien entstanden sind. In Deutschland startete das Netzwerk im Herbst 2014. Derzeit sind schon 117 lokale Märkte in 11 Bundesländern geöffnet, weitere 106 Schwärmereien befinden sich im Aufbau. Der neue Wochenmarkt in der Nordstadt findet immer freitags von 16.30 bis 17.30 Uhr im Innenhof des Hafven, Kopernikusstraße 14, 30167 Hannover statt. Kontakt bei Nachfragen unter Tel. 0170-8372502 oder per E-Mail an hello@relevand.de. Der Online-Shop ist auf www.marktschwaermer.de zu finden, aktuelle Infos gibt es auf http://blog.marktschwaermer.de/. Credit: Markt Schwärmer