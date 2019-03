Hannovers erste Bike-In-Apotheke

Kreativ und kundenfreundlich: Fast 30 Jahre sind Sibylle und Bernd Gerstl mit ihrer Hölty Apotheke am Puls der Zeit. Jetzt heißen die beiden radbegeisterten Apotheker auch Kunden mit Fahrrad herzlich willkommen.

Durch die Lage an einem viel befahrenen Radweg wurde die Idee geboren, nicht nur vor, sondern auch innerhalb der Apotheke das Abstellen von Zweirädern zu ermöglichen. „Die Kunden finden das toll und nutzen das Angebot gern“, so Bernd Gerstl.

„Wer bei uns online bestellt und umweltfreundlich mit dem Rad oder zu Fuß die Bestellung abholt, der wird beim Kauf eines rezeptfreien Produkts mit einem zusätzlichen Rabatt belohnt. Rabatte erhalten bereits die Inhaber unserer Kundenkarte“, sagt Sibylle Gerstl. Ein Botendienst beliefert in direkter Nähe der Apotheke.

Kundenkartenbesitzer können sich alle Zuzahlungen am Jahresende für die Krankenkasse auflisten lassen, außerdem werden alle Medikamente bei Stammkunden erfasst, so dass Unverträglichkeiten und Wechselwirkungen sofort bemerkt werden.

Neben der kompetenten und freundlichen Beratung schätzen die Kunden auch das umfangreiche Kosmetikangebot. Also einfach in der HildesheimerStraße 17 vorbeischauen!

www.hoelty-apotheke.de

E-Mail: hoelty-apohannover.de

30169 Hannover

Hildesheimer Str.17

Tel.: (0511)85 45 49

Fax.: (0511)81 80 58