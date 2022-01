Neu in der Stadt im Januar

Peter Pane

Hannover ist wieder um ein Burger-Restaurant reicher: Die erfolgreiche Kette Peter Pane zieht ins Einkaufszentrum Steintor Plaza an der Langen Laube ein. Mit dem neuen „Peter bringt’s“-Store eröffnete am 10. Dezember die erste Filiale in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die Niederlassung mit Delivery- und PickUp-Konzept entsteht auf einer Gesamtfläche von rund 310 Quadratmetern, wobei ein kleiner, gemütlicher Außenbereich ebenfalls zum Restaurant gehört. „Wir freuen uns sehr, nach der erfolgreichen Eröffnung unseres ersten ‚Peter bringt’s‘-Stores in Berlin Wannsee nun auch in Hannover vertreten zu sein und noch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, im Zentrum der Stadt leckere und qualitativ hochwertige Burger einfach und schnell genießen zu können“, sagt Patrick Junge, Gründer und Geschäftsführer von Peter Pane. Das Delivery- und PickUp-Konzept der „Peter bringt’s“-Filiale umfasst einen Lieferradius von zwei Kilometern, ebenso können die Kund*innen ihre Bestellungen vor Ort über Self-Order-Terminals tätigen. Zu genießen gibt es neben vielen beliebten Klassikern mit Rindfleisch und würzigem Cheddar-Käse auch Landhähnchen-Burger sowie zahlreiche vegetarische und vegane Patties. Salate, kühle Getränke und süße Nachspeisen runden das Angebot ab. Mit einer modernisierten Form des Raumkonzepts im Stil des Peter-Pane-Designs bietet der Store Sitzplätze für bis zu 40 Gäste im Innen- und 44 im Außenbereich. Insgesamt werden 35 Mitarbeitende in der Filiale beschäftigt sein. Lange Laube 6, 30159 Hannover. Öffnungszeiten: 11–22 Uhr. Mehr Infos folgen bald auf www.peter-bringts.de. Foto: Peter Pane



HOTBOXXX öffnet erstes Ladengeschäft im Hauptbahnhof Hannover

Kontaktloser Verkauf von frittierten und süßen Snacks – das gibt es seit Dezember im Hauptbahnhof. Denn dann hat die HOTBOXXX ihr erstes Ladengeschäft eröffnet, in dem sich Kund*innen an insgesamt 15 Klappautomaten Leckereien für zwischendurch ziehen können. „Wir bieten die schnellsten Snacks in Deutschland“, verspricht Tim Lösch, Geschäftsführer der HOTBOXXX GmbH. Auf dem Programm stehen unter anderem Corn Dogs, Kaas Soufflee, Pizza Sticks und Chocolate Cakes. Dabei reicht die Snackauswahl von veganen und vegetarischen Spezialitäten bis zu fleischhaltiger und glutenfreier Kost. Von Woche zu Woche variiert das Speisenangebot überdies – „so haben wir die Möglichkeit, viel auszuprobieren, und es wird nie langweilig bei uns“, sagt Lösch. Preislich sind die Snacks deutlich günstiger als bei den üblichen Fast Food-Ketten: Eine Portion vegane Chickennuggets kostet zum Beispiel nur 2,50 Euro. Die Kund*innen zahlen am Automaten wahlweise mit Bargeld, Karte (kontaktlos) oder per Handy. Die Speisen werden indessen im Hintergrund in der Küche produziert und von dort aus in die Automaten gefüllt. Insgesamt acht Mitarbeitende beschäftigt Lösch – vier davon mit einem Handicap. „Wir wollen Menschen zurück auf den Arbeitsmarkt bringen und Ihnen eine Perspektive bei uns im Unternehmen bieten. So war es von Anfang an klar, dass wir mit der HOTBOXXX einen Inklusionsbetrieb auf die Beine stellen wollen.“ Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 57, 30159 Hannover. Öffnungszeiten: So–Do 11–23 Uhr, Fr–Sa 11–01 Uhr. Mehr Infos auf www.hotboxxx.de.