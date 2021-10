Neu in der Stadt im Oktober

Tender Buttons, Kestner Cinémathèque und Kestner Shop

In der Kestner Gesellschaft stehen die Zeichen auf Veränderung: Mit drei neuen Angeboten möchte die Kunstgalerie am Steintor einen Bereich des Zusammenseins und der Entspannung schaffen, und das nicht nur für Besucher*innen der Kestner Gesellschaft. So ist im oberen Foyer das neue Café Tender Buttons eröffnet worden, das von der hannoverschen Kaffeerösterei Café Cereza betrieben wird. Hier gibt es verschiedene Kaffeespezialitäten zu genießen, darunter auch eine Espressoröstung, die der Inhaber vom Café Cereza, Heiko Voßgröne, eigens für die Kestner Gesellschaft entwickelt hat. Die Öffnung der Fassade mit Fensterglas, die im Zuge der Umgestaltung geplant ist, wird den Gästen einen direkten Ausblick auf den Goseriedeplatz ermöglichen. Der Name Tender Buttons geht übrigens auf den Titel einer Gedichtsammlung der amerikanischen Autorin und Kunstsammlerin Gertrude Stein (1874–1946) zurück, die im Jahr 1914 erscheinen ist und als Meisterwerk des lyrischen Kubismus gilt. Auch das Café folgt diesem Zeitgeist der Avantgarde, indem es in drei Kapitel unterteilt ist: Objects, Food und Rooms. Eine musikalische Version von Steins Tender Buttons hat der Komponist Massimo Giuntoli geschaffen: Sein Klavier-Soundtrack wird im Café zu hören sein.

Im Erdgeschoss befindet sich nun die Kestner Cinémathèque, in der permanent ein Filmprogramm gezeigt wird, das gegenwärtig von den Künstler*innen Nicolas Party, Ericka Beckman, Tim Etchells, Jongsuk Yoon und Malte Taffner kuratiert wurde. Zu sehen sind Filme von Owen Land, Mike Kelley, Marianna Simnett und vielen anderen. An einzelnen Veranstaltungsabenden laufen darüber hinaus Filmklassiker mit der Schauspiel-Ikone Marlene Dietrich, unter anderem der Film „Die rote Lola“ (1950), der im Original „Stage Fright“ heißt. So lautet auch der Titel der Ausstellung von Nicolas Party, in der unter anderem neun Porträts der Schauspielerin Weltpremiere haben. Ein von der Künstlerin Jongsuk Yoon konzipierter Vorhang leitet die Besucher*innen in die Welt des Kinos.

Schließlich wurde auch das Angebot im Kestner Shop erweitert: Neben internationalen Magazinen und Büchern, die mit dem Kooperationspartner do you read me?! aus Berlin ausgewählt wurden, gibt es seit Neuestem philosophische Vintage Bücher vom Antiquariat Internationalismus aus der Nordstadt zu erwerben. Neu im Shop sind außerdem T-Shirt-Editionen der Künstler Nicolas Party und Tim Etchells. Alle Angebote sind ohne Eintrittskarte zugänglich. Öffnungszeiten Tender Buttons: Di–So, 11–17.30 Uhr, Do 11–19.30 Uhr. Mehr Informationen auf www.kestnergesellschaft.de. Foto: China Hopson



Guru to Go

Das Beste aus der indischen Küche, auch zum Mitnehmen – das gibt es ab dem 13. Oktober in der Nordstadt! An der Christuskirche wird Gurcharn Dass, der in der List das Guru betreibt, nun seinen zweiten Standort eröffnen: Im Guru to go kann man verschiedenste Kochstile und regionale Rezepte aus vielen Teilen Indiens probieren. Wie schon im ersten Restaurant sind auch hier zahlreiche Gerichte zu genießen, die sich durch einen komplexen und doch subtilen Einsatz köstlicher Gewürze auszeichnen – das wichtigste Charakteristikum des Guru, wie Gurcharn stolz bemerkt. Nach rund 20 Jahren im Einzelhandel war er 2014 seiner Leidenschaft für Kulinarik gefolgt und hat in der Jakobistraße sein erstes Restaurant eröffnet. Hier wird nicht nur Wert auf frische, hochwertige und gesunde Zutaten gelegt wird, sondern auch möglichst fettarm gekocht. Dieselbe Speisekarte gilt auch im neuen Guru to Go mit dem kleinen Unterschied, dass man sein Essen auch nach Hause mitnehmen kann. Zuvor kann man in der „Live Kitchen“ dabei zusehen, wie die Gerichte gezaubert werden. Aber auch dem Genuss direkt vor Ort steht aktuell nichts mehr im Wege: Ein Abend im Guru to Go verspricht ein besonderes kulinarisches Erlebnis, mit leckerem Essen und zu fairen Preisen. Außerdem sitzt man im neuen Lokal sowohl drinnen als auch draußen sehr gemütlich. E-Damm 3, 30167 Hannover. Öffnungszeiten: Mo–Sa 12–15 und 17.30–22 Uhr. Kein Lieferservice. Mehr Infos auf www.guru-to-go-hannover.de.