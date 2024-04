Neu in der Stadt: VAUND Watch Corner

Mehr stationäre Sichtbarkeit für innovative Uhrenmarken

Für unabhängige Uhrenmarken ist es oft eine Herausforderung, im klassischen Uhrenfachhandel gelistet zu werden. Doch der reine Direktvertrieb über das Internet ersetzt die stationäre Präsenz nur bedingt. Denn ge­rade Modelle im höherpreisigen oder Luxussegment wollen Uhrenliebhaber*innen erst am eigenen Handge­lenk testen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Um diesen Marken mehr Sichtbarkeit in der stationären Welt zu schaffen, startet der Erlebnis-Shopping-Spezialist VAUND in seinem Flagship-Store in Hannover unter dem Namen „VAUND Watch Corner” eine eigene Präsentationsfläche für Uhren. In 60 x 40 Zentimeter gro­ßen Vitrinen können die Hersteller ihre Modelle in Szene setzen. Sechs Brands konnte VAUND zur Eröff­nung bereits überzeugen: Bavarian Watch, Belchengruppe, Findeisen, FineWatchesBerlin, Heinrich und Sphaera. Alle sechs sind bislang im klassischen Uhrenfachhandel kaum oder gar nicht erhältlich. Zur „VAUND-Watch-Corner”-Eröffnung werden alle Firmeninhaber*innen persönlich vor Ort sein, um ihre Mar­ke zu repräsentieren und Uhrenliebhaber*innen persönlich zu beraten. Nach einem erfolgreichen Testlauf in Hannover will VAUND seine Präsentationsfläche für Uhren auch auf seine Shop-in-Shop-Flächen ausdeh­nen. Aktuell betreibt das Unternehmen neben dem eigenen Flagship-Store in Hannover Verkaufsflächen bei CJ Schmidt in Husum, Dodenhof in Posthausen, Engelhorn in Mannheim, Lodenfrey in München, L&T in Osnabrück, Mein Fischer in Leipzig oder Reischmann Mode in Kempten.

VAUND Watch Corner wurde am 2. März eröffnet.

https://vaund.de/store-hannover/

Georgstrasse 14

30159 Hannover

Tel: +49 (0) 511 228 790 – 01



Belchengruppe, BWG, Sphaera, Findeisen, Heinrich Watches und FWB (von li. nach re.): Sechs unabhängige Uhrenmarken bilden den Auftakt für den VAUND Watch Corner,