Buchverlosung: „Complementismus – Lust auf Pflanzenkost“ von Jürgen Piquardt***

Lust, mehr über gesunde, ökologische Küche zu erfahren und neue leckere Rezepte auszuprobieren? Dann macht bei unserer Verlosung mit. Zu gewinnen gibt es einen umfangreichen Schmöker zum Thema Pflanzenkost.

Jürgen Piquardt wird so manchem Hannoveraner noch als Gastronom bekannt sein. Zusammen mit seiner Frau Heike eröffnete er 1977 in Ricklingen das konsequent ökologisch ausgerichtete – und dafür ausgezeichnete – Restaurant La Provence, 23 Jahre später das Bio-Aktionslokal Paradies. Die Auseinandersetzung mit einer bewussten, ganzheitlichen Ernährung ist ganz offensichtlich eins seiner Lebensexlixiere. Und so verwundert es nicht, dass er seine Ideen von einer gesunden Küche auch in Buchform („Der Genuss des Einfachen: Ein kulinarisches Kompendium.“), einer Kolumne (Asphalt-Magazin) oder als BIOSpitzenkoch in die Welt trägt.

Ganz neu ist sein Buch „Lust auf Pflanzenkost“, ein „Pfadefinder zu einer individuell-ganzheitlichen Ernährung“, erschienen im G5 Netz Verlag, der sich auf Literatur für nachhaltiges Leben spezialisiert hat. Piquardt, der heute sein Leben in der Provence genießt, möchte zu einer bewussteren, achtsameren Ernährungsweise anregen, ohne dabei auf einer bestimmten Ideologie zu beharren. Vielmehr gibt er einen Überblick über verschiedenste Ernährungstheorien, betrachtet die drei Ernährungsweisen Karnismus, Vegetarismus und Veganismus genauer, und beschreibt ausführlich einen möglichen Weg, den Complementismus, um zu einer individuellen, gesunden Lebens- und Ernährungsweise zu finden. Eine vegane Kochfibel & Rezepte ergänzen das kritisch-anregende Buch.

„Complementismus – Lust auf Pflanzenkost“ von Jürgen Piquardt

G5 Netz Verlag, S. 608, 22,50 Euro

Am 10. März findet im Apollo von 11-14 Uhr eine Diskussionsveranstaltung zu „Lust auf Pflanzenkost“ statt. Nach einem Kurzvortrag wird mit Gesundheits- und Ernährungsexperten diskutiert, anschließend ein provencalischer Aperitif genossen. Eintritt: 8 Euro.

Das Stadtkind verlost zwei Bücher „Lust auf Pflanzenkost“ von Jürgen Piquardt. Einfach bis zum 20. Februar 2018 eine Mail unter dem Stichwort „Complementismus“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!