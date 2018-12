X-tra: Kulturlust März 2019

Theater an der Glocksee

ab März

Freund Hain

Eine Versuchsanordnung über lustvolles Sterben in 101 Minuten. Regie: Milena Fischer. Mehr Infos unter www.theater-an-der-glocksee.de.

Theater am Aegi

01. März

Götz Alsmann

… in Rom

Götz Alsmanns Arrangements eröffnen einen neuen Blickwinkel auf diese herrlichen Melodien. Sie zeigen, wie jazzhaft schon vor Jahrzehnten vieles von dem war, was wir heutzutage fast automatisch mit dem italienischen Schlager der 50er- und 60er-Jahre verbinden. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Capitol

01. März

Oomph!

Aus Einflüssen von EBM, Rock und New Wave schufen die drei Einsteiger einen neuen Sound. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.





Swiss Life Hall

01. März

Max Giesinger

Max Giesinger mit neuem Album „Die Reise“ im Frühjahr 2019 auf größter Headliner Tour seiner Karriere. Erster Vorbote des Albums ist der Top 10 Radiohit „Legenden“ und seit über 18 Wochen in den Charts. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Schloss Landestrost

01. März

Voxid

Neben fünf absoluten Ausnahmestimmen zeichnet die Leipziger vor allem eines aus: ein erfrischendes und abwechslungsreiches, mehrfach preisgekröntes Songwriting – verpackt in einem mitreißenden Livesound. Wer die sympathischen Vokalartisten bereits live gesehen hat, kann bestätigen, dass sie ihr Handwerk absolut verstehen. Neben den Perlen der Popmusik aus eigener Feder haben „die deutschen Pentatonix“ auch ein paar bemerkenswerte Cover-Versionen im Gepäck. Im Zentrum ihres Schaffens stehen neben innovativem Pop auch Funk, Soul und ein bisschen Elektro. Vor allem aber die eigene Begeisterung an guter Musik und der Spaß daran, diese in einer humorvollen Show mit dem Publikum zu teilen. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.stiftung-kulturregion.de/schloss-landestrost.

Staatsoper Hannover

01. und 02. März

Opernball 2019

Die Staatsoper Hannover verwandelt sich im März in eine Zeitmaschine, die jeden Reisenden in die schillernde Epoche der 20er-Jahre versetzt: mit ihrem unstillbaren Verlangen nach Freiheit und Lebenslust, ihren verruchten Tänzen und der großen Genussfreude. Den typischen Sound der Swing-Ära – knurrende Trompeten und gedämpfte Posaunen – bringt der diesjährige Mitternachts-Act, das Pasadena Roof Orchestra, ins Opernhaus. Auf der kunstvoll von Perlen eingerahmten Hauptbühne wechseln sich die Thilo Wolf Big Band und das Niedersächsische Staatsorchester Hannover damit ab, ihr Publikum mit Jazz- und Walzerklängen zu betören. Während im Marschner-Saal das Saxophonquartett Sistergold zum etwas anderen Tanztee einlädt. Wem das nicht reicht, der kann noch in der Disco oder zu dem Sound von Lounge Society bis in die frühen Morgenstunden „swingen“ und sich an der lebhaft pulsierenden Stimmung, den schrägen Outfits und den verführerischen Klängen der „Roaring Twenties“ erfreuen. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.staatstheater-hannover.de.



TUI Arena

01. bis 03. März

Disney On Ice

Zeremonienmeister Micky Maus präsentiert mit seinen besten Freunden Minnie Maus, Donald Duck und Goofy eine mitreißende Parade aus über 50 der beliebtesten Disney Charaktere – bezaubernde Eislaufkunst, funkelnde Augen und lautstarkes Mitsingen sind dabei garantiert!

Am 01.03. ab 18 Uhr, am 02.03. ab 11, 15 und 19 Uhr, am 03.03. ab 12 und 16 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Innenstadt

02. März

Karnevalsumzug

Mehr Infos unter www.hannover.de.

Swiss Life Hall

02. März

The Australian Pink Floyd Show

Die weltweit erfolgreichste Pink Floyd Tribute-Band kommt 2019 mit neuem Programm unter dem Motto „All That You Love“ nach Deutschland zurück. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Mimuse Theatersaal Langenhagen

02. März

Janssen & Grimm: Ping!

Zwei knasternde Schwadroneure, weidlich fatigant und derohalben nur halbschlächtig schnurrig? Hanebüchener Kokolores! Die beiden hannoverschen Kolumnisten und Satiriker holen in ihrem sechsten Programm ein paar schöne, alte Wörter aus der Kiste und treiben nach alter Väter Sitte Schindluder mit dem Typenrad, dem Farbband und dem Zeitgeist: honett, bumsfidel und schlankerhand bonfortionös. Ein furioser Mix in Wort, Bild und Ton. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.mimuse.de.

Béi Chéz Heinz

02. März

Rikas

Die vier Jungs spielen eine wilde Mischung aus kalifornischer Strandmusik, britischer Beatmusik und New Yorker Rock & Jangle Pop.Trotz des jungen Alters sind sie mit ihren Songs schon weit gereist und haben die Straßen Europas mit ihren lässigen Rhythmen und Harmonien zum Tanzen gebracht. Jetzt wollen Sam Baisch, Chris Ronge, Sascha Scherer und Ferdinand Hübner die Abgebrühtheit und Fröhlichkeit als Straßenmusiker in die Clubs der Metropolen bringen. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Kesselhaus Lauenau

02. März

Miu (Trio)

Vor 2 Jahren mit Veröffentlichung ihres Debüts, war die junge Hamburger Sängerin Miu plötzlich in aller Munde. Sie besitze „den Soul von Donny Hathaway, den Charme einer Audrey Hepburn aber auch das Abgründige von Amy Winehouse und die Stärke einer Adele“, lobte das Hamburger Abendblatt. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.kesselhauslauenau.com.

Kestner Gesellschaft

02. März bis 28. April

Walter Dahn

Walter Dahn (geb. 1954 St.Tönis/Krefeld) ist ein Sampler: Gleichzeitig Musiker und Künstler, vor allem aber ein Maler, der die Malerei mit ihren eigenen Mitteln stets aufs Neue befragt. Dabei greift er auf Slogans aus der Pop-, Jugend- und Massenkultur zurück: Punk, New Wave und der erweiterte Kunstbegriff von Beuys kommen in seinem Werk zusammen. Dahns Sujets sind nostalgisch ohne sentimental zu sein, sie sind ekstatischer, intuitiver Gestalt – wie seine Musik sind auch seine Bilder emotional geladen und in ständiger Verhandlung. Mehr Infos unter www.kestnergesellschaft.de.

Lux

03. März

Disarstar

Dem Hamburger Rapper gelingt es wie niemandem sonst zurzeit, die schroffe Direktheit des Straßen- und Battle-Raps mit pointierten gesellschaftspolitischen Betrachtungen zu verbinden. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Stadtkirche St. Marien, Celle

03. März

Viva Voce

Stimmgewaltige Musik, Humor und mitreißende Konzerte: Das A-cappella-Quintett aus Franken berührt, amüsiert und verzaubert ganz ohne Instrumente. „Ein Stück des Weges” legt den Schwerpunkt auf die Begegnung von Mensch, Raum und Musik in Kirchen und historischen Denkmälern. Auf der Reise durch musikalische Genres und Epochen sind leicht und nachdenklich, heiter und gehaltvoll, geistlich und weltlich keine Gegensätze. Ab 19 Uhr, mehr Infos unter www.kultur-querbeet.de.

Capitol

04. März

Melissa Etheridge

Yes I Am – 25th Anniversary Tour

Die Singer-Songwriter-Grammy-Preis-Trägerin wird ihr gesamtes „Yes I am“-Repertoire inklusive ihrer größten Hits darbieten. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Neues Rathaus

04. bis 22. März

Europa

Ausstellung im Bürgersaal. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Messegelände

05. bis 07. März

Time Tecnology Expo

Messe. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Capitol

06. März

Backyard Babies

Nach einer erfolgreichen Festivalsaison quer durch Europa und der Veröffentlichung ihrer aktuellen Single „Shovin‘ Rocks“ kehren Backyard Babies gemeinsam mit The Bones und Audrey Horne im März 2019 wieder für zehn Shows nach Deutschland zurück. Ab 19.15 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Theater am Aegi

06. März

Stefan Gwildis – live und philharmonisch

Stefan Gwildis präsentiert die größten Hits seiner erfolgreichen Karriere in vollkommen neuem Gewand. Zwischen kraftvoll-orchestralen Momenten und zarten atmosphärischen Passagen tut sich ein ungeahntes musikalisches Universum auf, das den ganzen Reichtum seines Schaffens offenbart. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Swiss Life Hall

06. März

Abbamania – The Show

Eine Zeitreise in die schillernde Pop-Ära der 70er-Jahre zelebriert die größten Hits der schwedischen Pop-Ikonen auf authentische und detailverliebte Weise in mitreißenden Performances. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



TUI Arena

07. März

Bonez MC & Raf Camora

Im Frühjahr 2019 steht mit einer ausgedehnten Hallen-Tournee mit bis zu 150.000 erwarteten Fans der nächste große Meilenstein in der nicht enden wollenden Erfolgs-Linie der beiden Deutschrap-Speerspitzen an. Ab 19 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Theater am Aegi

07. März

Faisal Kawusi: Anarchie

Er ist und bleibt der sympathische Afghane von nebenan: Faisal Kawusi. Der 26-jährige Comedian startet im Februar 2019 mit seinem zweiten Soloprogramm durch. Darin nimmt Faisal kein Blatt vor den Mund und setzt sich auf seine charmante Art und Weise mit den Dingen auseinander, die er tagtäglich selbst erlebt. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Lux

07. März

Döll

Einer der innovativsten Rapper seiner Generation, ehrlich, eigensinnig und kompromisslos. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

HCC, Kuppelsaal

08. März

Barbara Schöneberger

Die vielseitige Entertainerin tritt mit einer Live-Band in 10 Städten auf. Im Tour-Gepäck: das am 11. Mai 2018 erscheinende Album „Eine Frau gibt Auskunft“. Auch im Hinblick auf das Live-Programm darf der Titel wörtlich genommen werden, denn neben ihren neuen Songs und einem Auszug aus dem Repertoire der vorangegangenen drei Longplayer wird die Show einen hohen Wortanteil haben. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Die Hinterbuehne

08. März

Markus Veith: Einst, um eine Mitternacht

Solo-Theaterstück nach Edgar Allen Poe. Edgar Allan Poe… schon der Name verursacht Schauerstimmung und Gänsehaut, erinnert an lebendig Begrabene, an alte Gemäuer, die in stürmischer Nacht im Moor versinken, an dröhnenden Herzschlag unter den Fußbodendielen und natürlich an den Raben, der im Gedicht sein „Nimmermehr“ krächzt. Dieser düstere Vogel selbst ist es, der das Publikum auf humorvoll-gruselige Art in beklemmende Sphären entführt… Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.die-hinterbuehne.de.



Swiss Life Hall

08. bis 10. März

Flashdance

Das Musical

Die Bühnenadaption des 80er-Jahre.Kultfilms. Die Show wird in deutscher Sprache gespielt, aber Klassiker begeistern im englischen Original. Am 08.03. ab 20 Uhr, am 09.03. ab 15 und 20 Uhr, am 10.03. ab 14 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Theatersaal Langenhagen & FZH Vahrenwald

08. bis 10. März

World of Orient 2019

20. Internationales Festival für orientalischen Tanz, Musik und Kultur

Gewohnt bunt, vielfältig und international präsentiert sich die Jubiläumsausgabe, die mit vielen neuen Ideen und Projekten aufwartet. Drei Tage lang sind gefeierte Stars aus aller Welt, wie u.a. der begnadete Entertainer Tommy King (Kairo), die Queen of IRAQI Dance Style Yana Tsehotskaya (Ukraine), der griechische Weltstar Nikolas Kazakos, das neue Traumpaar der Szene Isis Conde (Mexiko) und Leandro Ferreyra (Argentinien) und viele weitere nationale, lokale und internationale TänzerInnen in den Shows, Intensives und Workshops live in Hannover zu erleben. Mehr Infos unter www.world-of-orient.de.



Theater am Aegi

09. März

Benjamin Tomkins

Puppen Comedy Live

Ein Comedyprogramm mit Scharfsinn. Tomkins surft durch den alltäglichen Irrsinn, spielt mit dem versteckten Schwachsinn, entdeckt in allem den Unsinn und entführt sie in den Frohsinn. Und all das mit einer feinen Prise Tiefsinn. Ist das eigentlich noch Leichtsinn oder schon Wahnsinn? Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Schloss Landestrost

09. bis 30. März

Thomas Schielna

Ausstellung. Mehr Infos unter www.kunstverein-neustadt.de.

Theater am Aegi

11. und 12. März

Eckhart von Hirschhausen: Endlich!

Von Botox bis Hirnjogging, von Anti-Aging-Cremes bis Ernährungswahn – Dr. Eckart von Hirschhausen bürstet die Erfolgsversprechen unserer Zeit humorvoll gegen den Strich. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Lux

13. März

Spidergawd

Rockband aus Trondheim, Norwegen. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Lux

15. März

ClickClickDecker

In einer Welt, in der alle immer lauter schreien, ist der Blick aufs Detail manchmal genau der richtige. Und die Liebe zu eben jenem ganz genauso. „Am Arsch der kleinen Aufmerksamkeiten“ heißt das sechste Album von ClickClickDecker, geschrieben und eingespielt von Kevin Hamann, Oliver Stangl und Sebastian Cleemann, der nach vielen Jahren als Freund, Begleiter und Live-Schlagzeuger nun auch bei den Aufnahmen dabei war. Support: Petula. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

TUI Arena

15. März

Revolverheld

Zimmer mit Blick – Arena-Tour 2019

Deutsche Pop-Rock-Band. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Capitol

15. März

Phillip Boa and the Voodooclub

Musikalisch ist der Voodooclub nach diversen Umbesetzungen wieder eine Macht. Der neue Bassist Thilo Ehrhardt schaffte es in kürzester Zeit, sich im Voodooclub einzubringen und gilt nicht umsonst als einer der besten jungen Bassisten Europas. Ausflüge in Free Jazz oder afrikanischer Voodoo-Kultur erscheinen mühelos und werden geschmackssicher in Songs und Auftritte integriert, ohne die Herkunft der Band (Post-Punk, Indie-/Alternative) zu verraten. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Schloss Landestrost

15. März

Bahur Ghazis Palmyra

Vor dem Krieg war Bahur Ghazi einer der führenden musikalischen Köpfe seiner Heimat Syrien. Seine Fertigkeiten auf der arabischen Laute vermittelte ihm die irakische Oud-Koryphäe Naseer Shamma am renommierten Lautenhaus in Kairo. Sein Schweizer Exil ermöglicht Bahur Ghazi nun, seine Kunst ohne die tägliche Bedrohung des Krieges auszuüben. Er ist Jazzmusiker, aber auch Komponist für klassische Orchester- und Theaterproduktionen. Mit seinem Ensemble „Palmyra“, für das er bekannte Schweizer Musiker, wie Dario Sisera (Drums), Luca Sisera (Kontrabass) und Christoph Baumann (Piano) gewinnen konnte, verbindet Bahur Ghazi arabische Skalen mit einer improvisatorischen Musiksprache zu farbenprächtigen Tableaus, in denen sich das arabische Erbe von Andalusien bis in den Nahen Osten spiegelt. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.stiftung-kulturregion.de/schloss-landestrost.

Alter Bahnhof Anderten

16. März

Morblus

Morblus ist eine italienische Bluesband, die 1991 von dem Sänger und Gitarristen Roberto Morbioli aus Verona gegründet wurde. Stilistisch bewegt sich das Quartett im Spannungsfeld von Blues, Bluesrock, R&B und Soul. Seit der Bandgründung stand Morblus mit vielen international renommierten Künstlern auf der Bühne, u. a. mit John Mayall, Robben Ford, Ronnie Earl, Justina Lee Brown, Shakura S’Aida, Diane Blue, Martha High und der Louisiana Mojo Queen. Ab 20.30 Uhr, mehr Infos unter www.alter-bahnhof-anderten.de.

Capitol

17. März

Alte Bekannte

Daniel „Dän“ Dickopf, Nils Olfert, Björn Sterzenbach, Clemens Schmuck und Ingo Wolfgarten – diese fünf Musiker haben sich zu einer neuen A-cappella-Formation zusammengetan. Die Musik steht dabei in der Tradition der Wise Guys – A-cappella-Pop mit richtig guten deutschen Texten. Ab 18 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

TUI Arena

17. März

Roland Kaiser

Es sind sein Talent für großartige musikalische Bilder, seine unbändige Spielfreude und diese elektrisierende Leidenschaft, die er auf der Bühne entfacht, mit denen er sein Publikum seit Jahrzehnten begeistert. Ab 18 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Theater am Aegi

17. März

Die größten Musical Hits aller Zeiten

Die ganze schillernde und aufregende Welt der Musicals, dargeboten von fünf der größten Stars der Musicalbühnen im deutschsprachigen Raum: Alexander Klaws, Jan Ammann, Mark Seibert, Roberta Valentini und Sabrina Weckerlin. Ab 19 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Schloss Landestrost

17. und 19. März

Schülerkonzerte

von Schülern der Musikschule Neustadt a. Rbge. Am 17.03. ab 17 Uhr, am 19.03. ab 15 Uhr 20 Uhr, mehr Infos unter www.msneustadt.de.

Museum Schloss Herrenhausen

17. März bis 12. Januar 2020

Herrenhausen und Europa

Ein Gartennetzwerk

Druckgrafik aus der Sammlung Albrecht Haupt. Die Gartenfreundin Sophie, spätere Kurfürstin von Hannover, pries nach ihrer Italienreise 1665 die Gärten in Rom als die herrlichsten der Welt. Aber welchen Einfluss hatte die Kenntnis dieser Renaissance-Gärten auf die Gestaltung des Großen Gartens in Herrenhausen? War der berühmte Barockgarten des französischen Königs Louis XIV. in Versailles, den Sophie ebenfalls besuchte, Vorbild für die Sommerresidenz der hannoverschen Fürsten? Herrschaftliche Gärten des 16. und 17. Jahrhunderts in Italien, Frankreich und den Niederlanden hatten Ausstrahlungskraft auf die Gartenkunst in ganz Europa. Die Ausstellung spürt diesen Inspirationsquellen für Herrenhausen nach. Kenntnisse über herrschaftliche Gärten wurden seit dem 16. Jahrhundert auch durch Drucke verbreitet. Die Ausstellung zeigt erstmals seit der 300-Jahrfeier des Großen Gartens 1966 eine Reihe von bedeutenden druckgrafischen Werken zur Gartenkunst der Renaissance, des Manierismus und des Barock. Der Architekt und Bauforscher Karl Albrecht Haupt (1852-1932) trug sie zusammen. Seine umfangreiche Sammlung umfasst Reiseskizzen und Studienblätter, Monografien zur Architekturgeschichte, -theorie und Gartenkunst sowie Zeichnungen und Druckgrafiken. Eröffnung am 16.03. ab 16 Uhr in der Galerie Herrenhausen. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Orangerie Herrenhausen

19. März

Konzert der Kammermusik-Gemeinde Hannover

Antje Weithaas, Marie-Elisabeth Hecker, Martin Helmchen mit Werken von mit Werken von Schubert und Dvořák. Ab 19.30 Uhr, mehr Infos unter www.kammermusik-hannover.de.

Theater am Aegi

19. März

Florian Zimmer – Meet The Magic

Zimmer schwebt über Flüsse, lässt Autos fliegen und vollführt unfassbare Illusionen mit seinen bloßen Händen. Dabei entwickelt der 36-Jährige seine Illusionen meist komplett selbst – eine echte Seltenheit! Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



TUI Arena

20. März

The Harlem Globetrotters

Kommentiert von einem deutschen Showsprecher präsentieren die Harlem Globetrotters im Mai 2019 bei insgesamt vierzehn Auftritten ihre neue, einzigartige Basketballshow für die ganze Familie. Ab 19 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Pavillon

20. März

Oliver Polak: Der Endgegner

Polak ist der deutsche Humorist ohne Scham vor sich selbst oder dem Aufdecken der selbst unangenehmsten persönlichen Dramen. Support: Atze Schröder. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Pavillon

21. März

Anna Loos

Ein „Werkzeugkasten“ mit alten und neuen Freunden aus der Musikwelt komponiert, getextet und eingespielt. Eine Anleitung zur Selbstbestimmtheit („Startschuss“), zur Selbstrettung („Kaputt“), zur Selbstliebe („Werkzeugkasten“), Persönlichkeit („Ich will, dass du weißt“), Freundschaft („Was ich dir noch sagen wollte“), Liebe („Wie beim ersten Mal“) und Mut („Mut von Helden“). Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.livingconcerts.de.



Theater am Aegi

21. März

Estas Tonne

Seit 2002 reist und spielt Estas Tonne auf der ganzen Welt. Angefangen hat er mit Straßenmusik, heute spielt er in den großen Konzerthallen! Geprägt und beeinflusst durch seine langjährige musikalische Wanderschaft quer durch die Kontinente, Städte und Straßen unserer Welt, entwickelte Estas Tonne seinen unverkennbaren Gitarrenstil. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Musikzentrum

21. März

Milliarden

Sie schreiben Lieder voll Liebe, voll Verzweiflung, voll Rausch, voll Selbstaufgabe. Unruhige Lieder. Lieder, bei denen sich beim Mitsingen die eigene Stimme überschlägt. Aufrichtige Lieder. Support: Chuckamuck. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Capitol

21. März

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

Um die bevorstehenden Zwanzigerjahre einzuläuten, geht das berühmte zeitgenössische Musikkollektiv auf „Welcome to the Twenties 2.0 World Tour“. Die Tour soll die Welt auf ein neues Jahrzehnt vorbereiten – ein Jahr, von dem sich Scott Bradlee, Schöpfer der Postmodern Jukebox, eine Rückkehr zu Stil und Handwerkskunst wünscht, die die Musik vergangener Generationen geprägt hat. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Galerie Robert Drees

22. März bis 11. Mai

In-Sigh-Out

Einzelausstellung mit Arbeiten von Markus Fräger. Eröffnung am 21.03. ab 19 Uhr, mehr Infos unter www. galerie-robert-drees.de.

Museum August Kestner

22. März

Musik beFlügelt

Schüler und Schülerinnen der Musikschule der Stadt Hannover laden herzlich ein zu einem Frühjahrskonzert mit Klaviermusik ein. Es wartet ein vielfältiges Programm aus dem klassischen Bereich mit Musik von Haydn, Bach, Brahms, Chopin u. a., aber auch Musik aus den Bereichen Film und Pop von Hellbach, Einaudi u. a.. Die SchülerInnen im Alter von 7-20 Jahren spielen Klaviermusik zu zwei, vier und sechs Händen. Ab 18 Uhr, mehr Infos unter www.museum-august-kestner.de.

Bauhof Hemmingen

22. März

Miss Allie: Mein Herz und die Toilette

Die Singer-Songwriterin stellt ein Programm aus selbstgeschriebenen, vorrangig deutschen Texten, gepaart mit ganz viel Satire, Witz und Emotionen vor. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.bauhofkultur.de.

TUI Arena

22. März

The BossHoss

Die Glorreichen Sieben des Rock melden sich mit Macht zurück! Die Country-Rocker legen eine phänomenale neue CD vor, auf der sich die ganze Bandbreite der genialen Urban Cowboys aus Berlin zeigt. Special Guest: Seasick Steve. Ab 19 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Capitol

22. März

The Jinxs – 30 Jahre

800 Gigs, Major-Deal, dann die Ernüchterung. Mit ihrer Mischung aus Rock, Pop und Folk erlebte die Band alles, was das Musik-Business zu bieten hat. Eine Rückkehr ins selbsternannte Wohnzimmer Capitol wurde ausgeschlossen. Doch der Fan-Zuspruch bei dem Konzert auf der Gilde-Parkbühne sowie dem restlos ausverkauften Konzert in der Bluesgarage 2017 hat zu einem Umdenken geführt. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Lux

22. März

Ze Gran Zeft

Ein frischer Mix aus Beastie Boys/Skindred/Raised Fist und Prodigy aus Frankreich, der so vielfältige Einflüsse wie Metal, Rap, Elektropunk, Dancehall und und und zu einem explosiven Cocktail vermischt. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Schloss Landestrost

22. März

Robby Ballhause & Friends

Der hannoversche Singer-/Songwriter Robby Ballhause hat musikalische Freunde aus unterschiedlichsten Stilrichtungen eingeladen. Allesamt sind einfühlsame, vielseitige Multiinstrumentalisten mit langjähriger Bühnenerfahrung. Damit ist das Fundament für eine Reise durch Folk, Country, Blues, Rock und Pop gelegt, die Robby Ballhause mit seinen Freunden zu einer Melange verarbeitet, die er „Greengrass-Music“ nennt: melodische, mühelos handgemachte Songs mit erfrischend unsentimentalen Texten, unter denen die rau dargebotenen Liebeslieder und lieblich erzählten Grobschlächtigkeiten ein prägnantes Markenzeichen des virtuosen Gitarrenbarden sind. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.stiftung-kulturregion.de/schloss-landestrost.

Theater am Aegi

22. und 23. März

Johann König: Jubel, Trubel, Heiserkeit

Das neueste Bühnenstück des Ausnahme-Cholerikers ist auch das bisher famoseste: Kühl in der Analyse, warm in der Poesie, heiß in der Darbietung. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Galerie Herrenhausen

22. bis 24. März

Kunstsalon Herrenhausen

Kunst- und Antiquitäten-Messe. Mehr Infos unter www.kunstsalon-herrenhausen.de.

Theater am Aegi

24. März

Rebekka Bakken

Der Lauf der Zeit und der Dinge – elementar für ihre Lieder. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Kunstmuseum Wolfsburg

24. März bis 28. Juli

The Collection

Zum Auftakt des Jubiläums 25 Jahre Kunstmuseum Wolfsburg zeigt das Haus den bis dato größten Überblick über 25 Jahre Sammlung. Begründet 1994, vereint sie mittlerweile mehr als 600 Installationen, Werkgruppen und Einzelarbeiten von 100 KünstlerInnen. Di–So 11-18 Uhr, Mo geschlossen, mehr Infos unter www.kunstmuseum-wolfsburg.de.



Theater am Aegi

26. März

The Analouges – The White Album

Die niederländische Formation performt jenes überaus komplexe, immer großartige, zuweilen leicht überdrehte Opus Magnum der Beatles live – mit Verve, Esprit und in allerhöchster Perfektion. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Swiss Life Hall

26. März

Bosse

Singer-Songwriter fernab von Eitelkeiten und Star-Allüren. Voller Tiefe und Nachhaltigkeit. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Pavillon

26. März

Irina Titova – Queen Of Sand

Die talentierte Russin entführt ihr Publikum live „In 80 Bildern um die Welt“. Auf dieser aufregenden Reise rund um den Globus erleben die Protagonisten aus Sand viele Abenteuer, besuchen Wahrzeichen und bestaunen Weltwunder. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Theater am Aegi

27. März

FastLove

A Tribute To George Michael

Die Bereitschaft der treuen George-Michael-Fans, die Show als Andenken an ihren Lieblingssänger zu akzeptieren, hat den Ticketverkauf in die Höhe getrieben und so die Erwartungen der Veranstalter deutlich übertroffen. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Swiss Life Hall

27. März

Lina

Lina rebelliert für Individualität und möchte jeden darin bestärken, so zu sein, wie er möchte. Das klingt deutlich erwachsener, weiblich und klare Themen setzend: Songs, die zeigen, wie sie wirklich tickt. Ab 19 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Historisches Museum Hannover

27. März bis 28. Juli

Trecker nach Hannover

Gorleben und die Bewegung zum Atomausstieg

Im März 1979 war es soweit: Im „Gorleben-Treck“ zogen Männer und Frauen aus dem Wendland in großer Zahl in die Landeshauptstadt – auf Traktoren, Fahrrädern und zu Fuß. Und es wurden immer mehr. Was hatte sie bewogen, sich bei strömendem Regen auf den langen Weg nach Hannover zu machen? Zeitgenössische Fotos, Dokumente, Zeitzeugenberichte und „Erinnerungsstücke“ berichten über die Ereignisse und ihre Auswirkungen. ProtagonistInnen im Wendland und in Hannover kommen zu Wort, AkteurInnen und Initiativen werden vorgestellt – und mehrere illustrative Inszenierungen lassen die Protest-Szene in Hannover, Gorleben und auch die Position der AKW-Befürwortenden anschaulich werden. Schließlich richtet sich der Blick auf das Wendland nach 1979, beleuchtet den politischen Protest seither und zeigt anhand der „Kulturellen Landpartie“, wie sich das Wendland als Kulturregion etabliert hat. Eine „Mitmachstation“ für große und kleine BesucherInnen sowie ein spannendes Film-, Vortrags- und Begleitprogramm runden diese besondere Ausstellung ab. Eröffnung am 26. März, ab 18 Uhr. Mehr Infos unter www.hannover.de.



Theater am Aegi

28. März

Das Rilke Projekt – Wunderweiße Nächte

Rilkes Lyrik und Texten mit der Musik eine weitere Dimension hinzuzufügen, damit ist dem Komponisten- und Produzententeam Richard Schönherz und Angelica Fleer etwas ganz Besonderes gelungen. Mit ihrem Rilke Projekt nehmen sie dem bedeutendsten Dichter der Moderne nichts von der ursprünglichen Kraft und Magie seiner Worte, lassen ihnen den nötigen Freiraum und erzeugen zugleich mit originellen Klanggebilden eine neue Dimension des Hörens und Verstehens. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



TUI Arena

29. März

AnnenMayKantereit

Ausverkauft. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover.de

Musikzentrum

29. März

Chefboss

Chefboss, das ist Abrissparty-Pop und Tanzen, das ist Dancehall auf Deutsch, das ist Boom, Boom, Boom und vor allem eins: ein hochgerüstetes Hitdezernat. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Capitol

29. März

Lea

Ausverkauft. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Swiss Life Hall

29. März

SSIO

HipHop für Fans von Kopfnickerbeats. Ob mit seinem Bühnenbild, seinen Auftritten auf Festivals wie dem Splash, beim Videodreh oder mit der Wahl seiner Albumtitel hat SSIO einen Charakter erschaffen, der über seine gesamte Karriere authentisch geblieben ist und mittlerweile nicht mehr aus der deutschen Rap-Szene wegzudenken ist. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.livingconcerts.de.



Pavillon

29. März

Bastian Bielendorfer: Lustig, aber wahr!

Programm, das die Schraube des privaten Wahnsinns noch einen Tacken weiterdreht. Denn wo andere Komiker nur Witze machen, bohrt Bielendorfer tief im eigenen Leben als kinderloser Mopsbesitzer Mitte 30, der das einzige studiert hat, was man in seiner Familie noch mehr braucht als Lehramt: Psychologie. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Theater am Aegi

29. und 30. März

Maybebop – Ziel:Los!

Vier Typen. Vier Mikrofone. Deutsche Texte. Bestes Entertainment. Das zehnte Bühnenprogramm nach siebzehn gemeinsamen Jahren. Übrigens A-cappella. Das ist aber eigentlich auch egal. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Orangerie Herrenhausen

29. März

Konzert der Kammermusik-Gemeinde Hannover: Dover Quartet

mit Werken von Laks, Mendelssohn Bartholdy, Barber und Haydn. Ab 19.30 Uhr, mehr Infos unter www.kammermusik-hannover.de.

KoKi Hannover

29. bis 30. März

Silent Movie Stummfilmnacht

Mehr Infos unter www.hannover.de

Stadt Hannover

30. März

Hannover ist putzmunter

Müllsammelaktion zum Mitmachen. Mehr Infos unter www.hannover.de

Café Glocksee

30. März

Hila Ruach

Mit ihrem Sound, der Garage-Rock, Pop und Psychedelia mit entwaffnend ehrlichen Texten kombiniert, wurde Hila zur israelischen Indie-Königin. Ab 21 Uhr, mehr Infos unter www.cafe-glocksee.de.

Swiss Life Hall

30. März

Maite Kelly

Mit ihrem unvergleichlichen Stil, überragendem Talent, unwiderstehlichem Charme und ihrer hinreißenden Leidenschaft hat sich Maite Kelly in kürzester Zeit einen festen Platz in der Schlager-Elite gesichert. Ab 19 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Musikzentrum

30. März

Kissin‘ Dynamite

+ John Diva & The Rockets Of Love

Den fünf Rockern gelang in den letzten Jahren ein charakterstarker Spagat zwischen modernen Sounds und zeitgemäßen Hooks, zwischen Old-School-Nostalgie und jenen klassisch-großen und ebenso zeitlosen Rock-Hymnen, die in uns die Erinnerung an ein Gänsehaut-Stadionkonzert aus den 80er-Jahren weckt und die für die Ewigkeit geschaffen sind. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.



Theater am Aegi

31. März

Jan & Henry

Musiktheater für Kinder. Bekannt aus dem TV-Kinderprogramm „KIKA“ erleben die neugierigen, liebenswerten und leicht tollpatschigen Erdmännchen Jan und Henry interessante Abenteuer für die kleinen Zuschauer. Ab 15 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Pavillon

31. März

Gaby Köster: Sitcom

Gaby Köster, die ungekrönte „Queen of Comedy“, betritt wieder die Comedy-Bühne.

Darin zeigt Gaby Köster, dass sie trotz des „drecksdrisseligen Schlaganfalls“ (O-Ton) den Humor nie verloren und sich den Blick auf und für die schrägen und lustigen Situationen des Lebens bewahrt hat. Ab 19 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.