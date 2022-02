Der Peter aus der Langen Laube bringt’s, und zwar in Windeseile: Vom Steintor aus werden seit neuestem per E-Bike Burger mit Falafel-Erbsen-Bratling, Beef oder Landhuhn, Kinder- und Salat-Menüs, fröhliche Fritten und Nachspeisen an die Haustür gebracht. „Peter bringt’s“ ist eine Marke der Burger-Restaurant-Kette „Peter Pane“ und bietet trotz des Namens auch einen schicken Gastraum zum Einkehren in Gold, Grün und Holztönen.

In den ehemaligen Räumen der „Backwerk“-Filiale kann auf 270 Quadratmetern täglich von 11 bis 22 Uhr gespeist werden, bis eine halbe Stunde vorher sind Bestellungen nach Hause möglich. Der Lieferdienst, der aufgrund von Personalmangel momentan noch auf fünf Fahrzeuge beschränkt ist, soll auf acht Bikes wachsen, auch E-Roller sollen zum Einsatz kommen. Hier sei direkt auf den Fallstrick der Online-Bestellung hingewiesen: 2,50 Euro kostet die Lieferung – und die bezahlt man als unachtsamer Neuling auch glatt noch ein zweites Mal, wenn man den Überblick verliert und beim ersten Bestellvorgang übersieht, dass man kein Brötchen ausgewählt und dadurch den veganen Burger leider gar nicht wie gedacht geordert hat. Da es bei Lieferservice einen Mindestbestellwert von 13,90 Euro gibt, zu dem man so oder so die Differenz begleichen muss, kommen zum Vegan-Burger bei der Nachbestellung noch einmal Fritten (für 4,60 Euro). Im Gegensatz dazu bekommt man per Online-Bestellung als Belohnung für die Selbstabholung satte 20% Ermäßigung – den Spaziergang zum Appetitholen sollte man sich demnach scharf überlegen.

Die Extra-Pommes hätte es bei der großen Portion Chili-Cheese Fritten (für 7,90 Euro) beileibe nicht gebraucht, denn die offenbaren sich als feuriger Traum aus 1/2 Pfund Fritten mit heißer Cheddar-Cheese-Sauce, pikanter Cheddar-Jalapeno-Creme, roten Jalapenos sowie Röstzwiebeln (und Rucola, aber der fehlt). Auch gut schmecken uns die Potato-Cheese-Balls (für 4,90 Euro), die mit dem charakterstarken Geschmack des kräftigen Old Amsterdam punkten und auch haptisch mit ihrer Knusperhülle im Stil eines Krokettenballs überzeugen. Eine runde Sache!

„Der Crunchige“ (für 9,90 Euro) schmeckt, als die Lieferung eine gute halbe Stunde später eintrifft und noch ordentlich warm ist, dafür aber auch wirklich gut. Das Hühnchenfleisch-Imitat ist von einer gut gewürzten, pfeffrigen Cornflakes-Panade umgeben, dass es mit geschlossenen Augen vermutlich keinen Unterschied zum echten Chicken-Burger herauszuschmecken gäbe. Mit der Cocktailsauce des Hauses, zartem Babyspinat, Tomatenscheibe und grandios scharfer Knoblauch-Mayo setzt sich der „Veg’ von Chicken-Bratling“ zu einem netten Teilchen zusammen. Das Sauerteigbrot passt bestens drunter und drüber, denn es ist angenehm weich und nicht zu trocken. Der rustikale Käse-Speck-Burger (für 10,50 Euro) bringt mit saftigem Rindfleisch, Käse und knusprigem Bacon alles mit, was man sich nur von einem Burger wünschen kann. Das Briochebrötchen ist perfekt und der würzige Bernsteinkäse steuert eine spezielle Note hinzu.

Ebenso fleischlosen wie köstlichen Genuss bieten weitere originelle Burgervariationen wie der „Nusskuss Creamy“, bestehend aus einem Green-Oat-Bratling, cremigem Ziegenkäse, aromatischen Walnusskernen und süßem Feigenchutney, oder die „Panflöte“ aus Falafel-Erbsen-Bratling, veganer Scheibe, knusprigen Kartoffelchips, Röstzwiebeln und rauchiger BBQ-Sauce (je 10,90 Euro). Vegane Dips wie Trüffelcreme, Guacamole oder fruchtiges Mangochutney, knackige Buntsalate mit feinen Zutaten wie Ziegenkäse oder gehobeltem Parmesan und Kürbiskerndressing und verschiedene verlockende Frittenvarianten sowie Onionrings und Nachos erweitern die Palette und füllen Burgerfan-Mägen bis zum Rand mit Ideenreichtum auf.

Und auch die Drinks dazu sind alles andere als schnöder Standard: Iced Tea Pomegranate, naturtrübe Rhabarberlimonade sowie erfrischendes (alkfreies) Pils oder Radler stehen neben klassischen Sprudelbrausen zur Wahl. Endgültig glücklich machen abschließend Peters süße Mitbringsel: Der Caramelmuffin (für 3,50 Euro) ist seinen stolzen Preis durch seine süßen Brocken und sein saftiges Innenleben beinahe wert und Luicellas Franzbrötchen-Eis (für 5,90 Euro) wird uns dank lieblicher Zimtnuancen und einem entzückenden Gesamtgeschmäckle samt stabilen Stückchen noch lange in Erinnerung bleiben. Wer also seine Stamm-Burgerbude doch ein wenig satt hat und sich mal ein besonderes Burgermahl gönnen möchte, wird hier bestimmt fündig.

● Anke Wittkopp

Lange Laube 6

30159 Hannover

www.langelaube.peter-bringts.de

Öffnungszeiten:

Mo – So 11-22 Uhr