Stadtkinder streuen Gerüchte – Schatzsuche in Oggersheim

Ludwigshafen-Oggersheim, 2 Uhr in der Nacht. Emsiges Treiben im Taschenlampenlicht. Nicht nur die Nachbarn wundern sich und rufen die Polizei, die aber wenig später Entwarnung gibt. Es handele sich lediglich um eine private, nächtliche Schatzsuche … Die dauert nun bereits ein paar Tage und hält die Anwohner der Marburger Straße in der beschaulichen rheinischen Ortschaft Oggersheim wach. Was suchen diese Leute auf dem Grundstück der Hausnummer 11, dem einstigen Wohnsitz Helmut Kohls? Sind hier vielleicht irgendwelche Schätze aus schwarzen Kassen vergraben? Und sieht der eine mit der Schaufel nicht so ein bisschen so aus wie der Armin Laschet?

Auch in Berlin brennt momentan spät nachts noch Licht. In der Parteizentrale der CDU brütet man über vielen vollgekritzelten Papieren. Dazwischen zerschnittene Parteiprogramme der SPD und der Grünen. Einzelne Sätze finden sich mit Klebestift fixiert zwischen handschriftlichen Notizen. Die CDU arbeitet mit Hochdruck an einem Parteiprogramm. Die politische Konkurrenz hat längst geliefert, man ist ins Hintertreffen geraten und muss jetzt möglichst bald etwas Handfestes präsentieren. Die Republik wartet auf den Laschet-Plan. Die Köpfe rauchen. Es ist nicht so leicht. Denn für das Programm war ja immer der Koalitionspartner SPD verantwortlich, die Aufgabe der CDU/CSU hat in den vergangenen Jahren eigentlich nur darin bestanden, bei den SPD-Vorschlägen auf die Bremse zu treten und nicht alles vollständig umzusetzen. Das war so eingespielt, man hatte sich wechselseitig an diese Rollenverteilung gewöhnt. Aber nun zeichnet sich ab, dass die SPD nicht mehr bereit ist, einfach zu liefern. Und ob die Grünen sich in einer großen Koalition so leicht ausbremsen lassen, daran zweifelt die Union.

Also hat man sich nun an dieses eigene Parteiprogramm gemacht. Und musste quasi bei null anfangen. Ein Herkulesaufgabe. So verwundert es nicht, dass das Gerücht über den Schatz in Oggersheim in der Parteizentrale eingeschlagen ist wie eine Bombe und die CDU-Spitze förmlich elektrisiert hat. Helmut Kohl soll vor Jahren in seinem Garten in einer Zeitkapsel ein Parteiprogramm vergraben haben. Manche munkeln zwar, es sei gar kein CDU-Programm, der Altkanzler soll es Helmut Schmidt bei einer nächtlichen Pokerrunde abgejagt haben, aber das ist ja einerlei. Hauptsache Parteiprogramm. Und so versammeln sich nun Teile der CDU-Spitze jede Nacht in Oggersheim und graben den gesamten Garten des Altkanzlers um. Auf der Suche nach Inhalten. Wir drücken die Daumen. Ganz fest!

● GAHAW

Foto: Foto: Pexels / Pixabay