Ottolien – Indie-Pop

Die Brüder Leonard und Jonas sind seit 2018 das Duo Ottolien. Im April haben sie ihre sehr hörenswerte Debüt-EP „Zwei Sekunden Pause“ herausgebracht, die komplett in Eigenregie entstanden ist. „Unser Jahr 2020, destilliert zu fünf Songs“, so Leonard, der ältere der beiden.

„Es ist Ottolien wie Berlin, nicht wie Italien“, klärt Leonard lachend auf, „also mit der Betonung auf dem ersten O. Wir haben aber immer wieder zu spüren bekommen, dass es da viel Potenzial für alternative Aussprache gibt“. Dennoch haben die Brüder aus Ostwestfalen ihren Familiennamen zu dem ihrer Band gemacht. „Im Schriftbild sieht er cool aus und kommt auch wirklich nicht so oft vor.“

Eigentlich sind die Anfang/Mitte-Zwanzigjährigen schon jetzt eine Art Revival-Band, denn bereits mit fünf und sieben Jahren sind sie als Singer-Songwriter-Duo aufgetreten.

Später entwickelte sich jeder der beiden in eine eigene Richtung, während Leonard dem klassischen Songwriting und seiner Gitarre treu blieb, entdeckte Jonas seine Liebe zum Rap und Basteln von Beats. Während Leonard in Hannover eine Solokarriere startete, eine EP veröffentlichte und auf Tour ging, brachte Jonas ein erstes Mixtape als Rapper heraus. Der Anstoß, wieder gemeinsam zu arbeiten, kam von außen. „Freunde, die auch aus dem Musikbereich waren, sagten: Hey, ihr habt es doch vor den Füßen! Warum bringt ihr eure Bereiche denn nicht zusammen?“ Testweise stieß Jonas auf Leonards Tour dann immer mal wieder dazu. „Das kam gut an, und wir haben gemerkt, dass das keine blöde Idee war, sondern eine gute“, so Leonard. „Wir haben dann alles umbenannt in Ottolien, Songs aufgenommen und alte Songs fürs Duo umgeschrieben. Im Lux haben wir 2019 unser Debüt-Konzert gespielt und das auch gleich ausverkauft, das war großartig! Wir haben später noch in Hamburg gespielt, aber dann war auch bald März 2020.“

Die Brüder standen gerade vor der Entscheidung, nur noch Musik und nichts anderes mehr zu machen, als die Pandemie kam.

Und hat er, Leonard, eine Art Führungsrolle im Duo, weil er der Ältere ist? „Vielleicht ein bisschen?“, lacht er. „Das Gute bei uns ist, dass wir total unterschiedlich sind und uns dadurch perfekt ergänzen. Ich mache die Planung und die Kommunikation im Hintergrund. Ich schreibe die Songs ganz klassisch am Klavier oder der Gitarre, und Jonas baut die Beats und produziert. Er hat das technische Know-how und ist da die Autorität. Unser Kumpel Timo Wilkens, der auch Produzent ist, bügelt dann am Ende noch einmal drüber. So arbeiten wir in einer Dreierkette und jeder ist in seinem Bereich der Boss.“ Diese Mischung von Talent in unterschiedlichen Schwerpunkten und völlig unterschiedlichen Charakteren macht die Musik von Ottolien aus: knackige, beatlastige, gerappte oder gesungene Hooklines auf einem elektronischen Teppich. Automatisch wird hier nicht nur zu den Beats genickt, sondern auch zu den mal melancholischen, meist witzigen und klugen Texten.

Auf das stimmige und knackige Design der Ottolilien-Homepage angesprochen, freut sich Leonard: Wir haben echt Glück, dass wir in unserem freundschaftlichen Umfeld so visuell begabte Menschen haben. Wenn wir ein Video drehen, müssen wir uns nicht mehr groß akklimatisieren, sondern haben eine gute Zeit, auch wenn alle total fokussiert sind.“

Das Logistikzentrum für den Versand der „Zwei Sekunden Pause“-EP und diverser, sehr lustiger Merch-Artikel ist die Wohnung von Jonas. Der erträgt die Kistenstapel mit Humor, und beide haben großen Spaß an den Reaktionen ihrer Fans. Jetzt freuen sie sich auf den Live-Sommer und auf das Nachholen der Gigs. Je nach Bühne treten sie als sehr mobiles Duo mit Backing-Tracks oder auch in größerer Besetzung mit drei weiteren Musikern an.

● Annika Bachem

Foto: Sarah Pernt