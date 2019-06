X-tra: Urlaub nebenan 2019

Ein Sommer-Spezial zu Ausflugszielen in der Region Hannover.

Warum in die Ferne schweifen…?

Sommerzeit – Urlaubszeit. Aber warum eigentlich in die Ferne schweifen …? Gerade in den Sommermonaten bietet die Region eine Vielzahl von Möglichkeiten, um die wahrscheinlich schönste Zeit des Jahres so richtig zu genießen. Ganz gleich, ob mit der ganzen Familie, Freundinnen und Freunden oder allein. Die Region hat so viel zu bieten, dass sie sich jeden Tag anders, neu und spannend erleben lässt: Das Steinhuder Meer, das Wisentgehege oder der Altwarmbüchener See laden ebenso zum Ausflug ein wie der Deister, die Herrenhäuser Gärten, der Zoo oder die zahlreichen Museen in und um Hannover. Um dorthin zu gelangen, braucht man in den meisten Fällen nicht einmal ein Auto, sondern nimmt Bus und Bahn oder schwingt sich aufs Rad. Zusätzlich locken die Monate Juni bis September mit zahlreichen spannenden Events, mit Theater, Kunst, Musik und Literatur für Jung und Alt, teilweise an sehr ungewöhnlichen Orten. Und Sportfans kommen natürlich ebenfalls voll auf ihre Kosten. Unsere Beilage „Urlaub nebenan“ soll Lust machen auf abwechslungsreiche Ferien vor der eigenen Haustür. Es lohnt sich, die Region zu entdecken, Langeweile ist in der Urlaubsregion ein Fremdwort.

