Als er vor etwa zwei Jahren die Kündigung für seine Geschäftsräume in der Warstraße erhielt, stand Hermann-Josef Kanne vor der Frage, ob er noch einmal einen neuen Laden eröffnen sollte. „Damals war ich 60 und wusste nicht, ob ich überhaupt noch weitermachen soll. Es gibt schon so viele Lautsprecher, von billig bis ganz teuer. Braucht es da meine noch? Doch dann habe ich mir meine erste Box noch einmal angehört, die Schmelz hat, die mich anspricht – die besonders ist. Diese Box gibt es nur bei mir“, erklärt er seine damalige Entscheidung, am Engelbosteler Damm einen Neustart zu wagen. Seither gibt es mit AUDIOkonsequent wieder eine Adresse für hochklassige Lautsprecher aus Handarbeit in der Nordstadt.

Hermann-Josef Kanne kommt aus einer musikalischen Familie. Als Jugendlicher spielte er Klavier und Gitarre, bis er sein Interesse für Lautsprecher entdeckte und damit anfing, selbst welche zu bauen. Nach dem Abitur und zwei Jahren beim Bund studierte er eine Weile Elektrotechnik, unter anderem bei Dr. Sennheiser, um sich das Grundlagenwissen anzueignen. Seit 1986 ist er selbstständig, hatte bereits Läden in der Goethestraße, in der Hamburger Allee und in der Warstraße. Am 21. März 2020, also mitten im ersten Shutdown, eröffnete er AUDIOkonsequent am E-Damm. Und der Name ist bei ihm Programm: Bei der Qualität seiner Boxen macht Kanne keine Kompromisse. „Eine gute Frequenzweiche zu entwickeln, ist eine Frage der Zeit. Es ist ein bisschen wie Lottospielen, denn es gibt Millionen von Möglichkeiten. Ich lasse mir Zeit bei der Entwicklung – die Zeit, die es braucht.“ Und das können schon einmal anderthalb Jahre sein. So lange hat er zum Beispiel an der Perfektionierung seiner neusten Box getüftelt, der „Majestra“, die seit Sommer 2021 erhältlich ist. „In diesem Zeitraum war es so, dass ich immer noch etwas erwartet habe. Ich wusste aber nicht, was – ich konnte nicht einmal die Fehler konkret formulieren. Als ich endlich fertig war, habe ich mich entspannt – und einfach nur die Musik genossen.“

Wegen seiner Hingabe und Detailverliebtheit haben ihn schon viele seiner Kunden mit einem Künstler verglichen. Unter ihnen sind Hobby- und Berufsmusiker, Studenten und Lautsprecherenthusiasten, manche davon Kunden der ersten Stunde. Diese werden für ihre Treue belohnt und können bei einem Neukauf ihre alten Boxen, die sie zum Teil vor 30 Jahren bei Kanne erstanden haben, nun in Zahlung geben. „So konnte ich meine alten Lautsprecher auch gegenüber den Neuen im Vergleich hören. Und ich muss sagen: Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich damals gebaut habe. Aber ich bin auch zufrieden mit dem, was ich heute baue!“

Die Preise für das Paar bewegen sich zwischen 1.200 und 7.000 Euro. Momentan stehen sechs verschiedene Modelle zur Auswahl, die je nach Wunsch optisch angepasst werden können. So sind die Gehäuse in allen RAL-Farben erhältlich und auch an der Form lässt sich oft was machen. „Bei Vorführungen fange ich mit den Kleinsten an. Da lächeln viele Kunden und sind schon zufrieden. Sie stehen auf und kontrollieren, ob das wirklich die kleinen Boxen sind, weil die so erwachsen und groß und souverän klingen – das überrascht sie.“

Mitarbeiter hat Kanne keine, trotzdem steht hinter jedem Lautsprecher ein „Team“ – und das besteht neben ihm selbst und einem Tischlermeister, der die Gehäuse fertigt, vor allem aus einer Vielzahl von fachlich versierten Kunden, die Kommentare und Vorschläge abgeben. „Da ist zum Beispiel ein Cellist, der absolut gute Ohren hat. Wenn der hier sitzt und mir sagt: Das klingt wie in der Oper in der 12. Reihe, wo der Klang bekanntlich am besten ist, dann ist das für mich ein Riesenkompliment!“

Kannes persönlicher Musikgeschmack ist übrigens breitgefächert: Er hört so gut wie jede Art von Musik, wobei die Klassik schon aus rein technischen Gründen die interessanteste für ihn ist. „Ein großes Orchester wiederzugeben, ist für so paar kleine Membranen ganz schwierig. Ein Orchester hat so viel Dynamik: Wenn die Instrumente schweigen, ist es so still, dass man das Atmen einer Person fünf Meter entfernt hören kann. Aber wenn es spielt, dann sind das 100 dB und mehr. Diese Bandbreite kann ein Lautsprecher gar nicht abbilden, aber ich versuche, mich dem so gut wie möglich anzunähern.“ Wer sich gerne selbst von dem Klangvermögen seiner Boxen überzeugen möchte, kann telefonisch einen Termin ausmachen und zum Probehören vorbeikommen.

● Anja Dolatta

AUDIOkonsequent

Engelbosteler Damm 32

30167 Hannover

E-Mail: info@audiokonsequent.de

Tel.: (0511) 70 97 26

Öffnungszeiten: nach Vereinbarung