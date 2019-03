Kampfkunst ist ein unglaublich erfüllender Part des Lebens, wenn man sich darauf einlässt! Bist Du bereit für eine neue Erfahrung? Dann räume Deine inneren Widerstände, alle „Wenn“ und „Aber“ beiseite und mache mit uns den ersten Schritt auf einer neuen Reise!

Das Martial Arts Team Hannover – kurz MAT, nach dem englischen Wort für „Matte“ – ist eine helle, freundliche und moderne Kampfsportschule in Hannover-List.

Wir unterrichten Kampfsport, Kampfkunst und Selbstverteidigung: Kick- und Thaiboxen, Luta Livre aus Brasilien, die Stock-Kampfkunst Dog Brothers Martial Arts (DBMA) und im Bereich Selbstverteidigung das israelische Krav Maga. Darüber hinaus sind wir in Niedersachsen einzige Anbieter von Senshido und Street Combatives, zwei der führenden prinzipienbasierten Konzepte für realitätsbezogenen Selbstschutz. Außerdem bieten wir Fitnessboxen, funktionelles Krafttraining und Kettlebelltraining an.

Was uns so besonders macht?

Unser fachliches Know-how: Wir sind Experten. Wir gehören zu den Wenigen, die neben langjähriger Erfahrung im Vollkontakt-Kampfsport auch im Bereich Selbstschutz und Selbstverteidigung seit vielen Jahren mit den kompetentesten Trainern aus dem In- und Ausland zusammenarbeiten. Wir sind immer up to date und besuchen regelmäßig Trainingscamps und Fortbildungen.

Unsere didaktische Kompetenz: Wir haben Lizenzen als Trainer und Übungsleiter, haben Sportlehrer in unseren Reihen und schulen uns intern wie extern, um den höchstmöglichen Trainingswert zu generieren.

Unsere einzigartige Atmosphäre:

Erfahrung, Humor und Aufrichtigkeit bestimmen unseren Umgang. Unsere Mitglieder sind Menschen aller Altersgruppen, die sich in einem freundschaftlichen Trainingsumfeld treffen und respektvollen Umgang miteinander haben. Bei uns trainieren Freizeitsportler und aktive Wettkämpfer – alles „ganz normale Leute“.

Unsere Räumlichkeiten: Unsere Kampfsportschule hat einen großen Kursraum mit Mattenfläche für unsere Kurse im Bereich Kampfsport und Selbstverteidigung und einen Fitnessraum, in dem funktionelles Krafttraining, Kettlebellkurse und freies Training stattfinden. Wir haben Umkleiden, Duschen und legen großen Wert auf Hygiene. Bei uns kannst Du freies WLAN und kostenlose Parkplätze vor der Tür nutzen.

Martial Arts Team Hannover

Sportschule Ralf Nosko

Lister Damm 17

30163 Hannover

info@mat-hannover.de

www.mat-hannover.de

MAT.Hannover

Foto: © Frank Rohne