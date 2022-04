Neu in der Stadt im April

Anette Spitzl – Textilart Kleidermanufaktur

Mit Einfühlungsvermögen und Kreativität entwirft Anette Spitzl Kleidung, die sich nicht dem Modediktat unterordnet, und das schon seit 1985. Damals hat sie ihre kleine Textilmanufaktur in Hannovers Altstadt eröffnet. Anfang dieses Jahres hat Spitzl für ihre zeitlosen Kollektionen ein neues Zuhause gefunden: Seit Februar ist das Geschäft in der Deisterstraße in Linden zu finden. Abgesehen vom Ortswechsel hat sich an der Philosophie jedoch nichts geändert: Stilempfinden und Unabhängigkeit werden hier großgeschrieben. Eine Basiskollektion, die durch Geradlinigkeit der Schnitte gekennzeichnet ist, wird regelmäßig durch neue Entwürfe und Farben erweitert, die sich vielfältig miteinander kombinieren lassen. Außerdem werden fast ausschließlich GOTS-zertifizierte Naturmaterialien verarbeitet, was einerseits dem Credo entspricht, nachhaltige Mode zu produzieren, andererseits aber auch ungeahnte Qualitäten bedeutet. So erhalten beispielsweise Seide, Leinen und englische gewachste Baumwolle durch ungewöhnliche Bearbeitungstechniken eine ganz besondere Optik. Eine weitere Besonderheit: Anette Spitzl verweigert sich dem „Größenterror“. Kund*innen erhalten in der Manufaktur alle Modelle auf ihre persönlichen Proportionen abgestimmt und in ihren Lieblingsfarben. Natürliche, luxuriöse Materialien, großzügige bequeme Schnitte und harmonisch auf einander abgestimmte Farben vermitteln sinnlichen Tragegenuss. Ein aktuelles Thema ist die Rettung vorhandener, teils historischer textiler Schätze durch die Schaffung ganz besonderer Bekleidungsunikate. Das analoge Angebot und die kompetente persönliche Beratung werden demnächst von einem neuen Onlineshop ergänzt. Die neue Adresse: Deisterstr.31, 30449 Hannover. Öffnungszeiten: Mo–Fr 11–18 Uhr, außerdem die ersten beiden Samstage im Monat 11–16 Uhr. Kontakt über Tel. (0511) 32 35 76 oder E-Mail anette.spitzl@t-online.de. Mehr Infos gibt es auf www.anette-spitzl.de.

Flauschecke

Vielen dürfte Anika Friedrich bekannt sein als Mitglied der Fraktion DIE FRAKTION der Partei DIE PARTEI, die im Rat der Stadt Hannover „sehr gute Politik“ macht. Etwas weniger bekannt ist ihre große Leidenschaft fürs Stricken, Häkeln und andere Handarbeiten, für die man Wolle braucht. Nachdem Ende 2021 in der Südstadt die Wollkultur schloss, übernahm Friedrich die ansprechenden Räumlichkeiten und eröffnete Anfang März darin ihren eigenen Laden: Die Flauschecke ist die neue Anlaufstelle für Wollsüchtige in der Südstadt, die hier fachliche Beratung, ungewöhnliche Garne und natürlich auch das passende Zubehör finden. Zum Sortiment gehört alles, was man zum Stricken, Häkeln, Sticken, für Punch-Needle-Arbeiten oder auch Makramee braucht. Dabei legt Friedrich besonderen Wert auf natürliche Fasern, Woll-Alternativen für Menschen mit Allergien und/oder empfindlicher Haut sowie vegane Garne ohne Polyacryl (also Plastik) oder ähnliches. Hier finden sich viele hochwertige Marken aus Skandinavien (z.B. Sandnes, Isager, Kaos Yarn oder Sysleriget), aus Portugal (Rosários 4) und aus deutscher Produktion die Firmen Pascuali, Seehawer und Lamana. Komplettiert wird das Angebot durch Zubehör und Anleitungen von PetiteKnit. Sallstraße 81, 30171 Hannover. Öffnungszeiten: Di 14–18 Uhr, Mi 14–19 Uhr, Do und Fr 12–18 Uhr, Sa 11–15 Uhr. Kontakt über Tel. 0176 4386 1711 oder E-Mail anika@flauschecke.com. Mehr Infos auf www.flauschecke.com und instagram.com/flauschecke.

Klaver

Hannovers Südstadt ist um ein Bistro-Schrägstrich-Café reicher – und zwar mit ausschließlich vegetarischen und veganen Speisen auf der Karte: Am 8. März hat das Klaver in derStolzestraße 60 eröffnet. Die Idee dazu kam Geschäftsführer Olli Müller bereits 2013. Damals baute er seinen Anhänger zu einer fahrenden Küche mit dem Namen „Ollis ESSENzielles“ um und bot auf Marktplätzen und Veranstaltungen vegetarisch-vegane Gerichte an – von Kartoffeln und Gemüse über Schafskäse bis hin zu selbstgemachten Quarkdips, veganer Mayonnaise und Chutneys war alles dabei. Als 2020 die weltweite Corona-Pandemie dem einen Riegel vorschob, verlegte sich Olli auf Bowls, die er bis nach Hause oder in die Büros seiner Kund*innen geliefert hat. Die „BOWLLIs“ mit abwechslungsreichem Gemüse, Basmati-Reis oder Bulgur-Dinkel-Mix sowie einem gekochten Bio-Ei und Avocado werden auch weiterhin auf Bestellung am Vortag zur Mittagszeit geliefert. Im Bistro sind aber noch weitere leckere Speisen zu genießen, zum Beispiel warme Mittagsgerichte wie Rosmarinkartoffeln mit gebratenem Gemüse, der Black Bean Burger oder die „Soep van de dag“, außerdem viele köstliche Desserts wie Kokos-Soja-Milchreis, Schokoladenbrownies, eine Auswahl an Kuchen und die Süße kleine BOWLLi, bestehend aus Overnight-Oats mit Apfel-Kompott, Kiwi, gepufftem Amaranth, Himbeersauce, karamellisierten Walnüssen und Honig. Auch Caterings für Feiern oder größere Veranstaltungen können gebucht werden. Stolzestr. 60, 30171 Hannover. Öffnungszeiten: Di–Sa 10–18 Uhr. Mehr Infos auf www.klaver-hannover.de.

Foto: Awid Safaei