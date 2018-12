X-tra: Kulturlust September 2019

Historisches Museum Hannover

04. September bis 05. Januar 2020

Hannoverwandelt

Fotografierte Zeitgeschichte 1946 – 2019

In der Zeit seit dem 2. Weltkrieg haben sich Hannover und das Leben der Menschen in der Stadt in vielfältiger Weise gewandelt. Vor dem Hintergrund der großen zeitgeschichtlichen Entwicklungen präsentiert die Ausstellung 80 Fotografien von hannoverschen Berufsfotografen und Fotoamateuren aus der Sammlung des Bildarchivs des Historischen Museums Hannover. Sie zeigen politische Ereignisse oder Impressionen aus dem Alltag der Menschen und damit den Wandel der Stadtgesellschaft. Eröffnung am 03.09. ab 18 Uhr, mehr Infos unter www.hannover.de.

HDI Arena

06. September

Herbert Grönemeyer

Auch in der zweiten Jahreshälfte 2019 wird Herbert Grönemeyer mit seiner Band auf Tournee gehen und das neue Album „Tumult“ vorstellen. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.hannover-concerts.de.

Diverse Orte

06. bis 08. September

Internationales Fahrbibliothekstreffen

Mehr Infos unter www.hannover.de.

Herrenhäuser Gärten

07. September

Internationaler Feuerwerkswettbewerb: Tschechien

Ab 18.30 Uhr Rahmenprogramm, bei Anbruch der Dunkelheit beginnt das Feuerwerk. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Kunstverein

07. September bis 17. November

Kaari Upson

Die Werkauswahl in Hannover konzentriert sich auf Arbeiten der Künstlerin, die im Bezug zu der Auswanderung ihrer Mutter entstanden sind und das Häusliche bzw. die Frage des Wohnraums als mental psychologisch geladenes Umfeld thematisieren. Der besondere Bezug zu Hannover, der sich in das Leben und Werk der Künstlerin einschreibt, deren Mutter von hier aus in die USA emigrierte, zeichnet sich insbesondere in der Werkserie „My Mom Drinks Pepsi“ ab. Eröffnung am 06.09. ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.kunstverein-hannover.de.

Innenstadt, Hannover und Region

08. September

32. Entdeckertag

Die Region entdecken und in der Innenstadt Hannovers feiern! Zahlreiche Tourenziele sind preisgünstig mit dem Ein-Zonen-Tages-Ticket des GVH erreichbar. Vor Ort erwarten die BesucherInnen spannende Aktionen zum Ausprobieren, Führungen und Spielangebote. Zentraler Treffpunkt ist wieder das große Entdeckertagsfest zwischen Aegi und Kröpke, wo Bands, Sportgruppen, Comedians und Talkgäste auftreten. Rund 200 Stände laden zum Schauen und Mitmachen ein. Das Programmheft steht zum Download zur Verfügung. Von 10-19 Uhr, mehr Infos unter www.entdeckertag.de.

Trammplatz

08. September

ProAm Hannover

Dein Tag

Das wird ein echtes Radsportfest! Die 3. Auflage des Jedermannrennens steigt das erste Mal im Rahmen des Entdeckertags der Region Hannover mitten in der City von Hannover. Durch die Aufnahme in den German Cycling Cup GCC erfährt „Dein Tag“ zudem eine starke Aufwertung. Hannover wird mit Strecken über 68 bzw. 110 Kilometern drittletzte Station der Serie sein. Mehr Infos unter www.proam-hannover.de.

VHS Hannover

12. September bis 28. November

Überlebensmittel

Ausstellung. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Innenstadt

13. September

17. Nachtlauf von SportScheck und BMW

Mehr Infos unter www.hannover.de.

Diverse Orte

13. bis 27. September

Faire Woche

zum Thema Geschlechtergerechtigkeit. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst

14. September bis 10. November

Art Déco

Grafikdesign aus Paris

Die Zwanziger Jahre sind die goldene Zeit der Illustrationen. Neue Drucktechniken ermöglichen Abbildungen auch auf einfachem Zeitungspapier. Im Grafikdesign – vor allem im Plakat und in der Illustration – kommt es im Pariser Art Déco zu herausragenden Leistungen. Eine Riege von hervorragenden Zeichnern beliefert die Berliner Presse, allen voran den Ullstein-Verlag mit seinem Flaggschiff, der Zeitschrift „Die Dame“. Das Zentrum des Art Déco und sein Impulsgeber war jedoch ohne Frage die Metropole Paris, wo 1925 eine Weltausstellung stattfand. Die Entstehung des Art Déco und vor allem seine Entwicklung und sein Höhepunkt in den 1920er- und 1930er-Jahren sind geprägt durch den Ersten Weltkrieg und die Verarmung vor allem in Deutschland und den angeschlossenen Ländern zum Ende der 1910er-Jahre sowie der Ausbreitung eines politischen Totalitarismus in Europa mit dem Erstarken von Diktatoren wie Adolf Hitler in Deutschland und Österreich, Mussolini in Italien und Stalin in Russland zum Ende der 1920er- und Beginn der 1930er-Jahre. Mehr Infos unter www.karikatur-museum.de.

Die Hinterbuehne

15. September

Marcus Jeroch: Schöner Denken

Und weiter tobt der Jeroch. Mit Worten und Bällen. Ein Vergnügen für Herz und Hirn. Gespielte Wortfreude, aber nicht nur. Zuvor und mit Freude begrüßt ist ein Buch erschienen! Mit Texten von Friedhelm Kändler: „Schöner Denken mit WoWo“ – das Spiel der Worte kann nachgeschaut werden. Im Programm wird es wirbelnd präsentiert, singend sogar. Ob Gegenstände oder Poesie, Wortkaskaden oder Hüftschwung mit Hula Hoop, Marcus Jeroch überrascht mit seinen eigenwilligen Jonglagen aus Ton und Wirklichkeit. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www.die-hinterbuehne.de .

Hannover Congress Centrum

15. bis 17. September

Chor.com

Die chor.com ist ein Dreiklang aus Workshops, Konzerten und Forum. Sie bringt seit 2011 als Kongress, Ausstellung, Dialogforum und Konzertfestival alle zwei Jahre die AkteurInnen der Chorlandschaft zusammen. Sie ist bundesweit der einzige Branchentreff für die wachsende und vitale Vokalmusikszene, der ChorleiterInnen, ChormanagerInnen, VerlegerInnen, ProduzentInnen, KomponistInnen, ArrangeurInnen und andere Fachleute vernetzt und ihnen zugleich den Blick über den Tellerrand ermöglicht. Mehr Infos unter www.chor.com.de.

Neues Rathaus

16. September bis 07. Oktober

the one king

Foto-Ausstellung. Städtepartnerschaften von Jasmin Mittag im Bürgersaal. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Messegelände

16. bis 21. September

EMO

Messe. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Neues Rathaus

20. September

Lange Nacht der Berufe

Messe. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Herrenhäuser Gärten

21. September

Internationaler Feuerwerkswettbewerb: Japan

Ab 18.30 Uhr Rahmenprogramm, bei Anbruch der Dunkelheit beginnt das Feuerwerk. Mehr Infos unter www.hannover.de.

Alter Bahnhof Anderten

21. September

Elizabeth Lee

Nichts hinzuzufügen ist dem, was die Thüringer Landeszeitung schreibt: „Was Elizabeth Lee und ihre musikalischen Begleiter bieten, muss man erlebt haben. Lees Hammer-Stimme, gepaart mit der mitreißenden Spielfreude ihrer Mitstreiter, taugt dazu, zu den besten Roots- und Bluesrock-Bands gezählt zu werden. Was das Quartett dabei von vielen gleichartigen Gruppen unterscheidet, ist die gesangliche und emotionale Bandbreite, die das Ensemble, allen voran die Sängerin, im Köcher hat. Und was sie singt, das klingt gut, das rockt, reißt mit. Ob stampfender Texas-Rock oder butterweiche Balladen.” Ab 20.30 Uhr, mehr Infos unter www.alter-bahnhof-anderten.de.

Ihmepassage 5

25. September

Ihmesalon: Ehemalige Bundesministerin Brigitte Zypries

Mehr Infos unter www.hannover.de.

TaM TaM Kleinkunstbühne

26. September

Janssen & Grimm: Ping!

Die beiden hannoverschen Kolumnisten und Satiriker Uwe Janssen und Imre Grimm mit ihrem sechsten Programm, einem furiosen Mix in Wort, Bild und Ton. Ab 20 Uhr, mehr Infos unter www. tamtamkleinkunst.de .

Allmendeflächen Kronsberg

27. bis 29. September

Drachenfest: Hannover hebt ab

Mehr Infos unter www.hannover.de.

Niedersächsisches Landesmuseum Hannover

27. September bis 23. Februar 2020

Zeitenwende 1400. Die goldene Tafel als europäisches Meisterwerk

In den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts entstand in der reichen Hansestadt Lüneburg ein Kunstwerk von herausragender Bedeutung: Schreiner, Bildschnitzer und Maler von internationalem Rang arbeiteten an der „Goldenen Tafel“, dem neuen Altaraufsatz für die traditionsreiche Benediktinerabteikirche Sankt Michaelis. Die Ausstellung wird die zum mittelalterlichen Altarretabel gehörenden, heute über mehrere Museen verteilten Bestandteile der Goldenen Tafel erstmals seit Auflösung des Ensembles im 19. Jahrhundert wieder zusammenbringen. Mit prominenten Leihgaben aus dem In- und Ausland wird die Ausstellung in Kooperation mit dem Dommuseum Hildesheim ein reiches Panorama der Kunst um 1400 zeichnen und die Goldene Tafel nach einer umfassenden Restaurierung in neuem Glanz erstrahlen lassen. Mehr Infos unter www.landesmuseum-hannover.niedersachsen.de.

Kunstmuseum Wolfsburg

29. September bis 16. Februar 2020

OIL. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters

Die Ausstellung verfolgt das Ziel, Erdöl jenseits eingefahrener Positionen und ideologischer Frontlinien zu präsentieren. Öl befeuert nicht nur die Maschinen, sondern auch die Phantasien. Wissenschaftliche und technische sowie metaphysische und spirituelle Vorstellungen und Erwartungen verbinden sich mit diesem schillernden Material – einem schwarzen Spiegel unserer Zeitläufte. „OiI“ blickt dezidiert in diesen ebenso faszinierenden wie erschreckenden Spiegel, um den mannigfachen Bedeutungen des Materials Erdöls näherzukommen und macht mit einem Ausstellungsparcours besonderer Art und eigens für die Schau entwickelten Installationen die vielen Spielarten dieser Schlüsselsubstanz sinnlich erfahrbar. Di–So 11-18 Uhr, Mo geschlossen, mehr Infos unter www.kunstmuseum-wolfsburg.de.

Schützenplatz

27. September bis 13. Oktober

Oktoberfest

Mehr Infos unter www.hannover.de.