Neu in der Stadt im Mai

Café Goldstück

Mitten im Lockdown ein Café eröffnen? Klingt nach einer etwas gewagten Idee, doch nicht für Tobias Volland. „Ich mache lieber etwas Verrücktes als gar nichts“, erläutert der Eventspezialist und Gelegenheits-DJ seinen Entschluss, die Räume des ehemaligen Café Glücksmomente in der Altstadt zu übernehmen. Das Soft Opening des bereits vollständig renovierten und eingerichteten Café Goldstück fand bereits Ende März statt, eine richtige Eröffnung hat es aber bisher leider noch nicht geben können. Doch sobald der Regelbetrieb wieder möglich ist, können Besucher*innen auf 35 Innen- und rund 50 Außenplätzen auf der luftigen Terrasse eine köstliche Vielfalt aus regionalen Produkten genießen: Kaffees von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur, Milch vom Hemmehof, Brötchen von der Bäckerei Werner aus der List, Völkel-Säfte, Eier vom Eierhof in Isernhagen – und nicht zu vergessen das gute alte Herri aus Herrenhausen! In erster Linie ist das Café Goldstück aber ein Frühstücks-Café, und deshalb stehen täglich von neun bis 15 Uhr diverse Frühstücksangebote auf der Karte. Das Besondere: Die Gerichte sind nach den verschiedenen Stadtteilen benannt. „Das Lister Frühstück zum Beispiel ist mit Lachs und Prosecco“, erklärt Volland. Mit solchen liebevollen Details und witzigen Einfällen wie auch einer einladend freundlichen Einrichtung möchte er einen Ort zum Wohlfühlen bieten: „Mein Café soll den Menschen in dieser schweren Zeit dazu dienen, wieder ihre Batterien aufzuladen und Glücksmomente ermöglichen.“ Zurzeit hat das Café Goldstück ein kleines To-go-Angebot im Programm, bestehend aus frischen Crêpes, belegten Brötchen, Paninis, Kuchen und Muffins. Auf der Website kann man aber bereits Tische für den Genuss vor Ort nach dem Lockdown buchen. Knochenhauerstraße 16, 30159 Hannover. Öffnungszeiten (vorläufig): Mo–Fr 9–15 Uhr, Sa u. So 11.30–16 Uhr. E-Mail: info@goldstück-cafe.de. Aktuelle Infos gibt es unter www.goldstueck-cafe.de.

GlampingLaden

Die BrauseBude mit ihrem wechselnden Angebot an immer neuen Limonaden und Schorlen ist in Döhren längst zu einer festen Adresse für Liebhaber*innen erfrischender Getränke geworden. Nun haben sich die beiden Schwestern Sonja und Mirjana Schütze etwas Neues ausgedacht: Sie wollen ihr Hobby, das Camping, in ihr Geschäft integrieren. Da ihre Ladenfläche nicht allzu groß ist und das Getränkeangebot viel Platz einnimmt, haben sich die beiden dazu entschlossen, sich nur auf ganz besonders gutaussehende Artikel zu konzentrieren. „Bei uns findet man alles, was dem normalen Campen etwas Glamour verleiht und somit daraus Glamping wird!“, erklärt Mirjana. So umfasst das Sortiment lauter schöne Dinge wie handgenähte Wimpelketten und Kissen, aber auch Fototapeten, die den Kombi, Van oder das Wohnmobil zu einer richtigen Abenteuerkiste machen. Außerdem gibt es Emailletassen mit witzigen Motiven, nachhaltige Seifen und Waschzubehör für die Körperpflege unterwegs sowie eine kleine Auswahl an Mini-Werkzeugtools, Kits für’s Feuermachen ohne Feuerzeug und praktische Tragetaschen. „Der alte Mief der Flauschvorhänge wird ersetzt durch schöne Lichterketten, neue Kissen und nachhaltiges Zubehör für das Leben in und mit der Natur“, erklärt Sonja. „Viele sitzen ja derzeit zu Hause, bauen ihren Bulli aus und planen den nächsten Urlaub.“ Im GlampingLaden finden sie alles, was das eigene Reisevehikel in ein waschechtes Glampingmobil verwandelt – und die Vorfreude auf den Jahresurlaub noch mehr steigert! Landwehrstraße 53, 30519 Hannover-Döhren. Öffnungszeiten: Di–Fr 9–15 Uhr, Sa 10–15 Uhr. Tel. 0174 2113642, E-Mail: hallo@glampingladen.de Mehr Infos gibt es unter www.glampingladen.de und www.facebook.com/glampingladen.