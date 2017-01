Verlosung: pssst! HANNOVER – ein Gutscheinbuch voller Geheimtipps***

Nein, langweilig ist Hannover ganz sicher nicht. Das zeigt sich auch oder vielleicht gerade abseits der Hauptstraßen, in denen es mehr kreative und mit viel Herz betriebene Läden, Cafés und Kultureinrichtungen gibt, als man denkt. Die Grafik-Designerinnen und Ladeninhaberinnen Corinna Lorenz und Shantala Gajek wollen zeigen, dass die häufig unterschätzte Landeshauptstadt in Sachen Shopping, Café und Kultur einiges zu bieten hat, und bringen nun schon zum dritten Mal das pssst! HANNOVER Gutscheinbuch heraus. Von inhabergeführten Läden, die regionale Produkte verkaufen, über Cafés, die Kuchen nach Familienrezept servieren und ihren Kaffee selbst rösten, bis hin zu Museen mit innovativer Kunst – 39 Einzelhändler, Cafés und Kulturspots sind in pssst! HANNOVER mit einer eigenen Seite und einem Gutschein vertreten. Ob Rabatt, Freikarte oder Zusatzgeschenk – die Gutscheine sind ab sofort bis Ende 2017 gültig. Eine tolle Möglichkeit, die Stadt zu erkunden oder – für Einheimische – neue Geheimtipps in den Stadtteilen City/Altstadt, Linden, List/Zoo, in der Nordstadt und Südstadt zu entdecken.

pssst! HANNOVER ist für 9,90 Euro über www.pssst-hannover.de, in den teilnehmenden Läden und vielen hannoverschen Buchhandlungen erhältlich.

