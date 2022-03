Glamouröse Wohnaccessoires, augenschmeichlerische Schalen und Vasen, duftende Blumensträuße und eine Auswahl köstlicher Schokoladen und Gins: GLORIOSUS – edel & süß versammelt viele bezaubernde Objekte. Im Juni 2020 erfüllte sich Thomas Papenberg einen langgehegten Traum und eröffnete in Hannovers Altstadt einen Laden, der sich ganz und gar dem Außergewöhnlichen widmet. Selbst eine verspielte Kuckucksuhr ist vorhanden – sie läutet den Anfang unseres Gesprächs mit einem munteren Vogelruf ein.

Gut 20 Jahre lang spielte Thomas Papenberg mit dem Gedanken, sich mit einem eigenen Laden selbstständig zu machen. In dieser Zeit sammelte der gebürtige Hannoveraner Erfahrungen als Gärtner und Florist, studierte eine Zeitlang Innenarchitektur und war anschließend viele Jahre im Einzelhandel als Handelskaufmann tätig. Anfang 2020 sollte der Wunsch endlich in Erfüllung gehen, passende Räume hatte er am Marstall entdeckt – dann kam die Pandemie. „Ende Februar waren wir noch auf der Ambiente-Messe in Frankfurt, wo schon Gerüchte zum Virus kursierten“, erinnert sich Thomas. „Zu dem Zeitpunkt waren bereits die Handwerker in dem Laden zugange, und ich dachte mir: Solange wird das schon nicht dauern mit Corona … Es kam ja bekanntlich anders. Dennoch war es schön, sich in diesen aufreibenden Zeiten – gerade im ersten Lockdown – mit diesem Herzensprojekt beschäftigen zu können.“

In einer frühen Phase der Ideenfindung hatte Thomas noch ein völlig anderes Konzept für seinen Laden vorgeschwebt: Ein Café mit Künstlern hatte es ursprünglich werden sollen, für das er in Düsseldorf sogar schon eine gute Location gefunden hatte. Aus beruflichen Gründen ist „Artefactum“, wie das Café heißen sollte, aber nicht zustande gekommen. Und auch die Kernidee verschob sich mehr in Richtung Einrichtungsgegenstände. „Ich wollte nun eine Kombination aus Frischblumen und Vasen mit Wohnaccessoires anbieten. Ich brauchte dafür aber einen anderen Namen – mein Gatte hatte mich überzeugt, dass ‚Artefactum‘ zu sehr nach ‚Manufactum‘ klingt … Also haben wir weiter überlegt. Dann waren wir in Erfurt, und dort gibt es im Dom die Gloriosa-Glocke. Die wird nur zu besonderen Anlässen an wenigen Tagen im Jahr geläutet, ein beeindruckendes Stück! Von dieser Glocke haben wir den Namen ‚Gloriosus‘ abgeleitet, was so viel bedeutet wie ‚das Herrliche‘, ‚Ruhmreiche‘.“ Entsprechend exklusiv und glamourös ist das Sortiment: ein Mix aus Unikaten und limitierten Auflagen sowie bekannten Markennamen. „In Sachen Geschirr und Porzellan haben wir zum einen Stücke von Künstlerinnen wie Anna Sykora oder auch Silke Decker, die für ihr leichtes Kordelporzellan bekannt ist, und andererseits ein paar größere Firmen wie Rosenthal, Fürstenberg, Lobmeyr und Nude Glass. Irgendwann kamen wir auf die Idee, auch noch Geschenke anzubieten. Und so kamen die Seifen und Düfte, aber auch die Schokolade ins Spiel.“ Womit der Beiname „edel & süß“ erklärt sein dürfte. Die Schokolade wird unter anderem von Goldhelm aus Erfurt und Zotter aus dem österreichischen Riegersburg bezogen, hinzukommt das feine Ohde-Marzipan aus Berlin und Kaffee eines hannoverschen Startups. Aber auch hochprozentige Genussmittel gehören zum „gloriosen“ Gedanken: Gin von kleinen Manufakturen, etwa Costoluto vom Tegernsee, Luchs-Gin aus Nordhausen und Kakuzo aus Berlin, können hier erstanden werden.

Vor der Pandemie hat Thomas seine Waren vor allem auf Messen entdeckt, etwa auf der Maison&Objet in Paris oder der Ambiente in Frankfurt, wo er besonders gern nach Nischenprodukten von (noch) eher unbekannten Herstellern und Künstlern Ausschau gehalten hat. Manchmal wird er auch auf Instagram fündig, oder Freunde und Bekannte stoßen ihn auf besondere Dinge, die sie auf Auslandsreisen entdeckt haben. So erklärt sich, wie das bunte Potpourri an schönen Dingen zusammenkommt. „Wir legen uns auf keine Produktart fest, wir wollen zum Beispiel kein Laden für reine Geschirrserien werden. Stattdessen gibt es bei uns Highlights – von allem das Beste!“, lacht Thomas.

Wie so vielen Läden setzt auch GLORIOSUS die Pandemie zu. Spontanes Shopping und Laufkundschaft, wie sie ehemals durch den Altstadtflohmarkt jeden Samstag in die Gegend kam, fehlen. Aus diesem Grund ist Thomas kreativ geworden und bietet zum Beispiel individuelle Shoppingtermine an: Nach vorheriger Absprache können Kundinnen und Kunden so den Laden ganz für sich alleine haben. „Im zweiten Lockdown haben wir diese Idee ausprobiert. Dann kamen Leute zu uns, die zum Beispiel für einen runden Geburtstag etwas Schönes gesucht haben oder Deko für eine Hochzeit brauchten. Die haben wir dann in kleinem Kreis hier empfangen und beraten. Und dann spielen auch unsere gewöhnlichen Öffnungszeiten keine Rolle. Wenn jemand nur sonntags Zeit hat, dann mache ich das möglich! “ Interessierte können sich also einfach mit ihrem Terminwunsch an Thomas wenden. Außerdem wurde 2021 mit ein paar wenigen Teilnehmenden eine Verkostung durchgeführt, bei der die verschiedenen Gins probiert werden konnten – eine Veranstaltung, die Thomas gerne in diesem Jahr wiederholen würde, wenn es die allgemeine Lage wieder zulässt. „Wenn dieser Spuk irgendwann endlich vorbei ist, wäre auch eine Eröffnungsfeier sehr schön. So richtig glorios!“

● Anja Dolatta

Gloriosus – edel & süß

Am Marstall 21, 30159 Hannover

Tel.: (0511) 940 408 31

E-Mail: edel@gloriosus.de

Öffnungszeiten: Di–Fr 11–18 Uhr, Sa 11–16 Uhr